ASUS mở đặt trước lapop hai màn hình Zenbook DUO (2026)

Giải thưởng iF Design Award là một trong những cuộc thi thiết kế độc lập uy tín và lâu đời nhất thế giới, được thành lập vào năm 1953 và được tổ chức thường niên bởi iF International Forum Design tại Đức. Năm nay, chỉ 75 trong số hơn 10.000 bài dự thi đã giành được chiếc cúp iF Gold danh giá trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản phẩm công nghệ, bao bì, truyền thông và kiến trúc nội thất.

Theo ban giám khảo iF, “ASUS Zenbook DUO (2026) với hai màn hình OLED đang nâng tầm tiêu chuẩn cho điện toán linh hoạt. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với chất lượng hoàn thiện, cảm giác vật liệu, và sự tự do mà thiết kế đột phá này mang lại cho cả công việc lẫn sáng tạo.”

Zenbook DUO - Lời giải của ASUS tiếp cận bài toán “đa nhiệm”

Cụ thể, Zenbook DUO phiên bản mới vẫn là sản phẩm nằm ngoài “số đông” khi tiếp tục theo hướng tích hợp hai màn hình ngay trong một thân máy, mở ra một cách tiếp cận khác cho bài toán đa nhiệm. Thay vì thay đổi cách làm việc để phù hợp với laptop, thiết bị này được thiết kế theo hướng ngược lại: điều chỉnh chính chiếc laptop để phù hợp hơn với cách người dùng làm việc hàng ngày.

Điểm khác biệt của ASUS Zenbook DUO (2026) không chỉ nằm ở việc có thêm một màn hình, mà ở khả năng biến chiếc laptop này thành nhiều kiểu “setup làm việc” khác nhau tùy theo nhu cầu, mà bàn phím rời kết nối linh hoạt cùng kickstand tích hợp, người dùng có thể tách bàn phím ra và sắp xếp lại hai màn hình theo nhiều cách, thay vì bị cố định như laptop truyền thống.

Thực tế, ASUS Zenbook DUO (2026) có thể hoạt động như một laptop thông thường khi gắn bàn phím lên màn hình dưới. Nhưng khi tháo rời bàn phím, thiết bị có thể chuyển sang dạng hai màn hình xếp dọc để đọc tài liệu, viết nội dung hoặc lập trình; hoặc đặt nằm ngang như một setup desktop mini với hai cửa sổ làm việc song song.

Ở một số tình huống, người dùng cũng có thể mở phẳng máy để hiển thị cho người đối diện, biến thiết bị thành một công cụ trình bày nhanh gọn mà không cần màn hình phụ.

Khả năng “biến hình” này đã giúp ASUS Zenbook DUO (2026) phù hợp với nhiều ngữ cảnh làm việc khác nhau: từ viết lách, dựng nội dung, làm việc văn phòng cho đến phân tích dữ liệu hay lập trình. Quan trọng hơn, tất cả những cách dùng này đều diễn ra trong một thiết bị duy nhất, giữ được tính di động nhưng vẫn mang lại trải nghiệm gần với một góc làm việc đa màn hình thực thụ.

Đặc biệt, không chỉ chú trọng về thiết kế, ASUS Zenbook DUO (2026) còn được nâng cấp mỗi ngày. Cụ thể, ở phiên bản 2026, ASUS Zenbook DUO là bước hoàn thiện để hướng đi đó trở nên thực tế hơn. Thiết kế hai màn hình vẫn được giữ lại, nhưng những thay đổi tập trung vào việc làm cho trải nghiệm này trở nên liền mạch và ổn định hơn trong thực tế sử dụng.

ASUS Zenbook DUO (2026) có bản lề ẩn mới, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hai màn hình

Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở bản lề ẩn mới, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hai màn hình, mang ại cảm giác gần như một bề mặt hiển thị liền mạch thay vì hai phần tách biệt. Cùng với đó, cấu trúc tổng thể cũng được gia cố để hạn chế rung khi thao tác cảm ứng, giúp các tác vụ như ghi chú, kéo thả hay làm việc đa cửa sổ trở nên chính xác hơn.

Ngoài ra, ASUS Zenbook DUO (2026) còn có sự thay đổi rõ rệt về thiết kế tổng thể so với thế hệ trước, chuyển sang sử dụng vật liệu Ceraluminum™ cho toàn bộ khung máy, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền, mang lại cảm giác cao cấp và khác biệt so với thiết kế kim loại truyền thống trước đây.

ASUS cũng cải thiện trải nghiệm hiển thị với hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 3K

ASUS cũng cải thiện trải nghiệm hiển thị với hai màn hình ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 3K, độ sáng lên đến 1000 nits, tần số quét 144Hz và bổ sung lớp chống phản chiếu giúp thiết bị dễ sử dụng hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Trải nghiệm đa màn hình trên Zenbook DUO (2026) cũng được làm mới với phần mềm ScreenXpert, cho phép người dùng dễ dàng sắp xếp cửa sổ, chuyển đổi ứng dụng và khai thác hiệu quả không gian hiển thị trên cả hai màn hình. Kết hợp với hệ thống 6 loa Dolby Atmos, thiết bị mang lại trải nghiệm vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, trong một không gian làm việc liền mạch và linh hoạt hơn so với laptop truyền thống.

Về hiệu năng, ASUS Zenbook DUO (2026) được nâng cấp lên đến nền tảng Intel® Core™ Ultra X9 388H (Series 3) mới, đi kèm khả năng xử lý AI và hệ thống pin dung lượng 99Wh lớn hơn so với các phiên bản trước, hướng tới việc đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nguồn điện.

Có thể nói, ASUS Zenbook DUO (2026) không còn là một thiết bị “để thử cho biết”, mà đã tiến gần hơn tới một công cụ làm việc thực thụ dành cho những người cần không gian hiển thị linh hoạt trong một thiết bị di động.