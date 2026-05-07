Ford Việt Nam ra mắt các phiên bản mới của Ranger và Everest

Ba cấu hình động cơ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Ford Việt Nam mở rộng dải động cơ cho Ranger và Everest theo hướng nâng tổng lực kéo, tối ưu hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và đơn giản hóa cấu trúc cơ khí.

Ranger Raptor nhận động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost hoàn toàn mới với công suất 397 PS tại 5.650 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Everest Platinum+ chạy động cơ xăng 2.3L EcoBoost sản sinh 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 446 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Ranger Wildtrak lên đời với khối động cơ diesel 3.0L V6 cho 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn 600 Nm trong dải tua 1.750 đến 2.250 vòng/phút.

Song song đó, Ford điều chỉnh động cơ diesel 2.0L trên các phiên bản Everest còn lại từ cấu hình tăng áp kép sang tăng áp đơn. Thay đổi này đơn giản hóa hệ thống, cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và tăng độ bền trong điều kiện vận hành dài ngày, trong khi hiệu suất tổng thể vẫn duy trì ổn định. Hộp số tự động 10 cấp trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn dải sản phẩm.

Ford Ranger Raptor - Bán tải hiệu năng cao, công nghệ lấy cảm hứng từ đường đua

Ranger Raptor: từ Baja 1000 đến đường phố hằng ngày

Ranger Raptor 2026 xây dựng cảm giác lái theo tinh thần buồng lái máy bay chiến đấu. Vô-lăng bọc da cao cấp tích hợp lẫy chuyển số bằng hợp kim nhôm, ghế thể thao ôm sát thân người và màn hình kỹ thuật số 12,4 inch hiển thị toàn bộ thông số vận hành theo thời gian thực. Người lái có thể cá nhân hóa đặc tính phản hồi vô-lăng, hệ thống treo và âm thanh ống xả thông qua tính năng MyMode.

Hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới là điểm nhấn kỹ thuật nổi bật. Ford trang bị van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực, điều khiển điện tử, với khả năng tự điều chỉnh lực giảm chấn theo từng hành trình hoạt động của hệ thống treo. Bộ giảm xóc đường kính 2,5 inch này là loại lớn nhất từng xuất hiện trên Ranger Raptor, sử dụng dầu tích hợp Teflon giúp giảm ma sát khoảng 50% so với thế hệ trước. Nhờ đó, xe vừa êm ái khi lăn bánh trên đường nhựa vừa kiểm soát tốt khi off-road ở cả tốc độ cao lẫn thấp.

Hệ thống ống xả chủ động điều khiển điện tử cung cấp bốn chế độ âm thanh gồm Yên tĩnh, Bình thường, Thể thao và Baja. Chế độ Baja lấy cảm hứng từ giải đua sa mạc cùng tên, cho phép xe duy trì hiệu suất tối đa ở tốc độ cao trên địa hình phức tạp. Tổng cộng Raptor có bảy chế độ lái tùy chọn. Hệ thống Trail Control hoạt động tương tự như hành trình tự động dành cho off-road, người lái thiết lập tốc độ mong muốn dưới 32 km/h rồi tập trung điều khiển vô-lăng trong khi hệ thống tự xử lý ga và phanh.

Khả năng của Ranger Raptor đã được kiểm chứng tại giải đua Baja 1000, nơi mẫu xe từng giành chiến thắng ở điều kiện khắc nghiệt nhất. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, camera 360 độ và đèn chiếu sáng khu vực hoàn thiện phần trải nghiệm cabin.

Ford Everest - Thiết kế cho các cuộc phiêu lưu, nâng tầm trải nghiệm toàn diện

Everest Platinum+: SUV gia đình chạy xăng công suất 300 mã lực

Ford Everest 2026 ra mắt bốn phiên bản gồm Active, Sport, Platinum và Platinum+. Ba phiên bản đầu sử dụng động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Riêng Platinum+ là phiên bản cao nhất trong dải sản phẩm Everest, chạy động cơ xăng 2.3L EcoBoost 300 mã lực dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Ngoại thất Everest mang ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Ford với cụm đèn trước C-LED Matrix và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Nền tảng khung gầm rời giúp xe phát huy khả năng chịu tải trên đô thị lẫn đường dài và địa hình off-road. Bên trong cabin, màn hình giải trí 12 inch chạy hệ thống SYNC 4A, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa, ghế da chỉnh điện đa hướng có nhớ vị trí, thông hơi và sưởi, cùng hàng ghế thứ ba gập điện linh hoạt. Camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh hoàn thiện trang bị tiện nghi.

Về an toàn, Everest trang bị hệ thống hỗ trợ lái Co-pilot 360 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động và cảm biến toàn diện. Khung gầm thép Boron củng cố khả năng bảo vệ hành khách trong các tình huống va chạm. Toàn bộ phiên bản Ranger mới cũng được trang bị tối thiểu sáu túi khí theo tiêu chuẩn.

Ford Ranger Wildtrak - Bán tải đa dụng cho công việc và cuộc sống

Ranger Wildtrak V6 diesel: bán tải làm được mọi việc

Ranger Wildtrak phiên bản 3.0L V6 diesel nhắm vào nhóm khách hàng cần khả năng kéo tải cao, chịu được hành trình dài và địa hình phức tạp trong khi vẫn dùng xe hàng ngày. Mô-men xoắn 600 Nm sẵn sàng từ 1.750 vòng/phút giúp xe xử lý tải nặng và địa hình khó mà không cần tăng ga nhiều. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian kết hợp hộp số tự động 10 cấp cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các chế độ sử dụng.

Ranger tích hợp ứng dụng Ford cho phép người dùng khởi động xe từ xa, theo dõi tình trạng xe và quản lý các chức năng chính qua điện thoại. Tính năng này áp dụng chung cho cả Everest và Raptor.

Đại diện Ford giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp, tiếp tục hoàn thiện hai dòng xe chủ lực với hiệu năng mạnh mẽ hơn, công nghệ thông minh hơn cùng thiết kế được làm mới.

Bảo hành 5 năm và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện

Ford nâng chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) cho toàn bộ dòng Ranger và Everest mới, thay vì mức cũ. Mạng lưới đại lý toàn quốc cung cấp dịch vụ giao xe tận nơi, đội ngũ tư vấn sản phẩm, hỗ trợ nhanh trong vòng bốn giờ hoặc miễn phí, cùng các giải pháp dịch vụ lưu động. Những thay đổi này nằm trong chiến dịch thương hiệu toàn cầu "Ready Set Ford" mà Ford triển khai song song với đợt nâng cấp sản phẩm lần này.

Giá bán và lịch mở bán

Ford Everest và Ranger Raptor sẽ phục vụ khách hàng từ giữa tháng 5 năm 2026. Ranger Wildtrak mới dự kiến có mặt trên thị trường từ đầu tháng 7 năm 2026. Giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT.

Phiên bản Giá niêm yết FORD EVEREST Active 2.0L 10AT 4x2 Diesel đơn tăng áp · Dẫn động cầu sau 1,129 tỷ VNĐ Sport 2.0L 10AT 4x2 Sport Diesel đơn tăng áp · Dẫn động cầu sau 1,209 tỷ VNĐ Platinum 2.0L 10AT 4x2 Diesel đơn tăng áp · Dẫn động cầu sau 1,335 tỷ VNĐ Platinum 2.0L 10AT 4x4 Diesel đơn tăng áp · Dẫn động 4 bánh 1,440 tỷ VNĐ Platinum+ 2.3L EcoBoost 10AT 4x4 Đỉnh dải Xăng EcoBoost 300 mã lực · 446 Nm · Dẫn động 4 bánh 1,629 tỷ VNĐ FORD RANGER RAPTOR Raptor 3.0L V6 EcoBoost Đỉnh dải Xăng V6 397 PS · 583 Nm · FOX 2.5" · 7 chế độ lái 1,448 tỷ VNĐ FORD RANGER WILDTRAK Wildtrak 3.0L V6 diesel Diesel V6 250 PS · 600 Nm · Dẫn động 4 bánh 1,093 tỷ VNĐ

Lưu ý: Một số phiên bản màu đặc biệt tăng thêm 8 triệu đồng. Giá áp dụng từ tháng 5/2026. Tham khảo chi tiết tại ford.com.vn