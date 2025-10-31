PGBank lập kỷ lục triển khai Core banking trong 5 tháng, nhận giải ‘Nhanh nhất khu vực’

Dự án thay thế toàn bộ hệ thống lõi chỉ trong 5 tháng, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình 18–24 tháng của ngành, là minh chứng cho tầm nhìn chuyển đổi số và quyết tâm bứt phá của PGBank.

Khi chia sẻ về hành trình hoàn thành dự án đại diện PGBank cho biết: “Sau nhiều năm vận hành, hệ thống lõi của ngân hàng đã không còn đáp ứng được yêu cầu đổi mới và kỳ vọng trải nghiệm ngày càng cao của khách hàng. Chúng tôi nhận thấy đây là thời điểm cần phải thay đổi để bắt kịp nhịp phát triển của thị trường và mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, linh hoạt hơn trong giao dịch.”

Ông Frankie Wai, Giám đốc Giải pháp Kinh doanh khu vực châu Á, Thái Bình Dương chia sẻ về chủ đề với chủ đề “AI trong ngành ngân hàng Từ dữ liệu đến tác động” tại sự kiện.

Thay mới hệ thống Core banking luôn là một trong những dự án công nghệ phức tạp và tốn thời gian nhất trong ngành ngân hàng, thông thường kéo dài 18–24 tháng.

Tuy nhiên PGBank đã rút ngắn tiến độ chỉ còn 5 tháng bằng việc áp dụng phương pháp điều chỉnh linh hoạt (Agile) kết hợp triển khai tổng thể đồng loạt (Big Bang go-live). Các công việc được chia thành các chu kỳ (sprint) ngắn, xử lý song song nhiều hạng mục: từ chuyển dữ liệu, cấu hình sản phẩm, đến kiểm thử tích hợp.

“Chúng tôi coi dữ liệu là yếu tố sống còn. Gần 40% thời gian dự án dành cho việc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu. Đó là bước chuẩn bị tốn công, nhưng giúp quá trình go-live diễn ra an toàn và ổn định.” – đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

PG Bank nhận giải "Ngân hàng triển khai hệ thống lõi nhanh nhất khu vực".

Thành công của dự án đến từ ba yếu tố then chốt: Cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo, ưu tiên nguồn lực cao nhất; Đội ngũ triển khai tinh nhuệ, tập hợp nhân sự giỏi từ nhiều phòng ban; Đối tác công nghệ Temenos có kinh nghiệm triển khai quốc tế và am hiểu thị trường Việt Nam.

Ngay sau khi vận hành hệ thống Core banking mới, PGBank ghi nhận nhiều cải thiện rõ rệt: thời gian xử lý giao dịch giảm 40%, tốc độ ra mắt sản phẩm số rút ngắn từ vài tháng xuống vài tuần và hệ thống hoạt động ổn định với tỷ lệ downtime gần bằng 0.

Đại diện PG Bank chia sẻ tại sự kiện Temenos Connect Vietnam 2025.

Bà Đào Lưu Xuân – Giám đốc Điều hành Temenos tại Việt Nam khẳng định việc triển khai thành công hệ thống trong 5 tháng là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ lớn, dám hành động nhanh của PGBank. Bà nhấn mạnh hệ thống Core banking thế hệ mới sẽ giúp ngân hàng đổi mới liên tục, khai thác dữ liệu thông minh và nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng.

Hiện PGBank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn hệ sinh thái dịch vụ, hướng đến mục tiêu mang đến các trải nghiệm giao dịch nhanh hơn, thông minh hơn và thuận tiện hơn cho khách hàng.