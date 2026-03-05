Apple Studio Display và Studio Display XDR: màn hình 5K 27 inch, độ sáng HDR lên tới 2.000 nit

Studio Display và Studio Display XDR hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ người dùng Mac phổ thông đến các chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, dựng phim, thiết kế đồ họa,… Tại thị trường Việt Nam, Studio Display có giá khởi điểm từ 44.999.000 đồng, trong khi Studio Display XDR có giá từ 89.999.000 đồng.

Studio Display: Màn hình 5K dành cho người dùng Mac

Studio Display được Apple định vị là màn hình đồng hành cho các dòng máy Mac trong nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thiết bị trang bị màn hình Retina 5K kích thước 27 inch với hơn 14 triệu điểm ảnh, cho phép hiển thị nội dung chi tiết khi chỉnh sửa ảnh, video, lập trình hoặc xử lý văn bản.

Màn hình đạt độ sáng tối đa 600 nit và hỗ trợ dải màu rộng P3. Nhờ mật độ điểm ảnh cao và khả năng tái tạo màu sắc chính xác, Studio Display đáp ứng tốt nhu cầu làm việc của các nhà thiết kế, lập trình viên cũng như người dùng văn phòng.

Apple Studio Display. Ảnh: Apple

Apple tích hợp camera 12MP hỗ trợ Center Stage nhằm tự động giữ người dùng ở trung tâm khung hình khi gọi video. Tính năng Desk View cho phép hiển thị đồng thời khuôn mặt người dùng và góc nhìn bàn làm việc, hỗ trợ tốt cho các buổi họp trực tuyến, giảng dạy hoặc trình diễn sản phẩm.

Hệ thống âm thanh của Studio Display gồm sáu loa với bốn loa trầm triệt tiêu lực và hai loa tweeter hiệu suất cao. Apple cho biết cấu trúc này giúp tăng độ sâu của âm trầm khoảng 30% so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ Spatial Audio để tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều. Ba micro chuẩn phòng thu cũng được tích hợp nhằm phục vụ nhu cầu họp trực tuyến và ghi âm.

Apple Studio Display được trang bị màn hình Retina 5K 27 inch với hơn 14 triệu điểm ảnh. Ảnh: Apple

Về kết nối, Studio Display hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5 với hai cổng Thunderbolt cho phép kết nối chuỗi tối đa bốn màn hình, tạo ra không gian hiển thị gần 60 triệu điểm ảnh. Hai cổng USB-C bổ sung cho phép kết nối các thiết bị ngoại vi như ổ cứng, camera hoặc thiết bị lưu trữ.

Cáp Thunderbolt 5 Pro đi kèm cung cấp công suất sạc tối đa 96W, đủ để sạc nhanh MacBook Pro 14 inch. Người dùng có thể lựa chọn mặt kính tiêu chuẩn hoặc kính nano-texture nhằm giảm phản xạ trong môi trường ánh sáng mạnh.

Apple cũng cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt gồm chân đế điều chỉnh độ nghiêng, chân đế điều chỉnh cả độ cao hoặc ngàm VESA để phù hợp với các thiết lập bàn làm việc chuyên nghiệp.

Studio Display XDR: Màn hình chuyên nghiệp với mini-LED

Bên cạnh Studio Display tiêu chuẩn, Apple còn giới thiệu Studio Display XDR, mẫu màn hình cao cấp thay thế cho dòng Pro Display XDR trước đây.

Studio Display XDR sử dụng màn hình Retina XDR 5K kích thước 27 inch với độ phân giải 5.120 x 2.880 pixel. Thiết bị trang bị hệ thống đèn nền mini-LED với 2.304 vùng làm mờ cục bộ, cho phép kiểm soát ánh sáng chính xác và tăng cường độ tương phản.

Màn hình đạt độ sáng SDR tối đa 1.000 nit và độ sáng HDR đỉnh lên tới 2.000 nit, đi kèm tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. Nhờ đó, nội dung HDR được tái hiện rõ ràng hơn, trong khi hiện tượng quầng sáng xung quanh các vùng sáng được giảm đáng kể.

Apple Studio Display XDR. Ảnh: Apple

Studio Display XDR hỗ trợ đồng thời dải màu P3 và Adobe RGB, đồng thời bao phủ hơn 80% không gian màu Rec. 2020. Các thông số này giúp màn hình đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa video HDR, dựng phim, thiết kế in ấn và các công việc yêu cầu độ chính xác màu cao.

Apple cũng nâng cấp khả năng hiển thị chuyển động khi trang bị tần số quét 120Hz. Công nghệ Adaptive Sync cho phép thay đổi tần số quét linh hoạt từ 47Hz đến 120Hz nhằm giảm hiện tượng xé hình và cải thiện độ mượt khi xem video hoặc xử lý đồ họa.

Tương tự Studio Display, phiên bản XDR cũng tích hợp camera 12MP Center Stage, ba micro chuẩn phòng thu và hệ thống sáu loa hỗ trợ Spatial Audio để phục vụ họp trực tuyến và sản xuất nội dung.

Về kết nối, Studio Display XDR có hai cổng Thunderbolt 5 và hai cổng USB-C, cho phép hoạt động như một hub trung tâm trong hệ sinh thái Mac. Khi kết nối với máy Mac, cáp Thunderbolt 5 Pro có thể cung cấp công suất sạc tối đa 140W, đủ sạc nhanh MacBook Pro 16 inch.

Apple Studio Display XDR được trang bị tần số quét 120Hz. Ảnh: Apple

Màn hình đi kèm chân đế có khả năng điều chỉnh độ cao trong phạm vi 105 mm với cơ chế cân bằng giúp thao tác mượt mà. Người dùng cũng có thể lựa chọn tùy chọn gắn VESA để tích hợp vào các hệ thống làm việc chuyên nghiệp.

Ngoài các ứng dụng sáng tạo nội dung, Apple cho biết Studio Display XDR còn hỗ trợ preset chuẩn DICOM cùng công cụ Medical Imaging Calibrator trên macOS, mở ra khả năng sử dụng trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa. Công cụ này hiện đang chờ phê duyệt từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Apple cho biết cả hai màn hình mới đều sử dụng vật liệu tái chế, bao gồm 100% nhôm tái chế ở phần chân đế và khoảng 80% kính tái chế trên phiên bản kính tiêu chuẩn. Bao bì sản phẩm cũng được thiết kế hoàn toàn từ sợi giấy có thể tái chế.

Với việc ra mắt Studio Display và Studio Display XDR, Apple tiếp tục củng cố hệ sinh thái màn hình cao cấp dành cho người dùng Mac, đặc biệt là nhóm chuyên gia cần thiết bị hiển thị có độ sáng cao, độ tương phản lớn và khả năng tái tạo màu sắc chính xác.