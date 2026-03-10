Công nghệ số
AI

Trợ lý AI tự vận hành mở ra hướng tự động hóa mới cho doanh nghiệp Việt

Minh Đức

Minh Đức

15:58 | 10/03/2026
Làn sóng tác nhân trí tuệ nhân tạo tự vận hành bắt đầu lan rộng trong cộng đồng công nghệ toàn cầu từ cuối năm 2025. Trong dòng chuyển động đó, OpenClaw nổi lên như một nền tảng mã nguồn mở cho phép cá nhân và doanh nghiệp tạo ra trợ lý AI tự thực hiện nhiệm vụ. Tại Việt Nam, nhiều nhóm công nghệ và doanh nghiệp nhỏ bắt đầu thử nghiệm công cụ này trong hoạt động vận hành nội bộ, đặc biệt ở lĩnh vực tự động hóa công việc văn phòng và quản lý dữ liệu.
AI Fabric hỗ trợ dữ liệu và AI thế hệ tiếp theo như thế nào?

Khả năng phát triển AI tạo sinh và đa nhiệm tại Việt Nam gia tăng nhanh nhờ nền tảng AI Fabric kết hợp kiến trúc ...
Bức tranh thế giới công nghệ 2026: Khi AI ngừng 'nói' và một trật tự mới đang hình thành

Nếu 2024-2025 là giai đoạn của sự thử nghiệm, thì 2026 đánh dấu sự trưởng thành của hệ sinh thái số, nơi AI không chỉ ...

Tác nhân AI tự vận hành thay đổi cách doanh nghiệp xử lý công việc

OpenClaw xuất hiện cuối năm 2025 dưới dạng dự án mã nguồn mở do kỹ sư phần mềm Peter Steinberger phát triển, ban đầu mang tên Clawdbot trước khi đổi sang tên hiện tại đầu năm 2026. Phần mềm cung cấp nền tảng để xây dựng AI Agent, tức hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện nhiệm vụ thay cho con người như tìm dữ liệu, phân tích tài liệu, gửi tin nhắn hay quản lý lịch làm việc.

Khác với chatbot thông thường chỉ trả lời câu hỏi, OpenClaw hoạt động theo mô hình trợ lý tự vận hành. Người dùng giao nhiệm vụ, hệ thống tự tìm nguồn dữ liệu, xử lý thông tin rồi thực thi hành động tương ứng như gửi email, tổng hợp báo cáo hoặc theo dõi thông tin trên website.

Ảnh minh họa. Ảnh: CellphoneS
Ảnh minh họa. Ảnh: CellphoneS

Điểm đáng chú ý nằm ở kiến trúc “local-first”. Hệ thống chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân hoặc máy chủ riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng đám mây. Dữ liệu lưu trữ cục bộ giúp người dùng kiểm soát thông tin nội bộ tốt hơn, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp cần bảo mật tài liệu kinh doanh.

Tại Việt Nam, các nhóm công nghệ bắt đầu thử nghiệm OpenClaw trong nhiều hoạt động quản trị văn phòng. Một số đơn vị công nghệ triển khai giải pháp AI Agent để tự động hóa quy trình email, tổng hợp báo cáo nội bộ hoặc quản lý lịch làm việc cho nhóm dự án. Nhiều dịch vụ đào tạo và triển khai OpenClaw cho doanh nghiệp Việt cũng bắt đầu xuất hiện nhằm hỗ trợ quá trình ứng dụng công cụ này vào môi trường làm việc thực tế.

Xu hướng này phản ánh nhu cầu rõ rệt trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khối doanh nghiệp này thường thiếu nhân sự công nghệ chuyên sâu nhưng vẫn cần giải pháp tự động hóa quy trình vận hành. Một trợ lý AI có khả năng thực hiện chuỗi tác vụ liên hoàn giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công.

Doanh nghiệp Việt thử nghiệm tự động hóa văn phòng bằng AI Agent

Trong môi trường doanh nghiệp, khối lượng công việc văn phòng tăng nhanh cùng tốc độ mở rộng dữ liệu. Email, tài liệu, báo cáo, lịch họp, dữ liệu khách hàng cùng tồn tại trong nhiều hệ thống khác nhau. Sự phân tán này khiến việc quản lý thông tin trở nên phức tạp.

Giao diện của Open Claw. Ảnh: CellphoneS
Giao diện của Open Claw. Ảnh: CellphoneS

OpenClaw hướng đến giải quyết vấn đề đó thông qua cơ chế tích hợp nhiều nền tảng giao tiếp. Hệ thống có thể kết nối với các ứng dụng nhắn tin và công cụ làm việc phổ biến như Telegram, Slack hoặc email doanh nghiệp, từ đó nhận lệnh và thực hiện nhiệm vụ ngay trong môi trường giao tiếp quen thuộc.

Trong một kịch bản phổ biến tại doanh nghiệp, trợ lý AI nhận yêu cầu tổng hợp dữ liệu bán hàng theo tuần. Hệ thống tự truy cập file báo cáo, phân tích bảng tính, tạo bản tóm tắt rồi gửi kết quả vào nhóm làm việc. Quy trình này trước đây đòi hỏi nhiều bước thao tác thủ công từ nhân viên văn phòng.

70% Giám đốc dữ liệu dẫn dắt chiến lược AI doanh nghiệp

Nghiên cứu của Gartner cho thấy, vai trò CDAO ngày càng thiết yếu trong thành công AI doanh nghiệp, 36% báo cáo trực tiếp cho ...

Một ứng dụng khác xuất hiện trong quản lý thông tin khách hàng. AI Agent theo dõi email, phân loại thư đến, trích xuất dữ liệu đơn hàng và chuyển thông tin sang hệ thống quản lý nội bộ. Quá trình xử lý dữ liệu diễn ra liên tục mà không cần can thiệp trực tiếp từ con người.

Dù vậy, xu hướng trợ lý AI cá nhân vẫn tiếp tục lan rộng. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại châu Á bắt đầu triển khai OpenClaw như nền tảng kết nối giữa ứng dụng và mô hình AI, xem đây như bước đi chiến lược trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số tăng tốc, doanh nghiệp Việt đứng trước cơ hội tiếp cận lớp công nghệ tự động hóa mới. Thay vì chỉ sử dụng AI cho các tác vụ đơn lẻ như viết nội dung hoặc phân tích dữ liệu, mô hình AI Agent mở ra hướng tiếp cận khác: một hệ thống có khả năng tự thực hiện chuỗi công việc liên hoàn trong môi trường vận hành thực tế.

Tập đoàn Samsung Electronics đang đẩy mạnh các thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu nhằm tích hợp đa dạng mô hình AI vào dòng smartphone Samsung Galaxy.
AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS vừa ra mắt Amazon Connect Health, nền tảng “AI agent” dành cho ngành y tế. Động thái này cho thấy các “ông lớn” công nghệ đang tăng tốc đưa AI vào vận hành hệ thống y tế, nơi chi phí quản lý và áp lực nhân lực ngày càng gia tăng.
