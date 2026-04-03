Microsoft tự tin vào Copilot dù cổ phiếu chịu áp lực vì AI

Judson Althoff, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh thương mại của Microsoft. Ảnh: Getty.

Thông tin trên được ông Judson Althoff, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh thương mại của Microsoft, chia sẻ với nhân viên trong cuộc họp nội bộ hôm thứ Năm ngày 2/4.

Copilot bắt đầu tăng tốc

Theo Microsoft, công ty đã đạt được những bước tiến lớn trong việc bán Microsoft 365 Copilot – công cụ trợ lý AI tích hợp trong các phần mềm doanh nghiệp như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

Trước đó, Microsoft từng đối mặt với nhiều chỉ trích khi tỷ lệ sử dụng Copilot bị cho là thấp so với kỳ vọng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cho biết doanh số gần đây đã cải thiện đáng kể sau khi hãng điều chỉnh chiến lược bán hàng.

Microsoft cho biết vào tháng 1 rằng họ đã có khoảng 15 triệu người dùng Microsoft 365 Copilot, tương đương khoảng 3% tổng số người dùng Microsoft 365. Trong khi đó, CEO Satya Nadella cho biết số lượng người dùng Copilot Chat trong doanh nghiệp còn cao hơn nhiều lần.

Giá 30 USD/tháng vẫn là rào cản

Microsoft 365 Copilot được bán với giá 30 USD/người dùng/tháng, và nhiều nhà phân tích cho rằng việc triển khai vẫn đang ở giai đoạn đầu. Sau khi Microsoft công bố số liệu người dùng vào tháng 1, các nhà phân tích của UBS cho biết họ kỳ vọng số lượng người đăng ký sẽ cao hơn.

Ban đầu, đội ngũ bán hàng của Microsoft tập trung vào việc thuyết phục khách hàng mua gói Copilot trả phí. Tuy nhiên, sau phản hồi từ thị trường và nhà phân tích, công ty đã điều chỉnh chiến lược, chuyển sang mở rộng người dùng Copilot Chat trước, sau đó mới chuyển đổi sang khách hàng trả phí.

Áp lực từ thị trường và chi tiêu AI

Cổ phiếu các công ty phần mềm, bao gồm Microsoft, đã giảm trong năm nay do lo ngại AI tạo sinh có thể làm tăng cạnh tranh và gây áp lực lên mô hình kinh doanh phần mềm truyền thống.

Riêng cổ phiếu Microsoft đã giảm khoảng 23% trong quý I, trong bối cảnh công ty tăng mạnh chi tiêu cho trung tâm dữ liệu để phục vụ các khách hàng điện toán đám mây và đối tác như OpenAI.

Các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm bằng chứng rõ ràng rằng các sản phẩm AI như Copilot có thể chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận thực tế, thay vì chỉ là tăng trưởng người dùng.

Microsoft đặt mục tiêu doanh số tham vọng

Ông Althoff cho biết ông và CFO Amy Hood đã đặt ra các mục tiêu doanh số đầy tham vọng cho quý kết thúc vào tháng 3, dù thừa nhận một số chỉ tiêu đã bị ảnh hưởng trong quý trước.

Microsoft hiện đã đặt ra các mục tiêu tham vọng mới cho quý tiếp theo, và ban lãnh đạo tỏ ra rất tự tin vào kết quả.

“Tôi thực sự rất tự tin về những con số đó,” ông Althoff nói trong cuộc họp nội bộ.

Câu chuyện của Microsoft lúc này không còn là công nghệ, mà là thương mại hóa AI. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI và trung tâm dữ liệu, nhưng thị trường chỉ thực sự bị thuyết phục khi Copilot trở thành một nguồn doanh thu lớn.

Nói cách khác, Copilot không chỉ là sản phẩm AI mà đang trở thành phép thử lớn nhất cho mô hình kinh doanh AI của Microsoft.