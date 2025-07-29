Công nghệ số
AI Fabric hỗ trợ dữ liệu và AI thế hệ tiếp theo như thế nào?

Minh Đức

Minh Đức

15:26 | 29/07/2025
Khả năng phát triển AI tạo sinh và đa nhiệm tại Việt Nam gia tăng nhanh nhờ nền tảng AI Fabric kết hợp kiến trúc dữ liệu hiện đại và công cụ AI tiên tiến. AI Fabric trở thành chìa khóa mở ra tiềm năng bùng nổ ứng dụng, giúp doanh nghiệp trong nước tối ưu dữ liệu, tự động hóa và chuyển đổi số hiệu quả.

Tích hợp dữ liệu và AI theo cách logic, linh hoạt

Khởi điểm cơ bản của AI Fabric nằm ở việc kết nối kho dữ liệu truyền thống, hồ dữ liệu cùng các công cụ truy vấn hiện đại với nền tảng AI. Lớp ngữ nghĩa dựa trên ngôn ngữ tự nhiên giúp mô hình hiểu ngữ cảnh và logic sâu, giảm sai lệch khi tạo sinh nội dung. Nhờ lớp semantic này, mô hình hoạt động chính xác hơn, hỗ trợ ra quyết định tin cậy và giải thích rõ nguyên nhân kết quả.

VeGraph là phương pháp kiểm chứng thông tin do Viettel AI nghiên cứu, phát triển và trình bày tại hội nghị NAACL 2025. Ảnh: ViettelAI.
VeGraph là phương pháp kiểm chứng thông tin do Viettel AI nghiên cứu, phát triển và trình bày tại hội nghị NAACL 2025. Ảnh: ViettelAI.

Tại Việt Nam, Viettel đi đầu hợp tác với NVIDIA xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt định hướng chất lượng cao và quy mô lớn, xử lý nhanh gấp 4 lần so với trước nhờ tích hợp GPU và NeMo Curator. Nền tảng đó tạo nền móng cho Viettel AI chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thuần Việt, ứng dụng trợ lý pháp lý ảo cho tòa án tại 100% tỉnh thành giúp giảm 30 % thời gian công việc pháp chế. Phương pháp kiểm chứng thông tin VeGraph được Viettel AI phát triển trình bày tại hội nghị NAACL 2025, khả năng cải thiện độ chính xác thêm 2–5 % nhờ kết nối dữ liệu logic.

Mở rộng ứng dụng AI cho cả doanh nghiệp và người dùng

Doanh nghiệp Việt có tới gần 93 % đã ứng dụng ít nhất một công cụ AI để tiếp cận khách hàng, trong đó 66 % dùng AI cho giao tiếp, 63 % dùng để tìm khách hàng mới. AI Fabric cung cấp nền tảng thống nhất, giúp cả chuyên gia và người dùng kinh doanh khai thác sức mạnh AI qua các chatbot, dashboards, low code tool tiện lợi. Việc tích hợp AI không gây gián đoạn cho hệ thống cũ, chạy song song và mở rộng dần từ từng phòng ban theo tiến độ thực tế.

AI Fabric hỗ trợ dữ liệu và AI thế hệ tiếp theo như thế nào?
Sự kiện Meta Marketing Summit 2025 diễn ra ngày 8/5 tại Hà Nội

VinBigdata phát triển ViGPT phiên bản LLM với 1,6 tỷ tham số, hiệu suất vượt các mô hình lớn hơn nhờ tối ưu hóa dữ liệu tiếng Việt, phục vụ trợ lý ảo hỗ trợ dịch vụ công, ứng dụng tại Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và trong xe VinFast. Kiến trúc AI Fabric tại Việt Nam phát huy thế mạnh đổi mới bằng mô hình chuyên biệt, dữ liệu bản địa và hạ tầng tính toán mạnh mẽ. Tập đoàn CMC phấn đấu biến TP. Hồ Chí Minh thành “AI city”, trung tâm AI toàn cầu, nếu thành công giúp Việt Nam tăng GDP thêm 14 % vào năm 2030

AI Fabric không chỉ xử lý tốt vấn đề dữ liệu mà còn giúp doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa đầu tư công nghệ hiện có. Khả năng kết nối semantic layer, knowledge graph, mô hình AI bản địa và kiến trúc mở khiến hệ sinh thái AI phát triển đồng bộ, ứng dụng đa ngành như tài chính, pháp luật, giáo dục, viễn thông. Nếu khai thác đúng và toàn diện, AI Fabric có thể trở thành nền tảng chiến lược giúp doanh nghiệp nội địa đi đầu về chuyển đổi số, gia tăng năng lực cạnh tranh và hiện diện trong bản đồ AI toàn cầu.

