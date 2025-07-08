Samsung dự kiến lợi nhuận quý 2 giảm hơn một nửa, chật vật theo kịp cuộc đua AI

Samsung cũng dự kiến ​​doanh thu sẽ đạt 74 nghìn tỷ won, thấp hơn so với ước tính thông minh của LSEG là 75,55 nghìn tỷ won. Công ty này đang tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh như SK Hynix và Micron trong lĩnh vực chip nhớ băng thông cao. Hình: Getty.

Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý kết thúc vào tháng 6 đạt khoảng 4,6 nghìn tỷ won, giảm sâu so với mức 10,44 nghìn tỷ won của quý 2 năm ngoái và thấp hơn nhiều so với mức dự báo 6,26 nghìn tỷ won của các nhà phân tích trong hệ thống LSEG SmartEstimate.

Doanh thu dự kiến đạt 74 nghìn tỷ won, thấp hơn mức 75,55 nghìn tỷ won mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Ngay sau khi công bố số liệu, cổ phiếu Samsung đã giảm tới 1,13 phần trăm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 8/7, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Là một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về điện thoại thông minh và chip nhớ, Samsung hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là với dòng chip bộ nhớ băng thông cao HBM - loại chip đang đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống xử lý trí tuệ nhân tạo.

Hiện Samsung bị xem là đang chậm hơn so với SK Hynix, công ty đã giành được hợp đồng cung cấp chip HBM cho Nvidia. Trong khi đó, Samsung vẫn đang nỗ lực để hoàn tất phiên bản chip mới có thể đáp ứng tiêu chuẩn của Nvidia, nhưng theo một số nguồn tin tại Hàn Quốc, kế hoạch này đã bị lùi ít nhất đến tháng 9 năm nay.

“Samsung vẫn chưa vượt qua được yêu cầu về chất lượng của Nvidia đối với thế hệ chip HBM mới nhất,” ông Ray Wang, Giám đốc nghiên cứu tại Futurum Group nhận định. Ông cho rằng sự chậm trễ này có thể hạn chế khả năng tăng giá và tác động tiêu cực đến lợi nhuận trong ngắn hạn, đặc biệt khi Nvidia hiện chiếm khoảng 70 phần trăm nhu cầu chip HBM toàn cầu.

Dù Samsung đã ký được một số đơn hàng từ AMD, song các chuyên gia cho rằng sản lượng chưa kịp tăng đủ nhanh để tạo ra ảnh hưởng trong quý 2.

Bên cạnh mảng bộ nhớ, hoạt động đúc chip của Samsung cũng đang gặp khó khăn khi lượng đơn hàng sụt giảm và phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ TSMC, công ty hiện chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trong lĩnh vực này.

Samsung cũng được cho là đã yêu cầu các công ty con tại nhiều quốc gia cắt giảm 30 phần trăm nhân sự ở một số bộ phận, theo một báo cáo từ Reuters vào tháng 9 năm ngoái.

Ngoài ra, công ty cho biết lợi nhuận giảm sút còn đến từ việc điều chỉnh giá trị hàng tồn kho và ảnh hưởng của các lệnh hạn chế từ Hoa Kỳ đối với chip trí tuệ nhân tạo xuất sang Trung Quốc.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Samsung đã tăng hơn 16 phần trăm, nhờ kỳ vọng từ thị trường vào sự phục hồi của ngành công nghệ và làn sóng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, kết quả quý 2 cho thấy hãng vẫn chưa thể tận dụng tối đa cơ hội này.

Samsung dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính đầy đủ vào cuối tháng này. Giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về tiến độ sản xuất chip HBM và chiến lược dài hạn của hãng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - yếu tố then chốt để xác định vị thế cạnh tranh trong thời gian tới.