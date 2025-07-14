Dữ liệu mới nhất từ IDC (International Data Corporation) và báo cáo người dùng của Garmin tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) cho thấy, năm 2024 đã đánh dấu cột mốc tăng trưởng ấn tượng nhất của thương hiệu Garmin, cả về thị phần lẫn tốc độ mở rộng tệp người dùng.

Garmin giữ vị trí số 1 tại thị trường đồng hồ thông minh tại Việt Nam

Cụ thể, số liệu tổng hợp từ IDC cho thấy Garmin tiếp tục giữ vị trí số 1 tại thị trường đồng hồ thông minh tại Việt Nam, chiếm 32% thị phần năm 2024 (tính theo giá trị), ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục so với các đối thủ khác.

Garmin Việt Nam cũng cho biết, lượng người dùng Garmin tại Việt Nam đã vượt mốc 480.000 người, ghi nhận tỉ lệ tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm trước (YoY), dẫn đầu tốc độ tăng trưởng người dùng của Garmin tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Đánh dấu giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất về tổng số người dùng, kể từ khi Garmin chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2021.

Bước tiến mạnh mẽ này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc về kinh doanh, mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen sử dụng đồng hồ thông minh của người tiêu dùng Việt: từ thiết bị công nghệ đơn thuần dần trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống năng động, phục vụ mục tiêu tập luyện thể thao, nâng cao chất lượng sống và theo dõi sức khỏe một cách cá nhân hóa và khoa học.

Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được dự đoán duy trì ở mức 15-18% trong giai đoạn 2023-2030, Việt Nam đang là một trong những thị trường trọng điểm của khu vực APAC.

Garmin Forerunner 970 là mẫu đồng hồ mới nhất thuộc dòng sản phẩm mang tính biểu tượng của Garmin

Tại Việt Nam, thị trường smartwatch Việt Nam có thể chia thành ba phân khúc chính:

Phân khúc Phổ thông: dành cho các thiết bị có giá dưới 5 triệu đồng, chủ yếu phục vụ theo dõi sức khỏe cơ bản như bước chân, nhịp tim, giấc ngủ.

Phân khúc trung cấp: dành cho các thiết bị nằm trong khoảng giá 5 đến 10 triệu đồng với khả năng theo dõi sức khỏe, theo dõi quá trình tập luyện cơ bản, và các tính năng thông minh (gọi, nhắn tin, thanh toán).

Phân khúc cao cấp: dành cho các thiết bị có giá cao hơn 10 triệu đồng, hướng đến người dùng yêu thể thao, tập luyện chuyên nghiệp, chuyên sâu hoặc tập trung vào yếu tố phong cách sống.

Nếu ở phân khúc phổ thông và trung cấp là nơi diễn ra cuộc đua về doanh số và giá cả, thì ở phân khúc cao cấp (đặc biệt là nhóm thể thao và sức khỏe), chính giá trị sử dụng thực tiễn, khả năng đồng hành dài hạn và độ tin cậy mới là yếu tố quyết định vị thế thương hiệu.

Theo khảo sát từ đơn vị nghiên cứu thị trường Cimigo2 với nhóm người tiêu dùng thu nhập cao (từ 20 triệu đồng/tháng) trong độ tuổi từ 24 đến 55 tại Việt Nam, chọn smartwatch dựa trên ba tiêu chí chính: Theo dõi chỉ số sức khỏe: Nhịp tim, SpO2, chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng. Theo dõi hiệu suất tập luyện: GPS, pace, calories, các chỉ số chuyên sâu. Tiện ích thông minh: Nghe gọi, nhận thông báo, điều khiển nhạc.

Đây là nhóm người dùng này ít nhạy cảm về giá, nhưng đặc biệt quan tâm đến uy tín thương hiệu và giá trị sử dụng lâu dài. Họ sẵn sàng đầu tư vào một thiết bị có khả năng cung cấp dữ liệu đáng tin cậy để tự huấn luyện, lên kế hoạch tập luyện và phục hồi hiệu quả.

Chính định hướng nhu cầu rõ rệt này đã tạo nên đòn bẩy giúp Garmin bứt tốc, nhờ sở hữu dải sản phẩm đa dạng - từ dòng Forerunner cho người chạy bộ, fēnix cho vận động viên đam mê thể thao ngoài trời, đến Venu chăm sóc sức khỏe và MARQ dành cho giới tinh hoa.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Garmin Connect, huấn luyện viên ảo Garmin Coach, câu lạc bộ chạy bộ Garmin Running Club… và cả thanh toán không chạm Garmin Pay được liên kết với 11 ngân hàng tại Việt Nam đã góp phần định vị thương hiệu và chinh phục thành công tệp khách hàng có yêu cầu cao, từ đó nắm giữ vị trí dẫn đầu thị phần về giá trị tại Việt Nam.

Chia sẻ về thành tích này, ông Ivan Lai – Giám Đốc Khu Vực Garmin Việt Nam cho rằng: “Garmin không đơn thuần cung cấp thiết bị công nghệ, chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, giải quyết những nhu cầu thực tế trong đời sống người dùng, giúp mỗi cá nhân đều có thể chủ động kiểm soát sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Đầu tư dài hạn vào Việt Nam là một phần trong tầm nhìn của chúng tôi nhằm kiến tạo một lối sống năng động, tích cực và bền vững hơn.”

Hiện tại, Garmin đang từng bước mở rộng vai trò trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số với Garmin Health – nền tảng kết nối dữ liệu của người dùng với các tổ chức y tế, doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu trên toàn cầu. Thông qua việc tích hợp dữ liệu sinh lý theo thời gian thực từ thiết bị Garmin (như nhịp tim, giấc ngủ, vận động...) vào hệ thống đối tác, Garmin Health hỗ trợ xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và theo dõi bệnh lý hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Garmin cũng thường xuyên tổ chức sự kiện Garmin Health Summit và Garmin Health Awards, nhằm vinh danh những sáng kiến nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ đeo tay vào các chương trình sức khỏe kỹ thuật số, từ theo dõi bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân viên đến quản lý sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ tạo ra thiết bị đeo thông minh, Garmin còn đang kiến tạo một hệ sinh thái giúp người dùng sống khỏe, năng động hơn mỗi ngày.