Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Sự phát triển của thiết bị đeo thông minh và hồ sơ y tế điện tử tạo ra lượng dữ liệu sức khỏe lớn nhưng phân tán. Microsoft giới thiệu Copilot Health nhằm gom các nguồn thông tin đó vào một hệ thống duy nhất.

Công cụ trí tuệ nhân tạo này thu thập dữ liệu vận động, giấc ngủ từ hơn 50 thiết bị phổ biến gồm Apple Watch, Oura, Fitbit. Thông qua nền tảng HealthEx, hệ thống kết nối hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm từ hơn 50.000 cơ sở y tế tại Mỹ. AI phân tích các chỉ số sinh học, sau đó tạo báo cáo sức khỏe ngắn gọn giúp người dùng nhận diện thói quen sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng, ví dụ mối liên hệ giữa cường độ vận động và chất lượng giấc ngủ.

Copilot Health tập trung hỗ trợ chuẩn bị thông tin trước buổi khám. Người dùng nắm tổng quan dữ liệu cá nhân, từ đó đặt câu hỏi trọng tâm khi trao đổi cùng bác sĩ. Công cụ tích hợp danh bạ y tế theo thời gian thực, hỗ trợ tìm phòng khám theo vị trí, chuyên khoa, ngôn ngữ giao tiếp và chế độ bảo hiểm.

Microsoft cho biết hệ thống Bing cùng Copilot tiếp nhận hơn 50 triệu truy vấn sức khỏe mỗi ngày. Mọi câu trả lời đều kèm nguồn trích dẫn và liên kết tài liệu gốc từ tổ chức y khoa uy tín như Harvard Health. Dữ liệu người dùng lưu trữ trong môi trường mã hóa tách biệt khỏi Copilot thông thường. Nền tảng đạt chứng nhận ISO/IEC 42001 về quản trị hệ thống AI và cho phép người dùng xóa dữ liệu hoặc ngắt quyền truy cập bất kỳ lúc nào.

Microsoft mở danh sách chờ cho người dùng từ 18 tuổi tại Mỹ trải nghiệm phiên bản tiếng Anh miễn phí trước khi triển khai mô hình thu phí. Động thái xuất hiện trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, OpenAI, Anthropic đẩy mạnh phát triển AI y tế, cho thấy cuộc cạnh tranh mới xoay quanh việc hợp nhất dữ liệu sức khỏe cá nhân.