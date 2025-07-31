Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ra mắt với 12 chuyên gia

Theo quyết định, Ban Chấp hành Chi hội có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều lệ và hoạt động của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Chi hội cũng tuân thủ các quy chế và quy định của cơ quan chủ quản để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Danh sách 12 thành viên Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực điện tử viễn thông.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh trao Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Lễ công bố thành lập Chi hội diễn ra trong bối cảnh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức workshop APSIPA2025. Đây là sự kiện học thuật quan trọng, tiếp nối thành công của APSIPA2024 được tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội năm trước.

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ tổ chức sự kiện này. Quyết định của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc nhận tổ chức APSIPA2025 thể hiện tầm nhìn và quyết tâm phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn và khẩu hiệu của Nhà trường: “Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức – đời sống” cùng phương châm hành động của Khoa Điện tử: “Đổi mới nâng tầm cao mới – Năng động hội nhập toàn cầu”. Ông cũng nhấn mạnh vai trò gắn kết của IUH trong hệ sinh thái học thuật quốc gia và quốc tế, đặc biệt là quyết định mạnh mẽ của Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc đăng cai một sự kiện mang tầm khu vực như APSIPA.

Khoa Công nghệ Điện tử hiện quản lý bốn bộ môn chuyên ngành và đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ. Khoa có 63 thành viên với 60 giảng viên, trong đó hơn 50% có trình độ từ Tiến sĩ trở lên.

Khoa đã đạt nhiều chứng nhận kiểm định quốc tế như AUN-QA và MOET, chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của chi hội mới thành lập.

Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động theo mục tiêu tập hợp, giúp đỡ hội viên trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. Chi hội cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên ngành.

Với việc thành lập chi hội này, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã có 35 trường và khoa viện là chi hội thành viên trong tổng số hơn 1000 hội viên toàn quốc. Điều này góp phần tăng cường mạng lưới kết nối và hợp tác trong lĩnh vực điện tử viễn thông Việt Nam.