Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

16:00 | 08/03/2026
Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục tai nghe không dây phổ thông khi chính thức giới thiệu Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality. Sản phẩm hướng đến người dùng trẻ với mức giá khoảng 450.000 đồng, tập trung vào chất lượng âm thanh, kết nối ổn định và thời lượng pin dài.
Về âm thanh, Redmi Buds 8 Active Vitality được trang bị driver dynamic 14,2 mm mạ titan, giúp tái tạo âm thanh rõ ràng, dải bass mạnh và độ chi tiết tốt hơn. Tai nghe hỗ trợ codec AAC, giúp duy trì chất lượng âm thanh ổn định khi truyền tải không dây, phù hợp với nhu cầu nghe nhạc hằng ngày.

Sản phẩm cũng được tối ưu cho việc đàm thoại với hệ thống mic kép kết hợp công nghệ khử ồn AI, giúp lọc tiếng ồn môi trường và giảm nhiễu do gió. Theo Xiaomi, tai nghe vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc gọi ngay cả khi di chuyển trong điều kiện gió khoảng 6 m/s, phù hợp với các hoạt động ngoài trời như chạy bộ hoặc đạp xe.

Tai nghe Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) ra mắt
Tai nghe Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) ra mắt

Redmi Buds 8 Active Vitality có thiết kế semi-in-ear, tương tự Redmi Buds 8 Lite, giúp tai nghe nằm gọn trong tai và giảm cảm giác khó chịu khi sử dụng trong thời gian dài. Mỗi bên tai nghe được trang bị pin 37 mAh, cho thời gian phát nhạc liên tục khoảng 7 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc 475 mAh, tổng thời lượng sử dụng có thể đạt 37 giờ.

Về kết nối, thiết bị sử dụng Bluetooth 5.4, giúp tăng độ ổn định và tiết kiệm năng lượng. Tai nghe đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP54, phù hợp khi tập luyện hoặc sử dụng ngoài trời. Sản phẩm cũng hỗ trợ HyperOS Connect, cho phép tìm thiết bị, kết nối hai thiết bị cùng lúc và ghép nối nhanh qua cửa sổ pop-up. Người dùng có thể tùy chỉnh các thiết lập âm thanh thông qua ứng dụng Xiaomi Earbuds.

Redmi Buds 8 Active được bán với giá chỉ khoảng 450.000 đồng.
Redmi Buds 8 Active được bán ở mức giá chỉ khoảng 450.000 đồng

Redmi Buds 8 Active Vitality được bán với ba tùy chọn màu gồm xanh trong suốt, đen mờ và trắng kem. Với mức giá phổ thông cùng thời lượng pin dài, sản phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Xiaomi duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc tai nghe không dây giá rẻ tại Việt Nam.

Redmi Buds 8 Active Vitality tai nghe không dây Xiaomi công nghệ Xiaomi Earbuds

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

