CMC khởi công tổ hợp không gian sáng tạo CMC Creative Space - CCS Hà Nội

Sự kiện có sự tham dự, chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp. Hà Nội Lê Hồng Sơn, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cùng lãnh đạo Bộ, ban ngành, khách hàng, đối tác lớn của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Đây là tổ hợp thứ hai trong chuỗi Không gian sáng tạo mang thương hiệu CCS của CMC, tiếp nối thành công của CCS Tân Thuận tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khi CCS Tân Thuận đóng vai trò là trung tâm hạ tầng dữ liệu, CCS Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo mở (C.OpenAI), nơi quy tụ các công nghệ lõi và đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển toàn cầu của CMC giai đoạn tăng tốc.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC- CCS Hà Nội

Với tổng mức đầu tư 300 triệu USD, tổ hợp được xây dựng trên khu đất rộng hơn 11.000 m², gồm 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn trên 90.000 m². CCS Hà Nội không chỉ là một tổ hợp văn phòng công nghệ mà là một hệ sinh thái tích hợp toàn diện, bao gồm: trung tâm dữ liệu, không gian nghiên cứu và phát triển (R&D), khu đào tạo nhân lực và khu vực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo- nơi hơn 5.000 kỹ sư công nghệ sẽ cùng làm việc, nghiên cứu và kết nối.

Không gian sáng tạo bắt đầu từ hạ tầng dữ liệu

Theo phương án thiết kế, trung tâm của toàn bộ tổ hợp là Trung tâm Dữ liệu CMC, nơi cung cấp hạ tầng tính toán, lưu trữ và kết nối cho các nền tảng số đang được phát triển trong hệ sinh thái CMC.

Đây không phải là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Tập đoàn nhưng là nơi CMC sẽ ứng dụng thế hệ công nghệ mới nhất Hyperscale DC tiêu chuẩn Uptime tier 3+ với cơ sở hạ tầng CNTT hỗ trợ AI, cung cấp hệ sinh thái công nghệ AI, Cloud, Security, Big Data, mạng thế hệ sau.

CMC xem đây là “trái tim số” của CCS Hà Nội, nơi duy trì độ tin cậy, an toàn và hiệu năng vận hành cho toàn bộ hệ thống sản phẩm dịch vụ công nghệ lõi.

Thủ tướng Chính phủ cùng Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương và BLĐ CMC bấm nút khởi công dự án CCS Hà Nội

Từ trung tâm dữ liệu này, các lớp hạ tầng khác được phát triển, vận hành và tích hợp: từ giải pháp Cloud thuần Việt hàng đầu cho doanh nghiệp, đến dữ liệu mở phục vụ chính phủ điện tử, tài chính, giáo dục, quốc phòng - an ninh. Đây chính là điểm khởi phát cho toàn bộ chiến lược AI-X mà CMC đang kiên định triển khai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng dự án CCS Hà Nội: “ Tôi hoan nghênh CMC với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm để xây dựng, phát triển trung tâm này…Trên tinh thần như vậy, tôi rất hi vọng và chúc mừng CMC khởi công xây dựng Tổ hợp Không gian sáng tạo tại Hà Nội ngày hôm nay. ”

CCS Hà Nội: Chiến lược AI-X được hiện thực hóa

Nếu AI-X là một chiến lược toàn cầu của CMC thì CCS Hà Nội là nơi chiến lược ấy được thiết kế, triển khai và kiểm chứng bằng sản phẩm. Hệ sinh thái mở C.OpenAI – gồm 25 công nghệ lõi do CMC phát triển – sẽ được vận hành tại đây. Trong đó có các nền tảng đã và đang được đưa vào ứng dụng thực tế: hệ thống nhận diện khuôn mặt CIVAMS.Face lọt Top 12 toàn cầu, bộ giải pháp y tế thông minh C.Health và C.Aid, C-OCR tự động hóa xử lý tài liệu bằng AI, hay CLS - công cụ hỗ trợ rà soát văn bản pháp luật cho Chính phủ và người dân.

Không còn là các module rời rạc, những nền tảng này được kết nối, vận hành và phát triển đồng bộ tại CCS Hà Nội – như một cỗ máy khởi tạo và nhân bản các sản phẩm AI Make in Vietnam - Made by CMC. Ở đây, AI không còn là một công nghệ độc lập mà là lớp lõi nằm bên trong các sản phẩm - từ xử lý ngôn ngữ, thị giác máy tính đến dữ liệu phân tán và học sâu.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính chia sẻ tại Lễ khởi công dự án CCS Hà Nội.

Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính cho biết: “Tổ hợp không gian sáng tạo CMC, không đơn thuần là một công trình kiến trúc. Đây là biểu tượng của khát vọng dựng xây bằng tri thức Việt. Là nơi hội tụ những con người trẻ tuổi, dấn thân và không ngừng sáng tạo, để viết tiếp giấc mơ Việt Nam – giấc mơ về một quốc gia phát triển vào năm 2045, bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chúng tôi tin rằng: một công trình có thể hoàn thiện trong vài năm, nhưng nếu được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ và khát vọng phụng sự đất nước, thì nó có thể trở thành một di sản – một nguồn cảm hứng để thế hệ mai sau tiếp tục kế thừa và vượt qua chúng ta.”

Điểm khác biệt lớn nhất của CCS Hà Nội không nằm ở thiết kế hay độ cao tòa nhà mà ở mục tiêu mà nó phục vụ: Tạo ra không gian sáng tạo mở, đa lớp - nơi các nhóm R&D, start-up, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ có thể cùng tương tác, chia sẻ dữ liệu, phát triển ý tưởng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

“Lễ khởi công Dự án Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC tại Hà Nội hôm nay là một minh chứng rõ nét về những cơ chế, chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước đang từng bước đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Thành phố Hà Nội hi vọng dự án sẽ sớm đi vào hoạt động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thủ đô và cả nước, đồng thời trở thành một vườn ươm công nghệ chắp cánh cho các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.” Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp. Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá ý nghĩa của dự án CCS Hà Nội.

Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp. Hà Nội Lê Hồng Sơn bày tỏ cam kết mạnh mẽ cùng dự án CCS Hà Nội.

Hạ tầng tại Tây Hồ Tây, khu vực đang phát triển thành trung tâm hành chính và công nghệ mới của Thủ đô cũng tạo điều kiện thuận lợi để CCS Hà Nội kết nối với hệ sinh thái đổi mới mở rộng, từ logistics, dịch vụ tài chính đến nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập đoàn Công nghệ CMC đang ở giai đoạn bản lề quan trọng: Đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt doanh thu 1 tỷ USD, 10.000 nhân sự, hiện diện tại 30 quốc gia, tốc độ tăng trưởng trung bình 20%/năm. Trong đó, CCS Hà Nội là một phần cốt lõi của hạ tầng phục vụ chiến lược Go Global, cũng như là không gian triển khai các hợp tác chiến lược với NVIDIA, Microsoft, Samsung, Google, AWS…

Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh: “ Chúng tôi không chỉ phát triển công nghệ, mà còn ươm mầm những thế hệ người Việt dám mơ lớn, dám làm chủ công nghệ, và đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu. Đó là cách CMC cùng đất nước tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, một nền kinh tế tri thức thật sự.”

CCS Hà Nội là một bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm kì vọng và giao nhiệm vụ cho Tập đoàn Công nghệ CMC tiếp tục phát huy vai trò đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi “Make in Vietnam”, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò xuất khẩu công nghệ, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, Chính phủ kỳ vọng CCS Hà Nội sẽ phát triển thành “thung lũng công nghệ” của Việt Nam, đóng vai trò trung tâm sáng tạo công nghệ số khu vực phía Bắc.

Theo Chủ tịch Nguyễn Trung Chính, Tập đoàn CMC đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, ngang tầm với các quốc gia phát triển.

Ông khẳng định: “Tại CCS Hà Nội, chúng tôi tập trung phát triển các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng AI do đội ngũ kỹ sư CMC nghiên cứu và xây dựng, thuộc chuỗi 25 công nghệ lõi trong hệ sinh thái mở C.OpenAI”.

Đây là bước đi chiến lược giúp CMC hiện thực hóa tầm nhìn trở thành 1 trong 20 doanh nghiệp Việt tham gia sâu chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia đến năm 2045.