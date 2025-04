Tổng thống Donald Trump: Trung Quốc từ chối bán TikTok sau khi Mỹ áp thuế 54%

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã gần như đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok, nhưng Trung Quốc đã đổi ý vì mức thuế mới - Ảnh: BUSINESS INSIDER.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, thỏa thuận TikTok đổ vỡ

Tổng thống Donald Trump vừa tiết lộ rằng Mỹ đã "gần như hoàn tất" thỏa thuận với Trung Quốc về việc mua lại TikTok, nhưng Bắc Kinh đã đột ngột rút lui sau khi ông công bố mức thuế nhập khẩu mới lên tới 54% đối với hàng hóa Trung Quốc.

"Chúng tôi gần như đã có một thỏa thuận với TikTok - không phải chính thức, nhưng rất gần rồi. Tuy nhiên Trung Quốc đã thay đổi vì các mức thuế mới," theo Business Insider đưa tin ngày 7/4.

Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh: "Nếu tôi giảm một chút thuế, họ sẽ phê duyệt thỏa thuận trong vòng 15 phút, điều đó cho thấy sức mạnh của thuế quan."

Động thái này phản ánh chiến lược xuyên suốt của Trump: sử dụng thuế quan như công cụ tạo đòn bẩy trong đàm phán thương mại quốc tế. Sau khi nâng thuế với hàng Trung Quốc lên 54%, ông tuyên bố sẽ chỉ cân nhắc giảm thuế nếu Bắc Kinh "đưa ra một điều gì đó thật phi thường" cho Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Trump khẳng định: "Chúng tôi không muốn TikTok 'tắt sóng'. Chúng tôi mong muốn hợp tác với TikTok và Trung Quốc để hoàn tất thương vụ."

Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh đã nhanh chóng đáp trả mức thuế quan mới của Chính phủ Mỹ bằng biện pháp tương tự - áp thuế 34% lên hàng hóa Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố "kiên quyết thực hiện các biện pháp đáp trả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp" của họ.

Tương lai nào cho TikTok tại Mỹ?

Ngày 4/4, Trump đã gia hạn thêm 75 ngày để ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - bán lại cổ phần của ứng dụng này. Nếu không đạt được thỏa thuận, TikTok có thể đối mặt với lệnh cấm tại thị trường Mỹ.

Nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã bày tỏ quan tâm đến việc mua lại TikTok, bao gồm:

Cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin

Đồng sáng lập Reddit Alexis Ohanian

Cựu chủ sở hữu đội bóng Los Angeles Dodgers Frank McCourt

YouTuber nổi tiếng MrBeast

Hiện phía TikTok, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và văn phòng của Trump chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vấn đề này.

Cuộc chiến về quyền sở hữu TikTok tiếp tục là điểm nóng trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, phản ánh những thách thức sâu sắc trong việc cân bằng giữa các mối quan tâm về an ninh quốc gia và tự do kinh tế, cũng như giữa quyền riêng tư dữ liệu và quyền tự do biểu đạt trong kỷ nguyên số. Đây sẽ là một tiền lệ quan trọng ảnh hưởng đến cách thế giới quản lý công nghệ toàn cầu trong thập kỷ tới.