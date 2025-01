Bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 - sự lựa chọn hoàn hảo cho người đam mê ép xung

Bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 được hỗ trợ bởi công nghệ Intel XMP 3.0 cho phép người dùng tăng tốc hiệu suất dễ dàng thông qua BIOS bằng cách kích hoạt cấu hình Intel XMP đã được thiết lập trước đó và đã được kiểm chứng. Hơn nữa, thiết kế tản nhiệt tiên tiến của nó cung cấp khả năng tản nhiệt tuyệt vời để đạt được khả năng ép xung cao hơn nữa.

Thiết Kế Tản Nhiệt Hiệu Quả Cao

Tản nhiệt màu trắng trên bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 được thiết kế với các đường phố giúp tăng diện tích bề mặt để tản nhiệt hiệu quả hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài hầm hố cho sản phẩm. Để hoàn thiện hơn vẻ ngoài này, bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 được trang bị thanh ánh sáng ARGB có thể định vị địa chỉ trên đỉnh của nhiệt. Thanh ánh sáng ARGB này có thể được tùy chỉnh thông qua ứng dụng iGame Center và tương thích với các công nghệ đồng bộ ánh sáng RGB trên các bo mạch chủ phổ biến của ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock.

IC Nhớ Hynix A-Die Chất Lượng Cao

Bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 sử dụng các chip nhớ Hynix A-Die chất lượng cao. Các chip nhớ này có khả năng đạt xung nhịp ép xung ấn tượng với độ ổn định tuyệt vời.

Hỗ Trợ Intel XMP 3.0

Bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 hỗ trợ công nghệ Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0, mang đến những trải nghiệp chơi game PC hiệu suất cao với công nghệ của Intel. Intel XMP cho phép bạn ép xung các mô-đun bộ nhớ DDR5 tương thích để nâng cao hiệu suất chơi game được tích hợp trong các bộ xử lý Intel Core.

Thiết Kế dành đam mê ép xung

Bộ nhớ COLORFUL CVN ICICLE DDR5 sử dụng PCB 10 lớp để cải thiện tín vẹn toàn của tín hiệu và độ ổn định cao hơn khi ép xung. CVN ICICLE DDR5 đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của COLORFUL. Đội ngũ chuyên gia ép xung chuyên nghiệp của iGame LAB đã ép xung thành công bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 phá vỡ mức DDR5-10000, vui lòng truy cập đường dẫn xác thực tại đây: https://valid.x86.fr/12bsmk

Thông Số Kỹ Thuật, giá và chế Độ Bảo Hành

Thông số kỹ thuật Bộ nhớ COLORFUL CVN ICICLE DDR5.

Bộ nhớ COLORFUL CVN ICICLE DDR5 sẽ có mặt tại các cửa hàng và đối tác chính thức vào Q2 2023. Có sẳn trong kit nhớ 32GB (16GB*2) và có giá bán lẻ đề xuất chỉ 105$. Bộ nhớ CVN ICICLE DDR5 đi kèm chế độ bảo hành 3 năm

The COLORFUL CVN ICICLE DDR5 memory will be shipping to official stores and partner resellers this Q2 2023. Available in 32GB (16GB*2) kit configuration only for US$105 MSRP. The CVN ICICLE DDR5 memory is covered with a 3-year warranty.