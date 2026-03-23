Công nghệ số
AI

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Minh Đức

10:04 | 23/03/2026
Perplexity chính thức bước vào lĩnh vực y tế số với Perplexity Health, công cụ quản lý dữ liệu sức khỏe cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo. Sản phẩm xuất hiện sau ChatGPT Health của OpenAI và Copilot Health từ Microsoft, đẩy cuộc đua AI y tế sang giai đoạn cạnh tranh trực tiếp, nơi dữ liệu cá nhân trở thành nền tảng tạo giá trị.
Perplexity Health. Ảnh: Perplexity
Perplexity Health định vị như một trung tâm quản lý thể chất toàn diện. Người dùng kết nối hồ sơ từ các cơ sở y tế vào hệ thống bảo mật, theo dõi dữ liệu qua bảng điều khiển trực quan. Các chỉ số sức khỏe được tự động sắp xếp, chuyển hóa thành biểu đồ dễ hiểu, giúp việc theo dõi diễn ra liền mạch thay vì rời rạc giữa nhiều nguồn thông tin.

Cách tiếp cận này giải quyết điểm nghẽn lâu nay trong quản lý sức khỏe cá nhân, nơi dữ liệu phân tán gây cản trở quá trình theo dõi dài hạn.

Khác biệt của Perplexity nằm ở lớp trợ lý chuyên biệt gắn với hành vi thực tế. Trợ lý Dinh dưỡng phân tích chỉ số cơ thể, thiết lập thực đơn cá nhân hóa theo mục tiêu cụ thể. Trợ lý Giấc ngủ theo dõi thói quen sinh hoạt, xây dựng lịch nghỉ ngơi phù hợp.

Trong khi ChatGPT Health và Copilot Health tập trung phản hồi thông tin từ hồ sơ sẵn có, Perplexity hướng tới xử lý dữ liệu theo ngữ cảnh sử dụng, tạo ra giá trị ứng dụng rõ rệt trong đời sống hằng ngày.

Động thái mở rộng sang y tế nối tiếp bước tiến từ Perplexity Finance, cho thấy chiến lược khai thác dữ liệu cá nhân theo chiều sâu.

Đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt định giá 21 tỷ USD, doanh thu thường niên khoảng 200 triệu USD. Perplexity Health hiện triển khai giới hạn tại Mỹ, đánh dấu bước chuyển từ công cụ tìm kiếm sang nền tảng trí tuệ cá nhân đa năng, nơi AI tham gia trực tiếp vào quá trình phân tích và tổ chức dữ liệu thực tế của người dùng.

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

AI
Làn sóng tác nhân trí tuệ nhân tạo mở ra một cách tiếp cận mới trong tự động hóa công việc. Manus và OpenClaw nổi lên như hai lựa chọn tiêu biểu, đại diện cho hai hướng phát triển đối lập giữa tiện lợi đám mây và kiểm soát cục bộ, đặt người dùng Việt Nam trước bài toán cân nhắc giữa hiệu suất, chi phí và an toàn dữ liệu.
Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

AI
Google tiếp tục mở rộng năng lực học ngôn ngữ trên Google Dịch với chế độ luyện phát âm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Bản cập nhật Android mới nhất hé lộ hướng chuyển dịch rõ rệt, từ công cụ dịch văn bản sang nền tảng hỗ trợ luyện nói thực hành, giúp người dùng tiếp cận ngôn ngữ theo cách trực quan và chủ động hơn.
Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Giáo dục số
Năm học 2025-2026, Violympic đã ghi nhận hơn 1 triệu học sinh tham gia và gần 6 triệu lượt thi trên hệ thống. Sau khi vượt qua các vòng Sơ loại, cấp Trường, cấp Cụm trường và cấp Tỉnh/Thành phố, gần 150.000 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào vòng Quốc gia từ sáng nay, 21/3/2026. .
Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

AI
Một trạm dưỡng lão ứng dụng robot và công nghệ thông minh đã chính thức đi vào hoạt động tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.
Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

Lao động tự do kiếm tiền từ việc quay video sinh hoạt để huấn luyện AI

AI
Một dạng công việc thời vụ mới đang hình thành tại Mỹ khi các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trả tiền cho lao động tự do để ghi lại chính những hoạt động thường nhật. Từ rửa bát, nấu ăn đến lau dọn nhà cửa, các thao tác đời sống đang được “số hóa” thành dữ liệu nhằm phục vụ quá trình huấn luyện robot trong thế giới thực.
