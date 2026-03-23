Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Perplexity Health. Ảnh: Perplexity

Perplexity Health định vị như một trung tâm quản lý thể chất toàn diện. Người dùng kết nối hồ sơ từ các cơ sở y tế vào hệ thống bảo mật, theo dõi dữ liệu qua bảng điều khiển trực quan. Các chỉ số sức khỏe được tự động sắp xếp, chuyển hóa thành biểu đồ dễ hiểu, giúp việc theo dõi diễn ra liền mạch thay vì rời rạc giữa nhiều nguồn thông tin.

Cách tiếp cận này giải quyết điểm nghẽn lâu nay trong quản lý sức khỏe cá nhân, nơi dữ liệu phân tán gây cản trở quá trình theo dõi dài hạn.

Khác biệt của Perplexity nằm ở lớp trợ lý chuyên biệt gắn với hành vi thực tế. Trợ lý Dinh dưỡng phân tích chỉ số cơ thể, thiết lập thực đơn cá nhân hóa theo mục tiêu cụ thể. Trợ lý Giấc ngủ theo dõi thói quen sinh hoạt, xây dựng lịch nghỉ ngơi phù hợp.

Trong khi ChatGPT Health và Copilot Health tập trung phản hồi thông tin từ hồ sơ sẵn có, Perplexity hướng tới xử lý dữ liệu theo ngữ cảnh sử dụng, tạo ra giá trị ứng dụng rõ rệt trong đời sống hằng ngày.

Động thái mở rộng sang y tế nối tiếp bước tiến từ Perplexity Finance, cho thấy chiến lược khai thác dữ liệu cá nhân theo chiều sâu.

Đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt định giá 21 tỷ USD, doanh thu thường niên khoảng 200 triệu USD. Perplexity Health hiện triển khai giới hạn tại Mỹ, đánh dấu bước chuyển từ công cụ tìm kiếm sang nền tảng trí tuệ cá nhân đa năng, nơi AI tham gia trực tiếp vào quá trình phân tích và tổ chức dữ liệu thực tế của người dùng.