Theo đó, ngoài việc mang đến cơ hội trúng thưởng đặc biệt, mỗi lon Tiger được bật nắp trong mùa hè này sẽ cùng người tiêu dùng bật lên sự sảng khoái và mở ra những khoảnh khắc kết nối đầy hứng khởi bên người thân và bạn bè.

Cụ thể, chương trình diễn ra từ ngày 15/5 đến hết ngày 13/8/2025, áp dụng cho các sản phẩm Tiger Coolpack (Tiger lon 250ml và Tiger Crystal lon 250ml) được phân phối tại các hệ thống bán lẻ truyền thống và hiện đại tại 51 tỉnh thành thuộc các khu vực: miền Bắc, miền Trung, TP.HCM, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Tiger Beer ra mắt chương trình khuyến mãi mới vớii hàng triệu phần thưởng hấp dẫn

Người tiêu dùng khi mua các sản phẩm có thông tin khuyến mại sẽ có cơ hội tìm thấy giải thưởng ngay dưới các nắp lon, trong đó gồm 100 giải Nhất “lon Tiger Vàng” trị giá 50 triệu đồng tiền mặt mỗi giải, 2.000 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng tiền mặt mỗi giải, cùng hàng triệu giải thưởng trị giá tiền mặt 20.000 đồng.

“Với mong muốn được đồng hành trong những khoảnh khắc gắn kết của người tiêu dùng và lan tỏa tinh thần sảng khoái trong mùa hè này, Tiger Beer mang đến chương trình “Bật Lon Coolpack – Săn Tiger Vàng” với hàng triệu giải thưởng hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng khi mỗi lon Tiger được bật nắp sẽ không chỉ mang đến niềm vui và sảng khoái, mà còn là cơ hội sẻ chia, kết nối cùng người thân và bạn bè để tận hưởng một mùa hè thật trọn vẹn.” Bà Huỳnh Phương Thảo – Giám đốc tiếp thị Nhãn hiệu Tiger tại Việt Nam chia sẻ.

Để nhận thưởng, khách hàng trúng giải Nhất và giải Nhì vui lòng liên hệ hotline 19001845 hoặc 028.62789007. Với các giải thưởng tiền mặt 20.000 đồng, khách hàng có thể đổi thưởng tại các điểm đổi giải của Tiger Beer có treo băng rôn nhận diện chương trình. Hạn chót đổi giải vào ngày 13/08/2025.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chiến dịch hè năm nay, Tiger Beer còn mang đến chuỗi sự kiện sôi động như đại nhạc hội EDM Nước Tiger Crystal Rave, các hoạt động kích hoạt thương hiệu tại điểm bán, nhằm lan tỏa trọn vẹn tinh thần “bật tung sảng khoái” đến hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Chi tiết về chương trình xem tại https://tigerkhuyenmai.com