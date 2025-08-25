Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM

Quyết định được trao sáng 25-8 tại Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, tổ chức ở hội trường Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Cẩm Tú - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư và ông Lê Minh Hưng - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Quang Dương - phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - công bố quyết định.

Cụ thể, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí và cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình hơn 30 năm công tác, ông Trần Lưu Quang trải qua nhiều cương vị, lãnh đạo nhiều địa phương và giữ các vị trí quan trọng tại Chính phủ, Trung ương Đảng.

Được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, với ông Trần Lưu Quang là sự trở về, nối tiếp công việc lãnh đạo tại Thành ủy TP.HCM, khi ông từng giữ cương vị Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, từ tháng 2-2019 đến tháng 6-2021.

Trước đó, từ năm 2015 đến 2019, ông Trần Lưu Quang là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Đây cũng là nơi ông công tác 25 năm, là cán bộ đi lên từ cơ sở và lần lượt giữ các chức vụ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Trảng Bảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đến tháng 6-2021, bề dày công tác, lãnh đạo địa phương của ông Trần Lưu Quang được nối tiếp khi Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang - Ảnh: HỮU HẠNH

Giữ cương vị quan trọng tại Trung ương

Sau quá trình công tác, lãnh đạo tại Tây Ninh, TP.HCM, Hải Phòng, vào tháng 1-2023, ông Trần Lưu Quang bắt đầu đảm nhiệm công tác tại Trung ương. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8-2024, ông Trần Lưu Quang tiếp tục được Bộ Chính trị phân công vai trò quan trọng tại cơ quan Đảng, với cương vị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 3-2-2025, Ban Kinh tế Trung ương được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho đến nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (giữa) trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Trần Lưu Quang đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM trong bối cảnh đặc biệt quan trọng với TP.HCM và cả nước. Trong đó, cùng với các tỉnh thành, TP.HCM vừa được mở rộng, sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây thành TP.HCM mới, mở rộng không gian phát triển.

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị cũng ban hành bộ tứ Nghị quyết quan trọng, chiến lược, gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang - Ảnh: HỮU HẠNH

Đây là những Nghị quyết trụ cột, có sự tham gia xây dựng của Ban Kinh tế trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Trong vai trò Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục cùng TP.HCM hiện thực hóa chính sách, giữ vai trò đầu tàu, tiên phong của cả nước.