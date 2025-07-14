Bitcoin vượt mốc 120.000 đô la, lập kỷ lục mới nhờ dòng vốn ETF và kỳ vọng chính sách từ Mỹ

Theo dữ liệu từ Coin Metrics, giá Bitcoin đã đạt mức 122.600 đô la vào lúc 13:30 ngày 14/7. Mức cao mới này xuất hiện trong bối cảnh dòng vốn ETF Bitcoin đổ vào mạnh mẽ và các động thái từ các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ nhằm mục đích quản lý rõ ràng hơn cho ngành này. Ảnh: Getty.

Bitcoin tiếp tục tạo sóng trên thị trường tiền điện tử khi chính thức vượt qua mốc 120.000 đô la, đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử vào đầu tuần này. Động lực chính đến từ dòng tiền mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF Bitcoin và kỳ vọng ngày càng gia tăng vào việc Hoa Kỳ sẽ ban hành các khung pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số.

Theo dữ liệu từ Coin Metrics, giá Bitcoin đã đạt mức 122.600 đô la vào lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ Hai 14/7. Đây là cột mốc chưa từng có, đánh dấu bước tiến vượt bậc của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới trong năm 2025.

Dòng tiền ETF lập kỷ lục và những kỳ vọng chính sách tại Washington

Đợt tăng giá mạnh mẽ này phần lớn được thúc đẩy bởi các dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chuyên đầu tư vào Bitcoin. Hôm thứ Năm tuần trước, các quỹ này đã ghi nhận mức dòng vốn vào lớn nhất trong năm, với con số lên tới 1,18 tỷ đô la chỉ trong một ngày.

“Chúng tôi tin rằng sự tăng vọt của Bitcoin là do những người mua tổ chức dài hạn thúc đẩy và điều này sẽ đẩy giá lên 125.000 đô la trong một hoặc hai tháng tới,” ông Jeff Mei, Giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử BTSE, nhận định.

Cùng lúc, Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận một loạt dự luật quan trọng về tiền điện tử trong tuần này, với mục tiêu thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn cho ngành tài sản kỹ thuật số. Một trong những văn bản đáng chú ý nhất là Đạo luật Genius, được thiết kế nhằm bảo vệ các loại tiền ổn định gắn với đô la Mỹ và mở đường cho việc phát hành đồng đô la kỹ thuật số bởi khu vực tư nhân.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đang thúc đẩy mạnh mẽ chính sách thân thiện với tiền điện tử, cũng được cho là sẽ ủng hộ những dự luật này. Ông từng nhiều lần khẳng định mình là "Tổng thống ủng hộ tiền điện tử" và có liên hệ đến một số dự án blockchain lớn.

“Những người nắm giữ dài hạn đang khóa nguồn cung, trong khi sự rõ ràng về chính sách toàn cầu – đặc biệt là với stablecoin và luật tiền điện tử – đang thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư và dòng vốn chảy vào,” bà Xu Han, Giám đốc Quỹ Liquid tại HashKey Capital, phân tích.

Theo ông Markus Thielen, CEO của 10x Research, chính các nhà đầu tư tổ chức – không phải nhà đầu tư nhỏ lẻ – đang dẫn đầu làn sóng tăng giá hiện nay. “Trong sáu đến tám tuần qua, đã có khoảng 15 tỷ đô la được rót vào các quỹ ETF Bitcoin,” ông cho biết trên CNBC. “Ngược lại, nhà đầu tư bán lẻ có vẻ vẫn đang đứng ngoài cuộc.”

Thielen cho biết công ty ông đặt mục tiêu giá Bitcoin vào cuối năm ở mức 140.000 đến 160.000 đô la. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất hiện nay vẫn là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn và nâng lãi suất nhằm đối phó với áp lực từ các chính sách thuế quan gần đây.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng xu hướng dài hạn của Bitcoin vẫn đang trong quỹ đạo tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang chuyển dịch sang tài sản số như một lựa chọn phòng ngừa rủi ro trước biến động địa chính trị và thương mại.