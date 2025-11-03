Công nghệ số
Việt Nam chính thức được trải nghiệm ứng dụng Sora bằng tiếng Việt

Hồng Anh

Hồng Anh

15:43 | 03/11/2025
Được đánh giá là nơi hội tụ một trong những cộng đồng sáng tạo năng động hàng đầu khu vực, và OpenAI mong muốn đồng hành cùng làn sóng sáng tạo nội dung tiếp theo của người Việt. Chính vì thế ứng dụng Sora sẽ được ra mắt tại Việt Nam, cùng thời điểm với Thái Lan và Đài Loan.
Kể từ khi ra mắt tại Mỹ và Canada vào đầu tháng 9, ứng dụng Sora đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, vượt mốc một triệu lượt tải xuống chỉ trong chưa đầy năm ngày. Hàng loạt nhà sáng tạo đã sử dụng Sora tạo ra nhiều video độc đáo và sáng tạo, và OpenAI kỳ vọng sẽ chững kiến thêm nhiều câu chuyện sáng tạo từ cộng đồng nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và người dùng Việt Nam.

Được biết, ứng dụng Sora hiện đã có mặt tại Việt Nam trên nền tảng iOS và hoàn toàn miễn phí để tải về. Người dùng có thể thoải mái khám phá các tính năng của ứng dụng, tuy nhiên các giới hạn này có thể được điều chỉnh trong tương lai.

Mô hình tạo video tiên tiến của OpenAI chính thức có tiếng Việt

Được phát triển dựa trên Sora 2, mô hình tạo video tiên tiến của OpenAI, ứng dụng Sora mang đến cho người dùng khả năng:

  • Tạo video chân thực và sống động ấn tượng
  • Tái tạo (remix) các video có sẵn tác phẩm của người khác và chia sẻ góc nhìn mới
  • Khám phá video mới thông qua nguồn nội dung (feed) được cá nhân hoá
  • Hóa thân vào bất kỳ bối cảnh nào thông qua tính năng Cameos sau khi người dùng quay và ghi âm một đoạn ngắn để xác thực danh tính và ghi nhận diện mạo của mình

Đáng chú ý, ứng dụng Sora hỗ trợ ngôn ngữ địa phương, bao gồm cả tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo video mang đậm văn hóa, phong cách và nét hài hước bản địa.

Trong giai đoạn thử nghiệm sớm, Cameos đã trở thành một trong những tính năng được yêu thích nhất, biến Sora không chỉ là một công cụ sáng tạo mà còn là cách thú vị để kết nối và tương tác với bạn bè.

Để tạo một nhân vật đơn giản, chỉ cần tải lên một video về nhân vật người dùng muốn tạo

Để tạo một nhân vật đơn giản, chỉ cần tải lên một video về nhân vật người dùng muốn tạo (ví dụ: như thú cưng), kể cả những video được tải xuống từ Sora. Mỗi nhân vật sẽ có quyền riêng biệt, tách biệt hoàn toàn khỏi hình ảnh nhận diện của người dùng: có thể được giữ kín hoặc chia sẻ với người theo dõi, hoặc mở cho tất cả người dùng khác trên Sora. Sau đó đặt tên hiển thị cho nhân vật và gắn thẻ khi người dùng muốn nhân vật xuất hiện trong video.

Trong ngày đầu ra mắt, OpenAI cam kết xây dựng Sora một cách an toàn và có trách nhiệm tại Việt Nam. Thông qua một số biện pháp bảo mật hiện đã được triển khai như:

  • Thiết kế nguồn tin ưu tiên sự sáng tạo, không khuyến khích lướt nội dung vô hạn: Theo mặc định, ứng dụng ưu tiên hiển thị nội dung từ các tài khoản mà người dùng theo dõi hoặc thường xuyên tương tác, đồng thời gợi ý những video có khả năng truyền cảm hứng sáng tạo cao nhất. Ứng dụng không được thiết kế nhằm tối ưu hóa thời gian sử dụng, mà tập trung thúc đẩy hoạt động sáng tạo thay vì chỉ tiêu thụ nội dung. Thông tin chi tiết về Triết lý Thiết kế nguồn tin của Sora có thể được xem tại đây.
  • Người dùng kiểm soát hình ảnh cá nhân của mình: Với Cameos, người dùng có toàn quyền kiểm soát hình ảnh và giọng nói của mình trong Sora. Chỉ chủ sở hữu cameo mới có thể quyết định ai được phép sử dụng, và có thể thu hồi quyền truy cập hoặc xóa bất kỳ video nào chứa hình ảnh của mình bất cứ lúc nào. Các video có cameo của người dùng, bao gồm cả bản nháp do người khác tạo, luôn được hiển thị để người dùng xem lại.
  • Gắn dấu hiệu hiển thị (watermark) trên mọi video: Tất cả video tạo ra từ Sora đều có watermark động hiển thị rõ ràng, đồng thời được gắn thêm một watermark số C2PA tiêu chuẩn ẩn không thể bị loại bỏ hoặc chèn vào video không phải của Sora, giúp xác minh nguồn gốc video rõ ràng.
  • Và bảo vệ người dùng trẻ tuổi: Sora giới hạn số lượng video hiển thị mỗi ngày trên nguồn tin cho người dùng trẻ tuổi, đồng thời siết chặt quyền sử dụng Cameos cho nhóm này, và tăng cường đội ngũ kiểm duyệt viên để xử lý nhanh các trường hợp bắt nạt nếu phát sinh. OpenAI cũng triển khai công cụ kiểm soát cho phụ huynh được tích hợp qua ChatGPT để điều chỉnh giới hạn lướt nội dung, tắt cá nhân hóa nội dung, và quản lý quyền nhắn tin trực tiếp.

Thông tin về các biện pháp an toàn và chi tiết về ứng dụng Sora.

Đọc nhiều

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Công ước Hà Nội: Thành quả 5 năm đàm phán và vai trò cầu nối của Việt Nam

Công ước Hà Nội: Thành quả 5 năm đàm phán và vai trò cầu nối của Việt Nam

