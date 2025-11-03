Ford Việt Nam ra mắt chương trình khuyến mãi mới mang tên “Thời điểm vàng mua xe Ford”

Chương trình được áp dụng trên toàn quốc cho tất cả các dòng xe Ford bao gồm Ford Everest, Ford Territory, Ford Ranger, Ford Transit và Ford Mustang Mach-E. Sự kiện bốc thăm trúng thưởng sẽ được diễn ra tại các Đại lý Ủy quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc vào lúc 15:30 đến 18:00 ngày 22 tháng 11 năm 2025. Bao gồm:

03 Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 75.000.000 đồng;

50 Giải Nhất, mỗi giải là trị giá 30.000.000 đồng;

50 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng;

250 Giải Ba, mỗi giải là trị giá 7.500.000 đồng;

Bên cạnh đó là 750 giải thưởng khác, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng và 1.500.000 đồng.

* Các khách hàng mua xe trong thời gian diễn ra chương trình nhưng không trúng giải sẽ nhận được Phiếu mua nhiên liệu trị giá 500,000 đồng.

Để nhận được quà, khách hàng phải hoàn thành việc mua xe (thanh toán 100% giá trị xe chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2025). Chương trình áp dụng với mọi dòng xe của Ford.

Ford Transit

Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ tiếp tục được triển khai từ ngày 1/11 đến 30/11/2025 dành cho các khách hàng khi mua xe Ford tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc, với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100%.

Ford Mustang và Ford Everest

Cụ thể, Ford Ranger được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản XL và 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS (XLS 4x2 / XLS 4x4). Với Ford Everest, khách hàng sẽ nhận được 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 với tổng trị giá đến 34 triệu đồng cho bản Titanium 4x4 và 30 triệu đồng cho bản Titanium 4x2, hoặc gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced trị giá 10 triệu đồng dành cho bản Ambient, Sport và Sport Special Edition. Trong khi đó, Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Ford Ranger và Ford Territory

Chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và lệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 2% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-11-thoi-diem-vang-mua-xe-ford/