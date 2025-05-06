Trump biến tiền ảo thành 'vũ khí' chính trị

“Bữa tối dành cho những nhà đổi mới về tiền điện tử và AI” có giá 1,5 triệu đô la và có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump cùng nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks. Buổi tiệc gala ngày 22 tháng 5 tại Trump National yêu cầu phải có quyền sở hữu token meme $TRUMP để tham dự, quyền truy cập được trao thông qua bảng xếp hạng blockchain công khai. Ảnh: Getty.

Tháng 5 này, Tổng thống Donald Trump không chỉ khuấy đảo chính trường Mỹ mà còn khiến cộng đồng tiền số toàn cầu “đứng ngồi không yên” với hai sự kiện gây quỹ hoàn toàn khác biệt: một bữa tối triệu đô dành cho giới tinh hoa chính trị và công nghệ, và một bữa tiệc bí mật chỉ dành cho những người sở hữu nhiều token meme $TRUMP nhất.

Ăn tối với Trump giá 1,5 triệu USD và không nhận tiền mặt

Sự kiện đầu tiên diễn ra ngày 5-5, do MAGA Inc. Đây là siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ Trump tổ chức, có tên gọi đầy tham vọng: “Bữa tối dành cho những nhà đổi mới về tiền điện tử và AI”. Có thể đây là một trong những buổi gây quỹ đắt đỏ nhất từng được ghi nhận, với mức đóng góp lên tới 1,5 triệu USD mỗi người tham dự.

Đáng chú ý, sự kiện có sự góp mặt của David Sacks, tỷ phú công nghệ, người đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại chính sách của nước Mỹ về tiền số và trí tuệ nhân tạo. Ông Sacks, cùng với những nhân vật thân tín trong giới công nghệ, được xem là một phần trong chiến lược kết nối giữa Trump và cộng đồng công nghệ cao vốn đang ngày càng có ảnh hưởng chính trị rõ nét.

Không ai có thể mua suất tham dự bằng tiền mặt

Sự kiện thứ hai, độc đáo hơn rất nhiều, diễn ra ngày 22-5 tại Trump National, câu lạc bộ riêng tư nằm gần thủ đô Washington D.C. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là: không ai có thể mua suất tham dự bằng tiền mặt.

Thay vào đó, chỉ những người nắm giữ nhiều token $TRUMP nhất, một loại tiền ảo meme vốn được cộng đồng sáng tạo ra để thể hiện sự ủng hộ Trump mới có cơ hội ngồi ăn tối với ông. Cuộc thi diễn ra đến ngày 12-5, và 220 người đứng đầu trong bảng xếp hạng nắm giữ token sẽ được mời đến bữa tối "thân mật" với Tổng thống.

Token $TRUMP, từng bị coi là một trò đùa chính trị trên blockchain, giờ đây chính thức trở thành “vũ khí mềm” trong chiến dịch gây quỹ và xây dựng cộng đồng của ông Trump.

Dù bị Hiến pháp ngăn không thể tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, Donald Trump vẫn không ngừng huy động lực lượng và tài chính thông qua MAGA Inc. Giới phân tích cho rằng, hai bữa tối triệu đô này là minh chứng cho một chiến lược kép: vừa lôi kéo giới tài phiệt công nghệ, vừa “đánh chiếm” cộng đồng tiền số vốn đang phát triển nhanh và có xu hướng chống lại các quy định cứng nhắc của Nhà Trắng hiện tại.

Các giám đốc điều hành ngành crypto nhận định rằng ảnh hưởng của Trump và đội ngũ ông trong việc “xoay chiều” chính sách tiền số tại Mỹ là rõ ràng. Họ cho rằng, dưới thời ông, nhiều cơ quan liên bang đã có những động thái thân thiện hơn với thị trường tài sản số như một sự chuyển hướng, được ví như “quay đầu 180 độ” so với chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

Sự giao thoa giữa tiền ảo, công nghệ và chính trị chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Donald Trump, người từng hoài nghi về tiền điện tử, nay đang biến chính chính nó thành vũ khí chiến lược để gây ảnh hưởng, tạo lực ủng hộ và huy động tài chính khủng, vượt xa các phương thức truyền thống.

Với tốc độ lan truyền chóng mặt của các meme coin và cộng đồng tiền số, chưa ai biết chính xác bữa tối với Trump sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn: tiền ảo không còn là sân chơi bên lề, mà đang bước thẳng vào trung tâm của quyền lực nước Mỹ.