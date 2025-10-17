Gaming
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Thành Biên

Thành Biên

10:13 | 17/10/2025
Ngày 16/10/2025, Đại diện Việt Nam - Team Secret Whales (TSW) bước vào lượt trận thứ hai, đối đầu đội tuyển KT Rolster tại vòng Swiss CKTG 2025.
Đội tuyển Team Secret Whales (TSW). Nguồn: Thể thao VTV
Đội tuyển Team Secret Whales (TSW). Nguồn: Thể thao VTV

Trước khi vòng 2 của thể thức Swiss khởi tranh, giới chuyên môn cho rằng TSW sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán KT – một đại diện sừng sỏ đến từ LCK. Dẫu vậy, ở giai đoạn đầu trận, TSW lại nhập cuộc đầy tự tin, không hề lép vế trước đối thủ mạnh.

Đội tuyển Team Secret Whales kiểm soát tốt các mục tiêu nhỏ với hai Rồng nguyên tố cùng một Sứ Giả Khe Nứt, giữ thế trận cân bằng trong khoảng 15 phút đầu. Dù vậy, KT dần thể hiện bản lĩnh của mình qua những pha di chuyển khôn ngoan và giao tranh tổng hiệu quả, qua đó giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Theo thống kê sau trận đấu, KT sở hữu tổng lượng vàng lên tới 58,1K, vượt xa con số 49,1K của TSW. Họ cũng kiểm soát hoàn toàn bản đồ với 9 trụ bị phá hủy, cùng 2 Rồng, 1 Baron và 3 Sâu Hư Không. Những lợi thế này giúp KT dễ dàng áp đảo trong giai đoạn cuối trận.

Dù TSW đã cố gắng phòng thủ, nhưng các tình huống bắt lẻ chính xác của KT cùng lượng sát thương khủng từ Caitlyn (27,6K damage) đã khép lại mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Việt Nam.

Nguồn: CKTG 2025.
Nguồn: CKTG 2025.

Kết thúc trận đấu sau 28 phút 06 giây, KT giành chiến thắng với KDA tổng 14/11/39, trong khi TSW đạt 11/14/22.

Trận thua này chắc chắn là bài học quý giá cho TSW trong hành trình tại CKTG 2025, nơi họ tiếp tục tìm kiếm chiến thắng tiếp theo trước các ông lớn khu vực. Đặc biệt là ở nhánh đấu 1-1 tiếp theo của CKTG 2025 thì TSW hoàn toàn có thể gặp những đối thủ ngang tầm và giành được chiến thắng.

Gaming
Cụ thể, ROG Xbox Ally được bán với giá 14,990,000 đồng sẽ có cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD, và ROG Xbox Ally X có giá 24,990,000 đồng sẽ được trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD.
Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Esports
Ngày 15/10/2025, đội tuyển Secret Whales (Việt Nam) đã giành chiến thắng 1 – 0 trước Vivo Keyd Stars (Brazil) trong trận mở màn Vòng Swiss CKTG 2025.
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Esports
Ngày 14/10/ 2025, Chung kết thế giới bộ môn Liên Minh Huyền thoại chính thức khởi tranh tại Trung Quốc.
Tham vọng của Roblox: Từ nền tảng game đến siêu vũ trụ giải trí kỹ thuật số

Tham vọng của Roblox: Từ nền tảng game đến siêu vũ trụ giải trí kỹ thuật số

Gaming
Mới đây, CEO Roblox Dave Baszucki đã chia sẻ tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai của nền tảng này, bất chấp kết quả kinh doanh quý gần nhất chưa đạt kỳ vọng.
Những game nổi bật đáng lưu ý năm 2025

Những game nổi bật đáng lưu ý năm 2025

Tư vấn chỉ dẫn
Năm 2025, game thủ trên khắp thế giới sẽ được chiêu đãi những game hấp dẫn nổi bật như GTA 6, Monster Hunter Wilds, Ghost of Yotei...
