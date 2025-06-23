FPT Shop ra mắt chiến dịch 'Tân Bling Đỉnh AI Thông Minh'

Theo đó, nhiều modle laptop tại FPT Shop có giá chỉ từ 8.990.000 đồng, đi kèm ưu đãi giảm thêm đến 5% (tối đa 3.000.000 đồng) dành riêng cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Có thể kể đến như ASUS Vivobook X1404ZA giảm 25% còn 8.990.000 đồng; Acer Aspire 7 Gaming A715 giảm 40% còn 15.490.000 đồng; HP Gaming Victus 16 giảm 27% còn 21.990.000 đồng; Lenovo Gaming LOQ 15IRX9 giảm 15% còn 20.790.000 đồng; Asus Vivobook S14 OLED giá còn 29.990.000 đồng,...

FPT Shop khởi động chương trình “Tân Bling đỉnh - AI thông minh” cùng nhiều ưu đãi thiết thực chào mùa Back to school 2025

Bên cạnh đó, khách hàng khi mua iPad hoặc MacBook cũng sẽ được giảm thêm 200.000 đồng và tặng thêm 1 năm bảo hành, giúp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

FPT Shop còn áp dụng chính sách trả góp linh hoạt với lãi suất 0% và lựa chọn trả trước 0 đồng, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại cho người dùng trẻ. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm trong chương trình còn được nâng thời hạn bảo hành lên đến 3 năm, mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Các bạn trẻ trải nghiệm “vũ khí” công nghệ đồng hành cùng năm học mới tại FPT Shop

Đặc biệt, khi chọn mua bất kỳ mẫu laptop nào, khách hàng sẽ được tặng kèm SIM mạng di động FPT với dung lượng lên đến 60GB/tháng, tích hợp Trợ lý ảo FAI hỗ trợ tra cứu nhanh, giúp học tập và làm việc trở nên thuận tiện, hiệu quả hơn. Người dùng còn nhận thêm phiếu ưu đãi trị giá 200.000 đồng để sở hữu Microsoft 365 Personal - bộ công cụ toàn diện cho môi trường học tập và làm việc trực tuyến.

Chiến dịch “Tân Bling Đỉnh - AI Thông Minh” của FPT Shop không chỉ mang đến loạt ưu đãi thiết thực mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại cho giới trẻ. Thông qua chính sách tài chính linh hoạt và hệ sinh thái tiện ích đi kèm, FPT Shop sẵn sàng đồng hành cùng Gen Z trên hành trình làm chủ công nghệ và bứt phá trong thời đại AI.​​