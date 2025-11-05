Doanh nghiệp số
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Phạm Anh

Phạm Anh

11:47 | 05/11/2025
Được biết, chương trình Ford Ensure là một trong những nỗ lực của Ford trong việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cho khách hàng hướng tới nâng cao trải nghiệm dịch vụ đồng thời tối ưu hóa quy trình giám định, bồi thường, rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng.
Nhân dịp này, Ford Việt Nam cùng hệ thống Đại lý và các đối tác dành tặng voucher cho khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe qua chương trình Ford Ensure từ ngày 11/11/2025 đến 31/01/2026. Sự kiện này góp phần củng cố và phát triển chương trình Ford Ensure nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cho khách hàng.

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Chương trình Ford Ensure được phát triển dựa trên tầm nhìn hợp tác dài hạn giữa Ford Việt Nam và các đối tác bảo hiểm, hướng tới việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và liền mạch. Thông qua lễ ký kết, các bên cam kết tăng cường phối hợp, thường xuyên đánh giá và đưa ra các giải pháp kịp thời để ngày càng nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.

Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure

Ford Việt nam đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng các đối tác Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm BSH, Bảo hiểm DBV, và Bảo hiểm Tasco.

Biên bản ghi nhớ hướng tới mục tiêu:

  • Xây dựng chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe uy tín dành cho khách hàng mua xe Ford, giúp gia tăng sự an tâm và lòng tin từ thị trường;
  • Đảm bảo xe Ford trong chương trình được sửa chữa tại đại lý ủy quyền Ford với phụ tùng chính hãng và theo tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của Ford;
  • Nâng cao hiệu quả giám định và bồi thường thông qua các quy trình thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và hệ thống đại lý Ford;
  • Rút ngắn thời gian chờ đợi bằng việc tối ưu quy trình giám định và phê duyệt chi phí sửa chữa, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.
Ford Việt Nam thúc đẩy chương trình Ford Ensure
Ông Ruchik Shah - Tổng Giám đốc Ford Việt Nam

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Ruchik Shah - Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết: “Ford Ensure là một trong những chương trình nhằm cải thiện dịch vụ hậu mãi và mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ sở hữu xe Ford. Thông qua hợp tác với các đối tác bảo hiểm hàng đầu, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam.”

Ford Ensure là một giải pháp toàn diện dành cho khách hàng Ford, nhằm tối ưu cả chi phí, thời gian và chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe. Ford Ensure mang đến quyền lợi vượt trội cho khách hàng nhờ quy trình sửa chữa chuẩn chính hãng được bảo lãnh thanh toán trực tiếp tại đại lý, giúp tiết kiệm thời gian.

Nhân dịp này, Ford Việt Nam cùng hệ thống Đại lý và các đối tác bảo hiểm trong chương trình Ford Ensure triển khai chương trình tặng voucher cho khách hàng trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe (kể cả cấp mới và tái tục) thông qua Đại lý ủy quyền trong thời gian từ 11/11/2025 đến 31/01/2026 sẽ được tặng 1 voucher áp dụng cho các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chung, đồng sơn, hoặc mua phụ tùng, phụ kiện chính hãng và các sản phẩm dịch vụ mở rộng với thời hạn sử dụng từ ngày cấp đơn bảo hiểm đến hết 31/12/2026.

Ford Việt Nam Ford Ensure ký kết hợp tác chiến lược các đối tác bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt Bảo hiểm BSH Bảo hiểm DBV Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm BSH, Bảo hiểm DBV, và Bảo hiểm Tasco bảo hiểm ô tô

