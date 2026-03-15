Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

iGame GeForce RTX 50 Ultra Series tập trung vào các mẫu GPU tầm trung và cận cao cấp, bao gồm GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5060 Ti và GeForce RTX 5060. Với thế hệ Ultra mới, Colorful tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế cá tính, đồng thời bổ sung nhiều cải tiến về hệ thống tản nhiệt và cấu hình nhằm đáp ứng nhu cầu chơi game hiệu năng cao.

Colorful công bố dòng card đồ họa mới mang tên iGame GeForce RTX 50 Ultra Series. Ảnh: Colorful

Theo công bố từ hãng, iGame RTX 50 Ultra Series đánh dấu sự thay đổi rõ rệt về thiết kế so với các thế hệ Ultra trước đây. Colorful loại bỏ tông màu trắng quen thuộc từng xuất hiện trên dòng Ultra W và chuyển sang phong cách phối màu mới với nền đen chủ đạo. Trên nền màu tối này, nhà sản xuất thêm các đường nét neon màu hồng nổi bật nhằm tạo sự tương phản mạnh mẽ và tăng nhận diện cho sản phẩm.

Ngôn ngữ thiết kế của dòng Ultra tiếp tục lấy cảm hứng từ văn hóa hip-hop và nghệ thuật đường phố. Phần vỏ ngoài của card đồ họa sử dụng các mảng màu tương phản kết hợp với họa tiết phát sáng, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Ngoài ra, Colorful trang bị lớp hoàn thiện pop-art ba chiều trên nắp tản nhiệt, cho phép bề mặt thay đổi sắc độ khi nhìn từ các góc khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn Graffiti RGB cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý của dòng sản phẩm mới. Colorful thiết kế các dải LED dựa trên cảm hứng từ phong cách chữ graffiti, mang lại hiệu ứng ánh sáng đa sắc và tăng tính cá nhân hóa cho hệ thống máy tính. Người dùng có thể đồng bộ hệ thống đèn với các linh kiện khác để xây dựng bộ PC mang phong cách riêng.

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra. Ảnh: Colorful

Ở khía cạnh phần cứng, Colorful hướng dòng iGame RTX 50 Ultra Series tới nhóm game thủ và người dùng cần hiệu năng cao trong các tác vụ đồ họa. Các mẫu card tiêu chuẩn của dòng Ultra được trang bị hệ thống tản nhiệt ba quạt kích thước lớn, kết hợp khối heatsink dày nhằm tăng khả năng tản nhiệt trong quá trình vận hành. Giải pháp này giúp duy trì xung nhịp ổn định khi card xử lý các khối lượng công việc nặng, đặc biệt trong các phiên chơi game kéo dài hoặc khi chạy các ứng dụng đồ họa chuyên sâu.

Toàn bộ các phiên bản iGame Ultra mới đều được ép xung sẵn từ nhà máy. Theo Colorful, các mẫu card đạt mức xung boost cao hơn thiết kế tham chiếu do NVIDIA đưa ra. Việc ép xung sẵn cho phép card khai thác tối đa sức mạnh của kiến trúc GPU thế hệ mới mà không yêu cầu người dùng phải tự điều chỉnh thông số.

Danh mục sản phẩm của dòng Ultra trải rộng trên nhiều cấu hình khác nhau. Ở phân khúc cao hơn, Colorful giới thiệu các mẫu iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra OC 16GB, RTX 5070 Ti Ultra OC SFF 16GB và RTX 5070 Ultra OC 12GB. Các mẫu này hướng tới nhóm người dùng cần hiệu năng đồ họa mạnh để chơi game độ phân giải cao hoặc xử lý các tác vụ sáng tạo nội dung.

Trong khi đó, phân khúc tầm trung bao gồm các phiên bản RTX 5060 Ti Ultra OC 16GB, RTX 5060 Ti Ultra OC 8GB và RTX 5060 Ultra OC 8GB. Với hai tùy chọn dung lượng bộ nhớ cho mẫu RTX 5060 Ti, Colorful tạo thêm lựa chọn cho người dùng tùy theo nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Song song với dòng Ultra tiêu chuẩn, Colorful cũng công bố thêm dòng iGame Ultra DUO nhằm phục vụ các hệ thống máy tính kích thước nhỏ gọn. Những mẫu card này giữ nguyên phong cách thiết kế hip-hop và hệ thống đèn RGB đặc trưng nhưng sử dụng cấu trúc tản nhiệt hai quạt để giảm chiều dài và độ dày.

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra DUO. Ảnh: Colorful

Theo thông tin từ hãng, mẫu iGame RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 16GB có chiều dài khoảng 243,5 mm, cho phép lắp đặt dễ dàng trong các vỏ case nhỏ hoặc cấu hình mini-ITX. Dòng Ultra DUO hiện tập trung vào GPU RTX 5060 series, bao gồm các phiên bản RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB và RTX 5060 8GB.

Việc ra mắt đồng thời hai dòng Ultra và Ultra DUO cho thấy Colorful đang mở rộng lựa chọn cho người dùng trong hệ sinh thái RTX 50. Một mặt, hãng cung cấp các mẫu card ba quạt hiệu năng cao cho hệ thống gaming cỡ lớn; mặt khác, hãng vẫn duy trì các phiên bản nhỏ gọn phục vụ xu hướng PC mini đang ngày càng phổ biến.

Thông qua dòng iGame RTX 50 Ultra Series, Colorful tiếp tục củng cố vị thế trong thị trường card đồ họa dành cho game thủ. Sự kết hợp giữa phong cách thiết kế nghệ thuật, hệ thống đèn RGB đặc trưng và cấu hình ép xung sẵn giúp dòng sản phẩm này hướng tới nhóm người dùng yêu thích hiệu năng cao đồng thời đề cao yếu tố cá tính trong hệ thống PC. Các thông số kỹ thuật chi tiết và thời điểm mở bán của từng mẫu card dự kiến sẽ được hãng công bố trong thời gian tới.