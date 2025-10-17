REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

Đánh giá về REDMI 15C, ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho rằng: “REDMI 15C mang đến chất lượng vượt tầm giá, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hằng ngày của người dùng từ giải trí, học tập đến kết nối. Bằng cách tích hợp những công nghệ thường chỉ thấy ở các phân khúc cao hơn vào một mức giá hợp lý, dòng REDMI không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn nâng tầm kỳ vọng của người dùng. Đây chính là minh chứng cho triết lý “Innovation for everyone” của Xiaomi, mang đến những công nghệ thiết thực với tầm giá dễ tiếp cận, phục vụ cuộc sống.”

REDMI 15C với viên pin 6.000mAh, có thể phát video liên tục trong 22 giờ, nghe nhạc 82 giờ hoặc đọc sách trong 20 giờ

Với viên pin lên đến 6.000mAh, REDMI 15C có thể phát video liên tục trong 22 giờ, nghe nhạc 82 giờ hoặc đọc sách trong 20 giờ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng. Công nghệ sạc nhanh 33W cho phép REDMI 15C có khả năng sạc đầy 50% pin chỉ trong vòng 31 phút.

Với công nghệ Smart Charging Engine, thiết bị được tối ưu dòng điện để tăng tốc độ sạc đồng thời bảo vệ tuổi thọ pin hiệu quả trong suốt quá trình sạc. Sau 1.000 chu kỳ sạc xả, viên pin của REDMI 15C vẫn giữ được hơn 80% dung lượng gốc.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ sạc ngược 10W, giúp REDMI 15C có thể dễ dàng trở thành nguồn pin sạc dự phòng tiện lợi cho các thiết bị công nghệ khác.

Màn hình lớn 6,9 inch cùng độ phân giải HD+ và độ sáng tối đa lên đến 810 nits cùng tần số quét lên tới 120Hz

Màn hình lớn 6,9 inch cùng độ phân giải HD+ và độ sáng tối đa lên đến 810 nits cùng tần số quét lên tới 120Hz, cho phép thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ làm tươi theo nội dung hiển thị. Điều này mang lại cho người dùng trải nghiệm mượt mà khi lướt web, chơi game hay xem video.

Màn hình của REDMI 15C cũng đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland bao gồm Low Blue Light (giảm phát thải ánh sáng xanh), Flicker Free (chống nhấp nháy) và Circadian Friendly (thân thiện với nhịp sinh học). Kết hợp cùng công nghệ DC Dimming, thiết bị giúp giảm mỏi mắt tối đa khi sử dụng trong thời gian dài hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

REDMI 15C cũng sở hữu thiết kế đẹp mắt với thân máy mỏng chỉ 7,99mm và trọng lượng 205g

REDMI 15C cũng sở hữu thiết kế đẹp mắt với thân máy mỏng chỉ 7,99mm và trọng lượng 205g đi cùng các cạnh viền được bo cong mềm mại, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. REDMI 15C cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cho khả năng chống bụi và chống tia nước hắt từ mọi phía, phù hợp để đồng hành trong các hoạt động ngoài trời. Công nghệ Wet Touch 2.0 đảm bảo màn hình cảm ứng vẫn nhạy ngay cả trong điều kiện tay ẩm ướt.

Để REDMI 15C vận hành bền bỉ, Xiaomi còn trang bị vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ, mang đến hiệu năng ổn định trong các tác vụ thường ngày như xem phim, học tập hay chơi game nhẹ. Đồng thời việc mở rộng RAM tối đa đến 16GB và bộ nhớ trong hỗ trợ mở rộng đến 1TB, giúp người dùng có thể lưu trữ thoải mái ảnh, video và ứng dụng.

Thiết bị vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 2, mang đến trải nghiệm mượt mà và thông minh

Thiết bị vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 2, mang đến trải nghiệm mượt mà và thông minh với nhiều tính năng AI tiện ích như Circle to Search, trợ lý Google Gemini, cùng khả năng liên thông giữa các thiết bị qua Call Sync và Shared Clipboard, giúp đồng bộ và chia sẻ công việc dễ dàng giữa smartphone, tablet và PC.

REDMI 15C cũng được trang bị camera kép AI với camera chính 50MP cùng khẩu độ f/1.8, hỗ trợ nhiều chế độ quay chụp như HDR, Night Mode, Portrait hay Time-lapse, cùng camera trước 8MP giúp selfie sáng rõ và tự nhiên hơn.

REDMI 15C được bán ra với ba tùy chọn màu sắc gồm Cam hoàng hôn, Xanh ánh trăng, Đen ánh đêm

REDMI 15C được bán ra với ba tùy chọn màu sắc gồm Cam hoàng hôn, Xanh ánh trăng, Đen ánh đêm cùng giá bán lẻ đề nghị lần lượt là 3.690.000 đồng cho phiên bản 4GB + 128GB và 3.990.000 đồng cho phiên bản 6GB + 128GB. Đáng chú ý trong giai đoạn mở bán từ 17/10/2025 đến 31/10/2025, người dùng sẽ được giảm thêm 200.000 đồng, bên cạnh hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, cùng chế độ bảo hành chính hãng 18 tháng.

