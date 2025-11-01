PVOIL VOC 2025: Ngày đầu bùng nổ với kết quả ấn tượng

Hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên. Nguồn: BTC

Dưới bầu trời xám xịt với những cơn mưa tầm tã không ngớt, các tay đua đã bước vào chặng đầu tiên của PVOIL VOC 2025 với muôn vàn cung bậc cảm xúc.

Địa hình lầy lội, đầm lầy dâng nước, những khúc cua trơn trượt và con dốc đỏ bết bùn đã đẩy từng đội đến giới hạn bản lĩnh, buộc họ phải chiến đấu hết mình, từng vòng bánh lội nước, từng cú tời gầm rú, để vượt qua thử thách và khẳng định vị thế trong “thủy chiến” Đồng Mô.

Các đội đua từ 4 phân hạng: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao, Chuyên nghiệp đã bắt đầu chinh phục ngôi vương ngay từ lúc 8h sáng. Với kỷ lục 24 đường đua mới , đêm Adventure trở lại, và địa hình được làm mới hoàn toàn bỏ cầu gỗ, suối cạn... các tay đua phải đối mặt với những thử thách tự nhiên vô cùng khó khăn như đồi dốc trơn, đầm lầy sâu, rừng rậm check-point.

Bảng xếp hạng tạm thời sau ngày thi đấu đầu tiên của PVOIL VOC 2025 đã chứng kiến những kết quả đáng chú ý, khi các tay đua đã tạo ra loạt thành tích ấn tượng. Sự cạnh tranh không khoan nhượng giữa 70 đội và 140 tay đua, cùng tinh thần thể thao cao thượng, đã góp phần làm nên một ngày đua đầy cảm xúc và ý nghĩa. Kết quả sát sao hứa hẹn hai ngày tiếp theo sẽ còn gay cấn hơn, với đua đêm Adventure có thể là nơi lật ngược lại mọi thứ và cơ hội gỡ lại điểm số dành cho các đội.

Sau khi hoàn thành các bài thi sáng và chiều 31/10, Ban Điều hành Giải ghi nhận kết quả tạm thời như sau (xếp theo thứ tự dẫn đầu mỗi hạng, chưa bao gồm điểm đua đêm Adventure):

Hạng Chuyên nghiệp: Đội 403 - HOC Rubi Racing (Phan Đức - Ngô Văn Quân) tạm dẫn đầu với 557 điểm.



Hạng SUV Nâng cao: Đội 318 - Vulcan 4x4 PNF (Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy) với 400 điểm, đang tạm giữ vị trí số 1, cho thấy phong độ ổn định và khả năng xử lý địa hình tốt.



Hạng Bán tải Nâng cao: Tạm dẫn đầu là đội 208 - PAC Wolver 1 (Đỗ Hoàng Trung - Hà Văn Thông) với 375 điểm.



Hạng Cơ bản: Đội 122 - TTC Dobinsons Wolver Hanoicar (Lê Trọng Nghĩa - Nguyễn Văn Hiệp) với 381 điểm, vươn lên dẫn đầu nhờ hoàn thành xuất sắc các bài thi trong thời gian ngắn nhất. (Nguồn: Ban Tổ chức PVOIL VOC 2025)

PVOIL VOC 2025 không chỉ là nơi các tay đua thể hiện kỹ năng trên 24 đường đua mà còn biến Đồng Mô thành khu vui chơi khổng lồ cho người hâm mộ. Rất nhiều khán giả đã tham gia vào các khu lái thử Ford, Toyota, Suzuki, Subaru, tự mình trải nghiệm vượt dốc, băng bùn, thử sức với xe địa hình.

Cùng với đó là gian hàng PVOIL, không gian check-in và những sự kiện tặng quà hấp dẫn tất cả tạo nên bầu không khí sự kiện rực rỡ, gắn kết cộng đồng mê xe tại Việt Nam. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại lễ bế mạc và trao giải lúc 18h00 ngày 2/11, ngay tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô.