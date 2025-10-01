Ford Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng chăm sóc toàn cầu

Tháng chăm sóc toàn cầu là sáng kiến do Ford Motor phát động vào tháng 9 hàng năm với mục tiêu huy động nguồn lực toàn cầu để đóng góp cho cộng đồng địa phương. Hiện trên toàn cầu có gần 6.000 nhân viên Ford và gia đình tại hơn 30 quốc gia tham gia hơn 180 dự án tình nguyện, đóng góp hàng trăm nghìn giờ công để hỗ trợ cộng đồng.

Năm nay với chiến dịch chuyến xe lương thực (Food Drive) do mạng lưới đại lý Ford toàn cầu đồng loạt triển khai từ ngày 15/9, phối hợp cùng các tổ chức, ngân hàng thực phẩm và đối tác địa phương để tăng cường an ninh lương thực và mời gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ.

Ford cũng mở rộng Ford Volunteer Corps Hub sang 11 thị trường mới, nhằm tạo điều kiện để nhân viên Ford trên khắp thế giới có thêm cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện, kết nối và đóng góp hiệu quả hơn cho xã hội.

Ảnh minh họa.

“Tháng Chăm Sóc Toàn Cầu là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần cùng nhau xây đắp của Ford. Thật truyền cảm hứng khi mỗi năm các tình nguyện viên của Ford lại cùng nhau làm việc sát cánh với các đối tác, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng của chính họ. Cho đi là giá trị cốt lõi ở Ford và cũng là cách chúng tôi góp phần xây dựng những cộng đồng mạnh mẽ, kiên cường cho thế hệ mai sau.” Bà Mary Culler, Chủ tịch Ford Philanthropy chia sẻ.

Năm nay, chương trình Tháng chăm sóc toàn cầu tại Việt Nam sẽ được Ford Việt Nam tập trung vào các yếu tố xây dựng cộng đồng bền vững bao gồm giáo dục, tăng cường khả năng ứng phó thiên tai, cải thiện hạ tầng cộng đồng và nâng cao ý thức an toàn. Cụ thể, trong tháng 8 vừa qua Ford Việt Nam đã tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Trường THCS An Phượng (Hải Phòng). Gần 60 nhân viên đã trực tiếp tham gia xây mới khu nhà vệ sinh, sửa chữa bãi để xe bị hư hại sau bão Yagi, sơn sửa lại phòng học, cải thiện không gian học tập, đồng thời trao tặng xe đạp và mũ bảo hiểm cho học sinh trong trường. Hoạt động không chỉ mang đến diện mạo mới, an toàn và thân thiện hơn cho thầy trò An Phượng, mà còn lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông và chăm sóc thế hệ tương lai.

Hoạt động thiện nguyện tại Trường THCS An Phượng (Hải Phòng)

Tại Hà Nội, Ford dã phối hợp cùng tổ chức xã hội cải tạo bãi đất bỏ hoang thành không gian cộng đồng Phúc Tân – Bở Vở. Công trình gồm nhiều khu vực chủ đề như sân chơi, khu tập thể chất và không gian học về an toàn giao thông, khoa học, môi trường.

Ở Chiềng Đi (Sơn La), Ford đã triển khai dự án phát triển cộng đồng bền vững với các hạng mục: lắp đặt 60 cột đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường đến trường, kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng đường sá. Song song, Ford cung cấp giống cây trồng và tổ chức các lớp tập huấn nông nghiệp bền vững, giúp bà con tiếp cận mô hình canh tác hiệu quả, tăng năng suất và cải thiện thu nhập.

Tại Yên Bái, Ford cũng hỗ trợ cải tạo nhà văn hoá cộng đồng, biến nơi đây thành trung tâm sinh hoạt, tổ chức đào tạo và truyền thông cho người dân

Và tại Khau Phạ (Yên Bái), Ford Việt Nam triển khai dự án kiểm soát xói mòn và ngăn ngừa lũ lụt bằng việc trồng cỏ vetiver và xây dựng hệ thống kè dọc suối, bảo vệ đất canh tác và nhà cửa của hơn 80 hộ gia đình. Đồng thời, Ford cũng hỗ trợ cải tạo nhà văn hoá cộng đồng, biến nơi đây thành trung tâm sinh hoạt, tổ chức đào tạo và truyền thông cho người dân. Dự án cũng thúc đẩy mô hình homestay gắn với du lịch cộng đồng, mở ra nguồn thu nhập thay thế và giúp các hộ gia đình duy trì ổn định tài chính ngay cả trong giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, các chương trình tập huấn ứng phó thiên tai và sơ cấp cứu tại cộng đồng giúp người dân trang bị kiến thức và kỹ năng để chủ động hơn trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Các chương trình tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên, tài xế và lao động di cư cũng được triển khai với tổng cộng hơn 300 lượt người được đào tạo, góp phần nâng cao năng lực ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Cùng nhiều dự án thiện nguyện khác

Song song với các dự án trọng điểm, Ford Việt Nam cũng khuyến khích các nhóm nhân viên và Ban Lãnh đạo trực tiếp tham gia hoạt động thiện nguyện. Và trong tháng 9 vừa qua, Ban Giám đốc Nhà máy Ford Hải Dương đã cùng các đối tác xã hội tổ chức chuyến đi đến Tà Tàu (Yên Bái), trao quà và hỗ trợ nhiều hộ gia đình khó khăn.

Cùng với đó là hàng loạt các dự án trao tặng động cơ và hộp số cho Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp để giúp sinh viên ngành ô tô được tiếp cận công nghệ hiện đại, rèn luyện kỹ năng thực hành và sẵn sàng cho thị trường lao động.

Chia sẻ về các hoạt động này, bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết: “Tháng Chăm sóc Toàn cầu đã trở thành một truyền thống ý nghĩa của Ford trên toàn thế giới, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc lan tỏa sự nhân ái và đóng góp tích cực cho xã hội. Những dự án này thể hiện cam kết bền vững lâu dài của Ford đối với cộng đồng và mong muốn kiến tạo một môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh hơn cho thế hệ tương lai.”

Hàng loạt các dự án trao tặng động cơ và hộp số cho các trường Đại học, giúp sinh viên ngành ô tô được tiếp cận công nghệ hiện đại

Không chỉ có Ford Việt Nam, các đại lý Ford trên toàn quốc cùng câu lạc bộ chủ xe cũng đã tích cực đồng hành cùng chiến dịch toàn cầu này, mang đến những đóng góp thiết thực để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, qua đó khẳng định vai trò gắn kết và trách nhiệm xã hội sâu sắc của hệ thống đại lý trong nước. Cụ thể, tháng 9 vừa qua hơn 15 đại lý Ford cùng các CLB chủ xe đã tổ chức trao áo ấm và lương thực, chương trình trung thu cho em cho các em học sinh ở những điểm trường vùng cao như Cao Bằng (Yên Bái), Pa Cốp, Lũng Xá Tà Dê (Sơn La) giúp các em yên tâm học tập trong điều kiện khó khăn. Hoạt động này cũng gắn kết chặt chẽ với chiến dịch “Chuyến xe Lương thực” của hệ thống đại lý Ford, nhằm hỗ trợ lương thực và chia sẻ gánh nặng với nhiều gia đình khó khăn trên khắp cả nước.

Với tinh thần “Cùng nhau xây đắp”, Ford Việt Nam tiếp tục gắn kết sức mạnh của toàn bộ hệ sinh thái từ nhân viên, đại lý đến đối tác và cộng đồng để tạo nên những giá trị bền vững. Các dự án trong Tháng chăm sóc toàn cầu 2025 không chỉ mang lại lợi ích thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng bền vững và phát triển lâu dài tại Việt Nam.