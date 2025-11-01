Xiaomi mở bán máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Xiaomi chính thức mở bán máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Theo Xiaomi Việt Nam, mẫu máy giặt sấy 2 in 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg sẽ là một mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nhà thông minh của Xiaomi tại Việt Nam.

“Mỗi sản phẩm Mijia được tạo ra đều mang sứ mệnh giúp cuộc sống trở nên thông minh và thoải mái hơn. Với Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng Việt Nam một giải pháp giặt sấy toàn diện, từng bước kiến tạo chuẩn mực sống thông minh và hiện đại cho gia đình Việt.” Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg là sự kết hợp cả giặt và sấy trong một thiết bị

Cụ thể, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg kết hợp cả giặt và sấy trong một thiết bị duy nhất, giúp nhân đôi công năng sử dụng, tối ưu không gian và mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Dung lượng giặt và sấy lần lượt 10,5kg và 7kg là thiết bị phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình Việt, đặc biệt là những gia đình có không gian sinh hoạt nhỏ nhưng vẫn cần một thiết bị đa năng với hiệu suất cao.

Lồng giặt siêu lớn với đường kính 525mm cùng hệ thống Power Wash mang đến khả năng giặt sạch sâu và sấy khô hiệu quả, hạn chế xoắn rối và giảm tình trạng nhàu, nhăn vải trong suốt quá trình vận hành.

Động cơ truyền động trực tiếp giúp vận hành ổn định, hạn chế rung lắc, tiết kiệm điện năng và đảm bảo độ bền của quần áo trong từng chu trình giặt và sấy.

Đồng thời, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg được trang bị công nghệ giặt hơi nước Hygiene, có khả năng loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn, đảm bảo quần áo không chỉ sạch mọi vết bẩn, mà còn an toàn cho mọi làn da, thậm chí ở trẻ nhỏ và người có da nhạy cảm.

Bên trong thiết bị là hệ thống ống sấy thép không gỉ, ron cửa kháng khuẩn nano, cùng chức năng tự vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng và vòi phun làm sạch cửa, đảm bảo môi trường giặt sấy luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Lồng giặt siêu lớn với đường kính 525mm

Một tính năng thú vị khác trên Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg đó là khả năng kết nối với ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng điều khiển và theo dõi chu trình giặt sấy từ xa. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể chọn chương trình giặt, hẹn giờ, nhận thông báo hoàn tất, hoặc kích hoạt chế độ Refresh để loại bỏ mùi và vi khuẩn giữa các lần giặt.

Trên màn hình điều khiển cảm ứng của Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg người dùng có thể dễ dàng lựa chọn mọi chu trình giặt sấy phù hợp với nhu cầu bằng gaio diện tiếng Việt. Với 32 chế độ giặt cùng chu trình giặt và sấy nhanh chỉ trong 59 phút… người dùng có thể dễ dàng chọn lựa được quy trình chăm sóc quần áo một cách nhanh chóng.

Màn hình cảm ứng siêu lớn với giao diện tiếng Việt thân thiện

Xiaomi cho biết, với kết nối Xiaomi HyperOS, thiết bị còn được cập nhật liên tục với các phiên bản, tính năng và chương trình giặt mới để mang đến trải nghiệm tối ưu trong suốt vòng đời sản phẩm.

Trong khi đó, tính năng AI Smart Wash sẽ giúp Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg có thể học thói quen sử dụng, tự động đề xuất chế độ giặt và sấy phù hợp, điều chỉnh thời gian và lượng nước tối ưu cho từng loại vải. Đặc biệt, thiết bị còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant, cho phép người dùng khởi động, tạm dừng hoặc chuyển đổi chế độ từ xa một cách tiện lợi.

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg chính thức mở bán với giá bán lẻ 12,490,000 đồng

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg chính thức mở bán từ hôm nay tại các đại lý phân phối, nhà bán lẻ, các sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng Xiaomi Store trên toàn quốc với giá bán lẻ 12.490.000 đồng.

Trong giai đoạn ưu đãi mở bán từ 01/11 - 01/12/2025, khách hàng có thể tận hưởng chương trình giảm giá đến 1.000.000 đồng, còn 11.490.000 đồng và trả góp 0% lãi suất. Người mua còn được tận hưởng chính sách bảo hành lên đến 2 năm cho toàn bộ phụ tùng và bảo hành 12 năm cho động cơ truyền động trực tiếp, mang đến sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng.

Chi tiết về sản phẩm, xem thêm tại đây.