Chiến lược mua Bitcoin của Michael Saylor đang bùng nổ toàn cầu

Thế Kiên

15:06 | 02/06/2025
Trong khi chiến lược “kho bạc chơi” của Michael Saylor đang lan rộng ra toàn cầu, biến bitcoin thành tài sản chiến lược của nhiều tập đoàn lớn, thì giới đầu tư Phố Wall vẫn dè chừng.
Chủ tịch Michael Saylor cho biết đã có “sự bùng nổ về sự quan tâm” đối với các công ty mua bitcoin.

Từ một ý tưởng tài chính bên lề, việc đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán doanh nghiệp giờ đây đã trở thành xu hướng khuếch đại với tốc độ chưa từng có. MicroStrategy, hiện mang tên Strategy, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Michael Saylor, đã biến mình thành “ngọn hải đăng” của phong trào này khi nắm giữ hơn 60 tỷ USD giá trị bitcoin. Giá cổ phiếu của Strategy đã tăng 26 lần kể từ cuối năm 2022.

Giờ đây, các công ty khác cũng bắt đầu nhập cuộc. Tuần này, Trump Media công bố kế hoạch huy động 2,5 tỷ USD để mua bitcoin, trong khi GameStop tiết lộ khoản phân bổ lên đến 500 triệu USD. Đồng thời, một liên minh giữa Tether, SoftBank và Jack Mallers của Strike đã ra mắt công ty Twenty One, một công ty đại chúng bản địa bitcoin, với bảng cân đối kế toán dự kiến chứa hơn 42.000 bitcoin, biến nó trở thành doanh nghiệp nắm giữ bitcoin lớn thứ ba thế giới.

Phố Wall vẫn chưa bị thuyết phục

Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng lạnh nhạt. Kể từ khi công bố kế hoạch mua bitcoin, cổ phiếu Trump Media đã giảm hơn 20%, trong khi GameStop mất gần 17%. Trong khi đó, Strategy tiếp tục vươn cao.

“Có thể thị trường muốn họ mua thêm bitcoin,” Saylor chia sẻ tại hội nghị Bitcoin 2025 ở Las Vegas. “Nhưng đây chỉ là động lực ngắn hạn. Về dài hạn, bitcoin trên bảng cân đối kế toán đã chứng minh được sự phổ biến phi thường.”

Saylor ca ngợi động thái của Trump Media là “dũng cảm, quyết liệt và thông minh”, và khẳng định đang có một “cuộc bùng nổ toàn cầu” trong tài chính doanh nghiệp liên quan đến bitcoin.

“Ở đâu tôi cũng gặp người nói: tôi đang xây dựng công ty kho bạc bitcoin ở Hồng Kông, ở Hàn Quốc, ở Abu Dhabi, ở Anh… Hiện tại, các đại sứ bitcoin đang cắm cờ cam khắp nơi trên trái đất,” ông nói.

Chính quyền Trump mở đường cho tiền mã hóa

Bối cảnh chính trị tại Mỹ cũng đang thay đổi nhanh chóng. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, thái độ với bitcoin đã chuyển hướng tích cực. Hồi tháng 3, ông Trump ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược Hoa Kỳ, sử dụng bitcoin bị tịch thu từ các vụ án dân sự và hình sự để tích trữ lâu dài. Lệnh này cũng cấm bán bitcoin từ kho dự trữ và cho phép nghiên cứu thêm các hình thức mua vào khác.

Đáng chú ý, Phó Tổng thống JD Vance vừa trở thành phó tổng thống đương nhiệm đầu tiên phát biểu trực tiếp trước cộng đồng bitcoin, coi đây là công cụ phòng vệ chống lạm phát, kiểm duyệt và quyền lực tập trung.

Bộ Lao động Mỹ thậm chí còn hủy bỏ hướng dẫn cấm các quỹ hưu trí đầu tư vào bitcoin, động thái được xem là bước đệm để tài sản kỹ thuật số tiến sâu vào dòng vốn dài hạn.

Dù vậy, nhiều tập đoàn lớn vẫn còn dè chừng. Cuối năm 2024, cổ đông Microsoft đã bác bỏ đề xuất sử dụng tiền mặt của công ty để mua bitcoin, bất chấp chiến dịch vận động của Saylor. Ông cảnh báo nếu bỏ lỡ, “Microsoft có thể bị bỏ lại trong làn sóng công nghệ tiếp theo.”

Saylor cho rằng phản ứng lạnh nhạt từ thị trường đối với Trump Media và GameStop xuất phát từ động thái tài chính – không phải do hoài nghi với bitcoin. Cả hai công ty đều nhanh chóng tận dụng đà tăng giá cổ phiếu để phát hành trái phiếu chuyển đổi, khiến giá cổ phiếu điều chỉnh ngắn hạn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mua bitcoin,” Saylor khẳng định. “Giá bitcoin sẽ tiếp tục tăng, và dù việc tích lũy ngày càng khó, chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn để sở hữu thêm.”

Ý tưởng bùng nổ nhất của thời đại này

Đáp lại các ý kiến lo ngại rằng việc chính phủ và truyền thông tham gia có thể làm “loãng” lý tưởng phi tập trung của bitcoin, Saylor phản bác rằng chính sự tham gia đa dạng lại khiến mạng lưới trở nên mạnh mẽ hơn.

“Càng nhiều thực thể tham gia, mạng lưới càng phân tán, chống chịu tốt hơn và trở nên đáng tin cậy hơn đối với các tổ chức kinh tế lớn.”

Theo Chủ tịch Michael Saylor, bitcoin không chỉ là tài sản mà là “vốn kỹ thuật số”, và “không có thế lực nào trên Trái đất có thể ngăn cản một ý tưởng đã đến lúc.”
Michael Saylor là ai?

Michael Saylor là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng Bitcoin toàn cầu. Ông đồng sáng lập MicroStrategy vào năm 1989 – một công ty phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và trí tuệ doanh nghiệp cho các tập đoàn lớn. Trong suốt ba thập kỷ đầu, MicroStrategy được biết đến như một công ty công nghệ truyền thống, niêm yết trên sàn Nasdaq, với khách hàng là các doanh nghiệp lớn như Coca-Cola, Visa, Pfizer hay eBay.

Tuy nhiên, kể từ năm 2020, Saylor đã chuyển hướng chiến lược táo bạo: chuyển phần lớn dự trữ tiền mặt của công ty sang Bitcoin, gọi đây là “tài sản kho bạc kỹ thuật số tối ưu” để chống lạm phát và bảo toàn giá trị lâu dài. Động thái này đã khiến MicroStrategy trở thành công ty đại chúng nắm giữ nhiều bitcoin nhất thế giới và đưa tên tuổi Saylor trở thành biểu tượng trong giới đầu tư tiền số.

MicroStrategy đổi tên thành Strategy

Tháng 3/2025, công ty chính thức đổi tên từ MicroStrategy Inc. thành Strategy. Đây là một bước đi mang tính biểu tượng cho thấy sự chuyển dịch hoàn toàn sang vai trò là một “kho bạc Bitcoin” của thế giới doanh nghiệp.

Hiện tại, Strategy đang nắm giữ hơn 214.000 bitcoin, trị giá hơn 60 tỷ USD, chiếm khoảng 1% tổng nguồn cung bitcoin trên toàn cầu. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng gấp 26 lần kể từ cuối năm 2022, phần lớn nhờ chiến lược đầu tư Bitcoin quyết liệt mà Saylor dẫn dắt.

Triết lý đầu tư “không giới hạn” vào Bitcoin

Saylor từng phát biểu: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mua bitcoin. Chúng tôi không có ý định bán. Chúng tôi không tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Đây là chiến lược tài chính dài hạn và chúng tôi tin rằng bitcoin là dạng vốn kỹ thuật số tốt nhất từng tồn tại.”

Ông tin rằng, trong thế giới đầy biến động và lạm phát như hiện nay, việc giữ tài sản bằng tiền mặt hay trái phiếu chính phủ là “rủi ro”, còn Bitcoin mới là phương tiện lưu trữ giá trị bền vững trong dài hạn.
