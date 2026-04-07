Apple CarPlay mở rộng tính năng, đưa không gian làm việc lên ô tô

Trong bản cập nhật mới, Apple tích hợp thêm các ứng dụng quen thuộc từ iPhone vào Apple CarPlay, giúp giảm thao tác chuyển đổi giữa màn hình điện thoại và màn hình xe. Đáng chú ý, hai nền tảng phổ biến trong môi trường làm việc hiện đại là ChatGPT và Google Meet đã chính thức xuất hiện trên hệ thống này.

Động thái trên cho thấy xu hướng “di động hóa công việc” đang diễn ra rõ rệt. Ô tô không còn chỉ là phương tiện di chuyển mà đang trở thành một phần mở rộng của hệ sinh thái số cá nhân, đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt của người dùng.

ChatGPT và Google Meet được tích hợp lên Apple CarPlay từ phiên bản iOS 26.4. Ảnh: Mac Rumors

Theo đó, từ phiên bản iOS 26.4, CarPlay bắt đầu hỗ trợ các ứng dụng hội thoại bằng giọng nói. Đây được xem là nền tảng để các chatbot tích hợp sâu hơn vào môi trường xe hơi. Trong số đó, ChatGPT là một trong những ứng dụng đầu tiên được triển khai.

Với ChatGPT, người dùng có thể trò chuyện hoàn toàn bằng giọng nói trong khi lái xe. Các tác vụ như tra cứu thông tin, lên ý tưởng nội dung, hỗ trợ công việc hoặc xử lý tình huống phát sinh đều có thể thực hiện mà không cần chạm vào màn hình. Giao diện được tối giản, chỉ hiển thị danh sách tiêu đề hội thoại, trong khi nội dung chi tiết bị ẩn để hạn chế gây xao nhãng.

Cách thiết kế này cho thấy Apple ưu tiên yếu tố an toàn khi lái xe. Việc giới hạn tương tác bằng giọng nói giúp người dùng duy trì sự tập trung, đồng thời phù hợp với thói quen sử dụng trong môi trường ô tô, nơi mọi thao tác cần nhanh và đơn giản.

Bên cạnh đó, Google Meet được tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến ngày càng phổ biến. Người dùng có thể tham gia cuộc họp trực tiếp từ màn hình trung tâm, theo dõi lịch làm việc và thực hiện các cuộc gọi thoại chỉ với thao tác đơn giản. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, CarPlay không hiển thị hình ảnh video trong các cuộc họp, chỉ duy trì phần âm thanh.

ChatGPT và Google Meet được tích hợp lên Apple CarPlay từ phiên bản iOS 26.4. Ảnh: Mac Rumors

Việc đưa Google Meet lên CarPlay giúp rút ngắn khoảng cách giữa di chuyển và làm việc. Người dùng có thể tham gia các cuộc họp quan trọng ngay cả khi đang trên đường, thay vì phải chờ đến khi có mặt tại văn phòng hoặc mở thiết bị khác.

Sự xuất hiện của ChatGPT cũng mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trên ô tô. Không chỉ hỗ trợ tra cứu thông tin, AI còn có thể đóng vai trò trợ lý cá nhân, giúp người dùng xử lý câu hỏi, gợi ý nội dung hoặc hỗ trợ phản hồi nhanh trong các tình huống công việc.

Trong bối cảnh nhu cầu làm việc linh hoạt ngày càng tăng, đặc biệt với nhóm nhân sự văn phòng và người làm việc từ xa, các nâng cấp của Apple CarPlay được xem là bước đi phù hợp. Hệ thống này không chỉ bổ sung tiện ích mà còn thay đổi cách con người tương tác với phương tiện di chuyển.

Xu hướng tích hợp sâu các nền tảng số vào ô tô dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo và kết nối ngày càng phát triển, chiếc xe có thể trở thành một “văn phòng di động” đúng nghĩa, nơi người dùng vừa di chuyển vừa duy trì hiệu suất làm việc.