Chủ nghĩa biệt lập của Hoa Kỳ là “hành động ngu ngốc tự chuốc lấy thất bại của chính quyền Trump”, Simon Jonhson, người đoạt giải Nobel, cho biết.

Mong muốn này không phải là điều bí mật. Trump từng công khai bày tỏ khát vọng được trao giải, coi đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực thúc đẩy hòa bình, từ việc làm trung gian cho thỏa thuận Nga - Ukraine đến vai trò trong vấn đề Israel - Gaza. Tháng 6 vừa qua, ông đăng trên Truth Social: “Tôi sẽ không bao giờ nhận được giải Nobel Hòa bình, bất kể tôi làm gì... nhưng người dân biết, và điều đó là đủ.”

Tuy nhiên, thực tế hiện tại lại không xoay quanh hòa bình, mà là kinh tế. Khi giới tinh hoa Nobel tập trung tại Lindau (Đức) cho hội nghị thường niên, nhiều nhà kinh tế đoạt giải không ngần ngại bày tỏ lo ngại về chính sách của chính quyền Trump.

Chủ nghĩa biệt lập của Hoa Kỳ là “hành động ngu ngốc tự chuốc lấy thất bại của chính quyền Trump”, Simon Jonhson, người đoạt giải Nobel, cho biết.

Joseph Stiglitz, một trong những gương mặt nổi bật, cảnh báo với The Guardian: “Hoa Kỳ đã trở thành một nơi đáng sợ để đầu tư”. Ông cho rằng chính sách thuế quan hiện tại có nguy cơ gây đình lạm và khiến Cục Dự trữ Liên bang phải đau đầu.

Roger Myerson, một người đoạt giải khác, lo ngại về nền chính trị Mỹ, cảnh báo trong bài xã luận trên The Hill: “Khi nhiều nhóm cử tri tin rằng chỉ có một đảng thực sự quan tâm đến họ, họ có thể chấp nhận việc lãnh đạo của mình thoát khỏi những ràng buộc hiến pháp.”

Simon Johnson cũng lên tiếng, nhấn mạnh chủ nghĩa biệt lập Mỹ là “một hành động tự chuốc lấy thất bại”, làm suy yếu nhân lực và trao lợi thế cho đối thủ địa chính trị.

Dù đối diện với nhiều phản ứng gay gắt, Trump vẫn bất ngờ nhận được lời ủng hộ từ một nhân vật từng là đối thủ chính trị Hillary Clinton. Bà nói: “Nếu ông ấy có thể chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine mà không buộc Ukraine phải nhượng lãnh thổ, tôi sẽ đề cử ông ấy cho Nobel Hòa bình.”

Giấc mơ Nobel của Trump vẫn còn xa, nhất là khi thực tế kinh tế và chính trị đang tạo ra không ít rào cản.