Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2023: Viettel, FPT, VNPT giữ ngôi đầu, Mobifone thăng hạng

Theo đó, ngày 12/6/2023, Vietnam Report đã chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty Công nghệ thông tin - viễn thông uy tín năm 2023. Bảng xếp hạng gồm 2 hạng mục là Top 10 công ty công nghệ thông tin-viễn thông uy tín năm 2023 và Top 10 công ty công nghệ cung cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống uy tín năm 2023.

Xếp hạng này dựa trên kết quả đánh giá năng lực tài chính của các doanh nghiệp cùng với đánh giá uy tín trên truyền thông sử dụng phương pháp Media Coding. Quá trình khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan đã được tiến hành trong tháng 5-6/2023.

Theo danh sách mới nhất, trong Top 10 công ty công nghệ thông tin-viễn thông uy tín năm 2023, tổng thể không có nhiều thay đổi so với năm trước, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, vị trí thứ hai thuộc về Tập đoàn FPT và vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Tuy nhiên, có sự thay đổi về vị trí xếp hạng của một số doanh nghiệp: Tổng công ty viễn thông Mobifone đã tăng hạng từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 4, CMC tăng từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5 và Vinaphone đã tụt từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 6.

Bảng xếp hạng năm nay có sự xuất hiện cái tên rất mới, đó là Công ty Công nghệ Tiên Phát (Tpcoms) và Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) đã rời khỏi bảng xếp hạng.

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2023, tháng 6/2023.

Vietnam Report cũng đã công bố Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp Dịch vụ, giải pháp phần mềm & Tích hợp hệ thống uy tín năm 2023. Đáng chú ý, trong danh sách này, Misa tụt vị trí xếp hạng từ 2 xuống thứ 3. Đáng chú ý, VNPT Technology tăng một bậc lên vị trí số 4. Thay thế vị trí Misa là FPT IS được thăng hạng từ thứ 3 lên vị trí số 2. Xếp vị trí thứ nhất vẫn là FPT Software. Điều này khẳng định sự uy tín của FPT trong việc cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ đáng tin cậy.

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty Công nghệ Uy tín năm 2023, tháng 6/2023

Triển vọng của ngành ICT

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin (ICT) năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng trưởng 8,7%. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký cũng tăng 9,5% so với năm 2021, đạt khoảng 70.000 doanh nghiệp.

Trong vòng bốn năm kể từ thông điệp "Make in Vietnam" ra mắt, ngành ICT đã trở thành ngành kinh tế động lực, đóng vai trò dẫn dắt và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Tỷ lệ đóng góp của ngành này vào GDP và kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử đều tăng so với năm 2021 (+8,7% và +11,6%).

Viettel công bố sản phẩm 5G đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC chuẩn OPEN-RAN. Ảnh: Viettel hight tech

Năm 2022 cũng đánh dấu Việt Nam có tên trong danh sách các quốc gia sản xuất chip trên thế giới và ra mắt hệ sinh thái điện toán quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Một điểm nhấn tích cực khác trong năm là các doanh nghiệp FDI chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu và phát triển bằng việc thành lập trung tâm R&D tại đây. Khoảng 60% các doanh nghiệp gia công đã chuyển từ gia công từng công đoạn có giá trị thấp sang cung cấp giải pháp và sản phẩm mang lại giá trị cao.

Tuy nhiên, giai đoạn từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong ngành đang phải đối mặt với sức ép từ sự suy yếu của nhu cầu do rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu và áp lực từ lạm phát. Quý I/2023, doanh thu toàn ngành ICT và kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành tính đến tháng 3/2023 dự kiến đạt 845.577 tỷ đồng, đạt khoảng 20% so với kế hoạch năm. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử dự kiến đạt khoảng 26,6 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ.

Sự giảm tốc trong kinh tế toàn cầu đã tác động đáng kể đến nền kinh tế tổng thể, và ngành ICT không phải là ngoại lệ. Dự kiến, tình hình này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và chi tiêu cho ICT của các khách hàng trong năm tới, và có sự phân hóa trong diễn biến của các dịch vụ ICT. Chi tiêu cho các thiết bị phần cứng (PC, máy tính xách tay, máy tính bảng) và hạ tầng thông tin doanh nghiệp (máy chủ, trung tâm dữ liệu) có thể bị ảnh hưởng do sức mua giảm của người tiêu dùng và việc trì hoãn các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp trong tình hình cần bảo vệ dòng tiền và tăng cường chuyển đổi sang ứng dụng đám mây (cloud).

Tổng công ty viễn thông Mobifone đã tăng hạng lên vị trí thứ 4 trong Top 10 công ty công nghệ thông tin-viễn thông uy tín năm 2023. Ảnh: Mobifone

Kết quả khảo sát mới nhất của Vietnam Report vào tháng 3/2023 đã cho thấy ngành ICT tiếp tục dẫn đầu top 7 ngành có tiềm năng tăng trưởng trong ít nhất 2-3 năm tới, với 63,6% số doanh nghiệp đánh giá như vậy. Tuy nhiên, những biến động gần đây trên thị trường thế giới và kết quả từ quý đầu năm đã làm giảm đi đáng kể triển vọng tăng trưởng của ngành này. Theo khảo sát của Vietnam Report thực hiện vào tháng 5-6/2023, cả doanh nghiệp lẫn chuyên gia trong ngành đều không kỳ vọng vào một tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai gần. 71,4% nhận định rằng ngành ICT sẽ duy trì đà tăng trưởng, trong khi 28,6% dự đoán sẽ có sự suy giảm đà tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2023.

Khảo sát cũng chỉ ra top 4 khó khăn và thách thức mà các doanh nghiệp trong ngành đang và sẽ đối mặt trong năm 2023. Các khó khăn bao gồm: (1) Vấn đề tuyển dụng và giữ chân nhân tài; (2) Thiếu chính sách, quy chế, và khung pháp lý rõ ràng, đồng bộ cho việc phát triển sản phẩm và dịch vụ trên các nền tảng công nghệ mới; (3) Cạnh tranh ác liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành; và (4) Hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư.