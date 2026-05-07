Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác bảo vệ bản quyền trong thời đại AI

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam Trần Hoàng phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Diễn đàn do Cục Bản quyền tác giả Việt Nam phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc và Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách và tăng cường hợp tác bảo vệ bản quyền trong bối cảnh công nghệ số và AI phát triển mạnh mẽ.

Bản quyền trở thành “hạ tầng” của kinh tế sáng tạo

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam Trần Hoàng cho rằng sự kiện diễn ra trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình toàn bộ hệ sinh thái nội dung toàn cầu. Theo ông, trong kỷ nguyên mới, bản quyền không còn chỉ là công cụ pháp lý mà đã trở thành nền tảng thiết yếu của nền kinh tế sáng tạo.

Ông Trần Hoàng nhận định, khi nội dung có thể được tạo ra, sao chép và lan truyền gần như tức thời, việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan cần được thực hiện theo hướng minh bạch, hiệu quả và thích ứng với công nghệ mới. Vì vậy, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý với nền tảng là Luật Sở hữu trí tuệ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó đáng chú ý là Nghị định 134/2026/NĐ-CP nhằm tiếp cận các vấn đề mới nổi trong thời đại AI.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh số hóa và kết nối toàn cầu, các vấn đề về bản quyền không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia, do đó hợp tác quốc tế trở thành yếu tố then chốt. Theo ông, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu về công nghiệp nội dung toàn cầu, trong khi Việt Nam đang nổi lên như một thị trường sáng tạo giàu tiềm năng. Sự hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn góp phần hình thành các chuẩn mực khu vực về bảo vệ bản quyền trong môi trường số.

Bà Bae Yang Hee, Trưởng phòng Bảo vệ bản quyền, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Thúc đẩy bảo vệ bản quyền bằng công nghệ và AI

Tiếp nối các nội dung thảo luận, bà Bae Yang Hee, Trưởng phòng Bảo vệ bản quyền, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho rằng diễn đàn là cơ hội quan trọng để hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền thời đại số và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, Chủ tịch Cơ quan bảo vệ bản quyền Hàn Quốc Park Jung Youl nhấn mạnh, kể từ khi được tổ chức thường niên từ năm 2010 đến nay, diễn đàn đã trở thành nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hoàn thiện pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp văn hóa của hai nước.

Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cập nhật chính sách pháp luật về quyền tác giả, ứng dụng AI trong giám sát và bảo vệ bản quyền, giải pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm trên môi trường số, cũng như thực trạng phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Đồng thời, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong việc phát hiện vi phạm bản quyền, bảo vệ tài sản số và nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh mẽ.

Theo ban tổ chức, diễn đàn là hoạt động cụ thể hóa hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, qua đó góp phần tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực thực thi và thúc đẩy kết nối thị trường nội dung giữa hai quốc gia, hướng tới xây dựng môi trường sáng tạo công bằng, minh bạch và bền vững trong thời đại số.