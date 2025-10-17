Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Đội tuyển Team Secret Whales (TSW). Nguồn: Thể thao VTV

Trước khi vòng 2 của thể thức Swiss khởi tranh, giới chuyên môn cho rằng TSW sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán KT – một đại diện sừng sỏ đến từ LCK. Dẫu vậy, ở giai đoạn đầu trận, TSW lại nhập cuộc đầy tự tin, không hề lép vế trước đối thủ mạnh.

Đội tuyển Team Secret Whales kiểm soát tốt các mục tiêu nhỏ với hai Rồng nguyên tố cùng một Sứ Giả Khe Nứt, giữ thế trận cân bằng trong khoảng 15 phút đầu. Dù vậy, KT dần thể hiện bản lĩnh của mình qua những pha di chuyển khôn ngoan và giao tranh tổng hiệu quả, qua đó giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Theo thống kê sau trận đấu, KT sở hữu tổng lượng vàng lên tới 58,1K, vượt xa con số 49,1K của TSW. Họ cũng kiểm soát hoàn toàn bản đồ với 9 trụ bị phá hủy, cùng 2 Rồng, 1 Baron và 3 Sâu Hư Không. Những lợi thế này giúp KT dễ dàng áp đảo trong giai đoạn cuối trận.

Dù TSW đã cố gắng phòng thủ, nhưng các tình huống bắt lẻ chính xác của KT cùng lượng sát thương khủng từ Caitlyn (27,6K damage) đã khép lại mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Việt Nam.

Nguồn: CKTG 2025.

Kết thúc trận đấu sau 28 phút 06 giây, KT giành chiến thắng với KDA tổng 14/11/39, trong khi TSW đạt 11/14/22.

Trận thua này chắc chắn là bài học quý giá cho TSW trong hành trình tại CKTG 2025, nơi họ tiếp tục tìm kiếm chiến thắng tiếp theo trước các ông lớn khu vực. Đặc biệt là ở nhánh đấu 1-1 tiếp theo của CKTG 2025 thì TSW hoàn toàn có thể gặp những đối thủ ngang tầm và giành được chiến thắng.