Nâng tầm trải nghiệm nhà thông minh, Xiaomi ra mắt loạt sản phẩm gia dụng Mijia

Anh Thái

Anh Thái

06:14 | 26/09/2025
Bốn sản phẩm chiến lược đáp ứng này sẽ đáp ứng nhu cầu từ làm mát không gian, bảo quản thực phẩm, giặt sấy quần áo đến thanh lọc không khí.
Được biết Mijia là dòng sản phẩm dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Xiaomi, chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, mang theo sứ mệnh nâng cấp hệ sinh thái nhà thông minh toàn diện, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Đây là cột mốc quan trọng giúp Xiaomi mở rộng danh mục sản phẩm với các thiết bị gia dụng lớn như Điều hòa, Tủ lạnh, Máy giặt sấy và Máy lọc không khí, đồng thời thể hiện cam kết của thương hiệu đối với thị trường Việt Nam trong dài hạn.

Chia sẻ về dải sản phẩm mới, ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: "Việc ra mắt dòng sản phẩm Mijia đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái “Human x Car x Home” của Xiaomi tại Việt Nam. Từ nay, người dùng sẽ có thêm lựa chọn để nâng cấp trải nghiệm nhà thông minh theo hướng đồng bộ, tiện nghi và dễ dàng tiếp cận.”

Cụ thể, dòng sản phẩm Mijia ra mắt tại Việt Nam sẽ mang đến các giải pháp gia dụng thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về Smart Home của nhóm người tiêu dùng trẻ. Các sản phẩm Mijia có thiết kế sang trọng, khả năng kết nối liền mạch, tiết kiệm năng lượng và chi phí hợp lý.

Với hệ sinh thái mở và đồng bộ, người dùng có thể đầu tư trọn bộ sản phẩm hoặc trang bị lần lượt từng thiết bị như máy lọc không khí, tủ lạnh, máy giặt sấy hay điều hòa,… tất cả đều kết nối liền mạch qua ứng dụng Xiaomi Home.

Hướng đến các tiêu chí đơn giản, đồng bộ và tiết kiệm, Mijia định nghĩa lại khái niệm nhà thông minh theo cách linh hoạt và gần gũi hơn, phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam. Và ngay trong lần đầu tiên ra mắt, Mijia đã giới thiệu loạt sản phẩm gia dụng cao cấp bao gồm: Điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter công suất 1.0 HP và 1.5 HP, Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L, Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg và Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6.

Điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter

Điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter với thiết kế đẹp mắt cùng nhiều công nghệ tiên tiến mang đến giải pháp điều hòa vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đạt hiệu quả năng lượng 5 sao với chỉ số CSPF lên đến 5.68 (phiên bản 1.0 HP) và 5.38 (phiên bản 1.5 HP), giúp giảm chi phí điện năng đáng kể trong quá trình sử dụng.

Điều hòa cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo Mijia AI, cho phép tối ưu chế độ làm mát theo thói quen người dùng. Chế độ tăng tốc (Turbo mode) cho khả năng làm lạnh cực nhanh chỉ trong 30 giây với lưu lượng gió lên đến 690m³/h. Tổng số 14 cánh gió cùng 602 lỗ siêu nhỏ giúp thiết bị mang đến luồng khí nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngoài ra, điều hòa còn có khả năng vận hành êm ái với độ ồn thấp chỉ từ 23dB, được trang bị bộ lọc kháng khuẩn, dàn bay hơi chống ăn mòn và chế độ vệ sinh tự động tiện lợi.

Người dùng có thể điều khiển điều hòa thông qua ứng dụng Xiaomi Home để có được trải nghiệm toàn diện thú vị.

Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter có 2 phiên bản 1.0 HP và 1.5 HP, với giá bán lần lượt là 11.690.000 đồng và 12.690.000 đồng; giảm còn 10.690.000 đồng và 11.690.000 đồng. Thiết bị áp dụng bảo hành chính hãng 3 năm đối với dàn lạnh, dàn nóng, remote điều khiển; và bảo hành 10 năm đối với máy nén.

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L được thiết kế 4 cửa hiện đại, phù hợp với các gia đình mong muốn sở hữu chiếc tủ lạnh có không gian lưu trữ rộng rãi nhưng vẫn mang một ngoại hình tinh tế và sang trọng. Thiết kế cửa mở 90° thuận tiện ngay cả khi đặt sát tường, kết hợp cùng màu xám đá sang trọng, chiếc tủ lạnh này phù hợp với đa dạng phong cách nội thất của nhiều gia đình Việt.

Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là ngăn chuyển đổi i-Fresh, cho phép tùy chỉnh nhiệt độ từ -1°C đến 5°C, phù hợp bảo quản đa dạng loại thực phẩm. Công nghệ Ag⁺ Fresh sử dụng ion bạc giúp khử mùi và ức chế vi khuẩn tới 99,99%, giữ cho thực phẩm luôn an toàn và tươi ngon. Các chế độ thông minh như Tự động (Auto), Làm lạnh nhanh (Super Cool) và Đông nhanh (Super Freeze) giúp tủ lạnh đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng, từ đó duy trì chất lượng thực phẩm mà không cần nhiều thao tác.

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L cũng được trang bị Wi-Fi, cho phép điều khiển từ xa qua ứng dụng Xiaomi Home, đồng bộ vào hệ sinh thái nhà thông minh và hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA. Hệ thống thông mình sẽ gửi cảnh báo khi cửa tủ được mở quá 2 phút, giúp tiết kiệm điện năng và đảm bảo hiệu quả làm lạnh. Ngoài ra, Mijia Refrigerator Cross Door 510L còn hoạt động với hệ thống Dual Inverter giúp thiết bị vận hành ổn định, giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện năng.

Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L có giá 16.990.000 đồng; giảm còn 15.990.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, riêng máy nén áp dụng bảo hành đến 10 năm.

Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg kết hợp cả giặt và sấy trong một thiết bị duy nhất giúp nhân đôi công năng sử dụng, đồng thời tối ưu không gian và mang đến sự tiện lợi tuyệt đối cho người dùng. Với dung lượng giặt và sấy lần lượt lên đến 10,5kg và 7kg, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu giặt sấy quần áo của những gia đình đông thành viên.

Lồng giặt siêu lớn 525mm và hệ thống Power Wash mang lại khả năng giặt sạch mạnh mẽ. Ngoài ra, động cơ Direct Drive Motor gắn trực tiếp với lồng giặt giúp máy vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và nâng cao độ bền. Đặc biệt với chế độ giặt Hygiene với hơi nước và nước nóng có khả năng loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn. Nhờ đó, quần áo sau giặt không chỉ sạch vết bẩn mà còn an toàn, phù hợp cả với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Máy cũng được trang bị bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan, với các ghi chú bằng tiếng Việt dễ thao tác cùng 32 chế độ giặt đa dạng, trong đó có chu trình giặt và sấy nhanh chỉ 59 phút và các tùy chọn chăm sóc vải chuyên biệt. Khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home của thiết bị cho phép người dùng điều khiển từ xa, tùy chỉnh chu trình và sử dụng AI Smart Wash để máy học thói quen giặt giũ, tự động đề xuất chế độ phù hợp.

Máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg có giá 12.490.000 đồng; giảm còn 11.490.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, riêng động cơ máy giặt được bảo hành đến 12 năm.

Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6

Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 là thế hệ máy lọc không khí mới nhất với cải tiến toàn diện, mang đến giải pháp làm sạch không khí mạnh mẽ cho gia đình hiện đại. Thiết bị sở hữu 5 cảm biến với độ chính xác cao để giám sát chất lượng không khí chi tiết. Hệ thống lọc 5 lớp giúp loại bỏ mọi loại bụi lớn, bụi mịn, mùi hôi khó chịu, formaldehyde và cả vi khuẩn, virus. Đèn UV-LED trong lõi lọc cùng ion âm càng tăng cường hiệu quả khử khuẩn, mang lại bầu không khí trong lành tự nhiên.

Với hiệu suất lọc PCADR 443 m³/h và FCADR 218 m³/h, thiết bị có khả năng làm sạch không gian phòng rộng lên đến 87,5 m². Ngoài ra, sản phẩm có thể diệt tới 99,99% virus H1N1 chỉ trong vòng 1 giờ, đồng thời loại bỏ hơn 98% dị nguyên từ phấn hoa, lông mèo và mạt bụi.

Với thiết kế nhỏ gọn (250 × 250 × 555 mm, nặng 5,2kg) cùng màn hình LCD màu trực quan, sản phẩm dễ dàng hòa hợp với không gian sống hiện đại. Màn hình còn hiển thị chi tiết chất lượng không khí, hiệu quả lọc và nhiều thông tin hữu ích khác cho người dùng. Ngoài ra, thiết bị cũng vận hành êm ái với độ ồn chỉ 32 dB(A) ở chế độ ngủ, phù hợp cho phòng có thú cưng và trẻ nhỏ.

Máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 có giá chính thức là 5.990.000 đồng; giảm còn 4.990.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm.

Người dùng có thể dễ dàng quản lý thiết bị qua ứng dụng Xiaomi Home với các tác vụ như giám sát chất lượng không khí, điều khiển từ xa, lên lịch bật/tắt nguồn và kiểm tra thời hạn sử dụng của bộ lọc. Ngoài ra, thiết bị cũng hoạt động với Google Assistant để hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói thông minh.

Các sản phẩm gia dụng thông minh Mijia Series sẽ được mở bán từ 27/9/2025. Riêng máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg dự kiến mở bán vào tháng 12/2025. Trong giai đoạn mở bán từ 27/9 - 10/10/2025, người dùng được tận hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 1.000.000 đồng, trả góp 0% lãi suất và chương trình bảo hành chính hãng với thời hạn áp dụng riêng cho từng sản phẩm:

Thông tin chi tiết về các sản phẩm gia dụng Mijia, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

