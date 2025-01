Xe của năm 2025 khởi động với sự kiện lái thử lớn nhất từ trước đến nay

Ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng BTC XE CỦA NĂM 2025 chia sẻ thông tin về chương trình

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình năm nay sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, bắt đầu từ ngày 25/12/2024 và kéo dài đến ngày 13/1/2025. Việc đẩy sớm thời gian tổ chức không chỉ giúp các mẫu xe mới của năm được đánh giá kịp thời hơn, mà còn mang đến cho người tiêu dùng những thông tin hữu ích ngay đầu năm mới - thời điểm nhu cầu tìm hiểu và mua sắm xe thường tăng cao.

Điểm nhấn đặc biệt trong lễ công bố Chương trình XE CỦA NĂM 2025 là sự kiện lái thử xe quy mô lớn được tổ chức tại không gian ngoài trời của Tasco Mall (Hà Nội), với khu vực trưng bày rộng hơn 1.000 mét vuông.

Đại diện Ban tổ chức trả lời Báo chí.

Sự kiện lái thử xe khu vực miền bắc dành riêng ngày 25/12 cho các Giám khảo và đại diện các đơn vị báo chí, truyền thông, với 30 mẫu xe, đến từ 12 thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Ngày thứ hai 26/12 được dành riêng cho khách hàng đăng ký, với 18 mẫu xe đến từ 6 thương hiệu.

Trong số 30 mẫu xe tham gia sự kiện lái thử, có 20 xe động cơ đốt trong truyền thống, 6 xe hybrid và 4 xe thuần điện - phản ánh xu hướng xanh hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô tô. Đặc biệt, các mẫu xe này đều là những sản phẩm mới ra mắt trong năm 2024.

Giám khảo Phạm Bá Tùng tham gia sự kiện lái thử xe

Đây là cơ hội chưa từng có giúp các Giám khảo, phóng viên và khách hàng được trải nghiệm, đưa ra nhận định và so sánh đối chiếu giữa các mẫu xe ở cùng phân khúc, như so sánh Toyota Hilux và Mitsubishi Triton, so sánh nhiều mẫu xe trong phân khúc crossover cỡ B, so sánh các xe trong cùng phân khúc về giá.

Việc so sánh, sau đó chấm điểm trực tiếp các mẫu xe đối thủ sẽ giúp các Giám khảo đánh giá trực quan hơn, công bằng hơn. Khách hàng thông qua việc cân nhắc ưu nhược điểm nhiều mẫu xe cùng lúc sẽ đưa ra các quyết định lựa chọn xe một cách chính xác hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của mình.

Chương trình XE CỦA NĂM 2025 được chia làm hai giai đoạn chính. Các xe trong danh sách bình chọn được chia theo phân khúc về giá của từng phiên bản. Năm nay, có tổng cộng 356 phiên bản xe chia theo 14 phân khúc giá (chỉ bao gồm các xe có giá từ 3 tỷ đồng trở xuống). Trong số này có 128 phiên bản xe mới ra mắt trong năm 2024.

14 phân khúc xe bao gồm:

STT PHÂN KHÚC 1 Xe dưới 500 triệu 2 Xe gầm thấp 500 - 750 triệu 3 Xe gầm thấp 750 - 1 tỷ 4 Xe gầm thấp 1 tỷ - 1.5 tỷ 5 Xe gầm thấp 1.5 tỷ - 2 tỷ 6 Xe gầm thấp 2 tỷ - 3 tỷ 7 Xe gầm cao 500 - 750 triệu 8 Xe gầm cao 750 - 1 tỷ 9 Xe gầm cao 1 tỷ - 1.25 tỷ 10 Xe gầm cao 1.25 tỷ - 1.5 tỷ 11 Xe gầm cao 1.5 tỷ - 2 tỷ 12 Xe gầm cao 2 tỷ - 3 tỷ 13 Xe bán tải 500 - 750 triệu 14 Xe bán tải 750 - 1 tỷ

Giai đoạn 1, từ 15h ngày 25/12/2024 đến 23h59 ngày 3/1/2025, cho phép cộng đồng tham gia bình chọn trên website www.xecuanam.vn (bao gồm cả các giám khảo) tham gia lựa chọn 3 mẫu xe đứng đầu của từng phân khúc. Giai đoạn 1 này sẽ giúp tìm ra xe được yêu thích nhất ở từng phân khúc. Lựa chọn của cộng đồng chiếm tỷ lệ 50% và lựa chọn của toàn bộ Hội đồng Giám khảo chiếm tỷ lệ 50%.

Kết thúc giai đoạn 1, từ danh sách các xe dẫn đầu mỗi phân khúc, Hội đồng Giám khảo chọn ra các xe mới ra mắt trong năm 2024 để đưa vào chấm điểm trong giai đoạn 2.

Giai đoạn 2, từ 5/1/2025 đến 8/1/2025: Các Giám khảo sẽ chấm điểm từng mẫu xe được lựa chọn theo Bộ 8 tiêu chí chấm điểm. Mẫu xe có điểm số cao nhất sẽ trở thành XE CỦA NĂM 2025. Ngoài ra, từ điểm số được chấm theo các tiêu chí riêng, Hội đồng Giám khảo sẽ cân nhắc lựa chọn các danh hiệu khác như Xe Ấn tượng, Xe Xanh, Xe An toàn hay Xe Hiệu quả kinh tế tốt nhất…

Đại diện Hội đồng Giám khảo

Điểm đáng chú ý trong năm nay là sự đổi mới của Hội đồng Giám khảo với 32 thành viên, trong đó có 16 người đến từ Ban Điều hành hai Cộng đồng Otofun và Otosaigon, 8 người là nhà báo, người làm truyền thông trong ngành xe, cùng các chuyên gia từ cơ quan quản lý nhà nước và Hiệp hội ô tô. Việc đánh giá sẽ dựa trên 8 tiêu chí chuyên môn, bao gồm thiết kế ngoại thất, nội thất, hiệu suất, an toàn, hiệu quả năng lượng, chi phí sở hữu, tiện ích và tính đổi mới sáng tạo.

Để thu hút sự tham gia của cộng đồng, ban tổ chức cũng công bố các giải thưởng hấp dẫn dành cho người tham gia bình chọn, trong đó có iPhone 16, Apple Watch và tai nghe Airpods. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong buổi lễ trang trọng vào ngày 13/1/2025.

"Xe của năm" là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên từ năm 2021, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm thông tin tham khảo khi lựa chọn xe. Với quy mô và cách thức tổ chức chuyên nghiệp, Chương trình XE CỦA NĂM 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những đánh giá khách quan và toàn diện về các mẫu xe mới trên thị trường.