Chiến lược mua Bitcoin của Michael Saylor đang bùng nổ toàn cầu

Chủ tịch Michael Saylor cho biết đã có “sự bùng nổ về sự quan tâm” đối với các công ty mua bitcoin.

Từ một ý tưởng tài chính bên lề, việc đưa bitcoin vào bảng cân đối kế toán doanh nghiệp giờ đây đã trở thành xu hướng khuếch đại với tốc độ chưa từng có. MicroStrategy, hiện mang tên Strategy, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Michael Saylor, đã biến mình thành “ngọn hải đăng” của phong trào này khi nắm giữ hơn 60 tỷ USD giá trị bitcoin. Giá cổ phiếu của Strategy đã tăng 26 lần kể từ cuối năm 2022.

Giờ đây, các công ty khác cũng bắt đầu nhập cuộc. Tuần này, Trump Media công bố kế hoạch huy động 2,5 tỷ USD để mua bitcoin, trong khi GameStop tiết lộ khoản phân bổ lên đến 500 triệu USD. Đồng thời, một liên minh giữa Tether, SoftBank và Jack Mallers của Strike đã ra mắt công ty Twenty One, một công ty đại chúng bản địa bitcoin, với bảng cân đối kế toán dự kiến chứa hơn 42.000 bitcoin, biến nó trở thành doanh nghiệp nắm giữ bitcoin lớn thứ ba thế giới.

Phố Wall vẫn chưa bị thuyết phục

Tuy nhiên, thị trường lại phản ứng lạnh nhạt. Kể từ khi công bố kế hoạch mua bitcoin, cổ phiếu Trump Media đã giảm hơn 20%, trong khi GameStop mất gần 17%. Trong khi đó, Strategy tiếp tục vươn cao.

“Có thể thị trường muốn họ mua thêm bitcoin,” Saylor chia sẻ tại hội nghị Bitcoin 2025 ở Las Vegas. “Nhưng đây chỉ là động lực ngắn hạn. Về dài hạn, bitcoin trên bảng cân đối kế toán đã chứng minh được sự phổ biến phi thường.”

Saylor ca ngợi động thái của Trump Media là “dũng cảm, quyết liệt và thông minh”, và khẳng định đang có một “cuộc bùng nổ toàn cầu” trong tài chính doanh nghiệp liên quan đến bitcoin.

“Ở đâu tôi cũng gặp người nói: tôi đang xây dựng công ty kho bạc bitcoin ở Hồng Kông, ở Hàn Quốc, ở Abu Dhabi, ở Anh… Hiện tại, các đại sứ bitcoin đang cắm cờ cam khắp nơi trên trái đất,” ông nói.

Chính quyền Trump mở đường cho tiền mã hóa

Bối cảnh chính trị tại Mỹ cũng đang thay đổi nhanh chóng. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, thái độ với bitcoin đã chuyển hướng tích cực. Hồi tháng 3, ông Trump ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược Hoa Kỳ, sử dụng bitcoin bị tịch thu từ các vụ án dân sự và hình sự để tích trữ lâu dài. Lệnh này cũng cấm bán bitcoin từ kho dự trữ và cho phép nghiên cứu thêm các hình thức mua vào khác.

Đáng chú ý, Phó Tổng thống JD Vance vừa trở thành phó tổng thống đương nhiệm đầu tiên phát biểu trực tiếp trước cộng đồng bitcoin, coi đây là công cụ phòng vệ chống lạm phát, kiểm duyệt và quyền lực tập trung.

Bộ Lao động Mỹ thậm chí còn hủy bỏ hướng dẫn cấm các quỹ hưu trí đầu tư vào bitcoin, động thái được xem là bước đệm để tài sản kỹ thuật số tiến sâu vào dòng vốn dài hạn.

Dù vậy, nhiều tập đoàn lớn vẫn còn dè chừng. Cuối năm 2024, cổ đông Microsoft đã bác bỏ đề xuất sử dụng tiền mặt của công ty để mua bitcoin, bất chấp chiến dịch vận động của Saylor. Ông cảnh báo nếu bỏ lỡ, “Microsoft có thể bị bỏ lại trong làn sóng công nghệ tiếp theo.”

Saylor cho rằng phản ứng lạnh nhạt từ thị trường đối với Trump Media và GameStop xuất phát từ động thái tài chính – không phải do hoài nghi với bitcoin. Cả hai công ty đều nhanh chóng tận dụng đà tăng giá cổ phiếu để phát hành trái phiếu chuyển đổi, khiến giá cổ phiếu điều chỉnh ngắn hạn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mua bitcoin,” Saylor khẳng định. “Giá bitcoin sẽ tiếp tục tăng, và dù việc tích lũy ngày càng khó, chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn để sở hữu thêm.”

Ý tưởng bùng nổ nhất của thời đại này

Đáp lại các ý kiến lo ngại rằng việc chính phủ và truyền thông tham gia có thể làm “loãng” lý tưởng phi tập trung của bitcoin, Saylor phản bác rằng chính sự tham gia đa dạng lại khiến mạng lưới trở nên mạnh mẽ hơn.

“Càng nhiều thực thể tham gia, mạng lưới càng phân tán, chống chịu tốt hơn và trở nên đáng tin cậy hơn đối với các tổ chức kinh tế lớn.” Theo Chủ tịch Michael Saylor, bitcoin không chỉ là tài sản mà là “vốn kỹ thuật số”, và “không có thế lực nào trên Trái đất có thể ngăn cản một ý tưởng đã đến lúc.”