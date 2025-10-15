Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Secret Whales giành chiến thắng trước Vivo Keyd Stars tại CKTG 2025

Ngay từ những phút đầu tiên, Team Secret Whales (TSW) đã nhập cuộc đầy chủ động khi sở hữu đội hình cơ động, sẵn sàng triển khai lối chơi nhanh. Lợi thế sớm đến với đại diện Việt Nam sau tình huống Vivo Keyd Stars (VKS) xâm lăng rừng bất thành, mang về hai mạng hạ gục. Những phút sau đó, cả hai đội liên tục giao tranh dữ dội trong khu vực rừng, với ba người phải nằm xuống chỉ sau ít phút đầu. Kết thúc giai đoạn đi đường, TSW là đội kiểm soát tốt hơn với 3 mạng hạ gục và khoảng cách 5.000 vàng ở phút 20.

Người chơi đường giữa của hai đội đều thể hiện kỹ năng ấn tượng, song Dire của TSW tỏ ra nhỉnh hơn so với Mireu bên phía VKS. Phút 21, TSW chủ động khởi động Atakhan và giăng bẫy hoàn hảo: Jarvan IV của VKS có pha “úp lồng” tai hại khiến cả chủ lực Mireu bị giam chân, trong khi Eddie thoải mái xả sát thương, mang về pha “Quét sạch” cho TSW. Lợi thế lớn giúp họ lăn cầu tuyết dễ dàng, lần lượt kiểm soát mọi mục tiêu lớn mà không gặp kháng cự đáng kể.

Đến phút 31, TSW giành Baron và tổng tấn công vào nhà chính đối phương. Đại diện Việt Nam chủ động mở giao tranh ngay giữa các trụ bậc thềm, nhanh chóng quét sạch cả năm thành viên của VKS để khép lại trận đấu ở phút 34, giành chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục.

Nguồn: Web thể thao

Chiến thắng mở màn này không chỉ giúp TSW có khởi đầu như mơ tại CKTG 2025 mà còn mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội trước các trận đấu tiếp theo. Tuy vậy, việc có cùng thành tích 1-0 đồng nghĩa TSW sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn ở vòng sau. Đây là cơ hội quý giá để đại diện Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh trên đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, thất bại chóng vánh này chắc chắn là cú sốc lớn với VKS - đội được đánh giá cao hơn và từng được coi TSW là “lá thăm dễ” tại giải đấu năm nay.