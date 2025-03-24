CMC Telecom - doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt MEF SASE SD-WAN 3.0

Chuẩn quốc tế cho dịch vụ mạng linh hoạt, an toàn và hiệu suất cao

Chứng chỉ MEF SASE 3.0 SD-WAN là một tiêu chuẩn của tổ chức MEF (Metro Ethernet Forum) - Diễn đàn phi lợi nhuận toàn cầu, quy tụ các nhà cung cấp mạng, điện toán đám mây và công nghệ hàng đầu thế giới định hình kỷ nguyên mới cho các dịch vụ Network-as-a-Service (NaaS). Chứng chỉ MEF SASE 3.0 SD-WAN được thiết lập nhằm đảm bảo các giải pháp SD-WAN đáp ứng, tuân thủ yêu cầu về hiệu suất, khả năng tương tác, dịch vụ mạng và tăng cường bảo mật.

CMC Telecom đã xuất sắc đạt được điểm A-A-A cho chứng chỉ này. Điểm A-A-A trong chứng chỉ MEF 3.0 SD-WAN là số điểm tuyệt đối dành cho nhà cung cấp dịch vụ trong ba tiêu chí quan trọng: Application Performance (Hiệu suất Ứng dụng - A) đánh giá khả năng duy trì hiệu suất của các ứng dụng trên SD-WAN, đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), giảm độ trễ (latency), jitter và packet loss; Automation (Tự động hóa - A) kiểm tra khả năng tự động hóa các dịch vụ SD-WAN, bao gồm provisioning, quản lý, điều phối (orchestration), hỗ trợ API để tích hợp với các hệ thống quản lý và điều hành mạng; Analytics (Phân tích - A) nhằm đánh giá khả năng giám sát, thu thập dữ liệu và phân tích hiệu suất SD-WAN theo thời gian thực, hỗ trợ AI/ML để tối ưu hóa hoạt động mạng.

Theo tiêu chuẩn của MEF, nếu một giải pháp hoặc nhà cung cấp SD-WAN đạt điểm A-A-A trong chứng chỉ MEF 3.0, điều đó chứng tỏ họ có khả năng vượt trội về hiệu suất ứng dụng, tự động hóa và phân tích, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.

Việc đạt chứng chỉ dịch vụ SD-WAN chứng minh CMC Telecom đã tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất do MEF đề ra nhằm đảm bảo kết nối ổn định, an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp. Các tiêu chí cốt lõi của MEF SASE SD-WAN 3.0 bao gồm tính tương thích đa nền tảng, giúp các doanh nghiệp tích hợp SD-WAN dễ dàng với hạ tầng hiện có; cải thiện hiệu suất mạng, tối ưu đường truyền và giảm độ trễ; bảo mật tiên tiến, đảm bảo an toàn dữ liệu và chống lại các mối đe dọa mạng; và đặc biệt là khả năng mở rộng, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp và nhu cầu phát triển.

Tăng tốc chuyển đổi số với SD-WAN đạt chuẩn quốc tế

Đạt chứng chỉ MEF SASE SD-WAN 3.0 đánh dấu cột mốc quan trọng của CMC Telecom trong quá trình phát triển dịch vụ, mang lại những lợi ích vượt trội cho khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp SD-WAN của CMC Telecom cho phép doanh nghiệp linh hoạt sử dụng nhiều loại đường truyền khác nhau (MPLS, ILL, FTTO, 4G/5G), đảm bảo kết nối ổn định và tối ưu chi phí hạ tầng mạng. Việc đạt tiêu chuẩn MEF giúp SD-WAN của CMC Telecom nâng cao khả năng kết nối liền mạch giữa hạ tầng CNTT của doanh nghiệp với các nền tảng Cloud và Data Center, cải thiện hiệu quả vận hành, giúp tối ưu hiệu suất của các ứng dụng quan trọng như ERP, CRM, Video Conference..., nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, CMC Telecom cũng đẩy mạnh đầu tư nguồn lực vào dịch vụ Secured SD-WAN tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến, giúp bảo vệ hệ thống của khách hàng khỏi tấn công mạng, xâm nhập dữ liệu và các nguy cơ rủi ro an toàn an ninh thông tin.

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom

Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom, Thành viên Việt Nam duy nhất trong Hội đồng điều hành Đông Nam Á của MEF khẳng định:

"CMC Telecom là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ MEF và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong hội đồng MEF Southeast Asia. Năm 2018, CMC Telecom nằm trong nhóm 3 công ty đầu tiên trên thế giới đạt chứng chỉ MEF 3.0. Năm nay, CMC Telecom tiếp tục dẫn đầu khi trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt MEF SASE SD-WAN 3.0. Điều này khẳng định cam kết cung cấp dịch vụ kết nối theo chuẩn quốc tế, trải nghiệm 5 sao cho khách hàng. Không chỉ tối ưu hiệu suất và tính linh hoạt, CMC Telecom còn tiên phong với Secured SD-WAN, giải pháp bảo mật toàn diện theo triết lý "Security First", giúp doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu"

Với hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, CMC Telecom cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện từ Data Center, Cloud đến dịch vụ mạng kết nối toàn cầu. CMC Telecom sở hữu hệ sinh thái Data Center duy nhất tại Việt Nam đạt trọn bộ 3 chứng chỉ Uptime Tier III, kết nối trực tiếp với AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, và hệ thống kênh truyền nối quốc tế mạnh mẽ qua các tuyến cáp quang biển, đất liền, được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia bảo mật và hạ tầng đạt chứng chỉ quốc tế.

Không chỉ đạt chứng chỉ MEF SD-WAN 3.0, CMC Telecom còn tiên phong cung cấp Secured SD-WAN, giúp doanh nghiệp bảo vệ hạ tầng mạng với loạt tính năng tiên tiến như bảo vệ đa lớp với Next-Gen Firewall chặn đứng các cuộc tấn công mạng; phát hiện và ngăn chặn tấn công DDoS theo thời gian thực; mã hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo dữ liệu quan trọng không bị rò rỉ trong quá trình truyền tải; tích hợp Zero Trust Security kiểm soát quyền truy cập, giảm thiểu nguy cơ rủi ro từ các thiết bị và người dùng không đáng tin cậy.

Secured SD-WAN là giải pháp bảo mật tối ưu cho doanh nghiệp trong tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử, bán lẻ, sản xuất, đảm bảo an toàn dữ liệu và tính liên tục hệ thống.

Trở thành nhà cung cấp SD-WAN đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ MEF SASE SD-WAN 3.0, CMC Telecom khẳng định năng lực cung cấp giải pháp mạng đạt chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, tối ưu hóa kết nối, bảo mật và hiệu suất vận hành.

Với nền tảng hạ tầng số tiên tiến và giải pháp Secured SD-WAN đột phá, CMC Telecom cam kết tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực kết nối và bảo mật, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số an toàn, hiệu quả.