Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh mở điều tra chống độc quyền đối với Microsoft

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) sẽ xem xét loạt sản phẩm chủ lực được sử dụng rộng rãi tại Anh như hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft 365 (bao gồm Word, Excel), nền tảng giao tiếp Teams và trợ lý AI Copilot, theo thông báo ngày 31/3/2026. Động thái dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2026, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được tích hợp sâu vào các sản phẩm công nghệ cốt lõi.

Trọng tâm điều tra là các chính sách cấp phép phần mềm, yếu tố mà CMA cho rằng có thể tạo ra rào cản cạnh tranh, đặc biệt trên thị trường điện toán đám mây. Nếu bị xếp vào diện doanh nghiệp có Strategic Market Status (có nguy cơ gây mất cạnh tranh nên cần bị kiểm soát trước), Microsoft có thể phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý nghiêm ngặt hơn, bao gồm điều chỉnh cách cấp phép và vận hành dịch vụ nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng cho các đối thủ.

Microsoft trong tầm ngắm giám sát của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh

Cuộc điều tra lần này nối tiếp báo cáo thị trường dịch vụ đám mây mà CMA công bố vào tháng 7/2025. Khi đó, cơ quan này kết luận thị trường tại Anh đang bị chi phối bởi hai nhà cung cấp lớn là Microsoft Azure và Amazon Web Services (AWS), mỗi bên chiếm khoảng 30-40% tổng chi tiêu. Báo cáo cũng chỉ ra các rào cản lớn như chi phí chuyển đổi cao và phí truyền dữ liệu ra khỏi hệ thống, khiến khách hàng khó thay đổi nhà cung cấp.

CMA cho biết Microsoft và Amazon đã có một số điều chỉnh bước đầu, bao gồm giảm phí truyền dữ liệu và cải thiện khả năng tương thích giữa các nền tảng. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn lo ngại việc Microsoft tận dụng vị thế mạnh trong phần mềm năng suất để củng cố lợi thế trên thị trường đám mây.

Đây không phải lần đầu Microsoft nằm trong tầm ngắm của CMA. Trước đó, cơ quan này đã điều tra mối quan hệ giữa Microsoft và OpenAI vào năm 2023, cũng như xem xét hoạt động tuyển dụng nhân sự từ Inflection AI trong năm 2024. Những động thái liên tiếp cho thấy CMA đang tận dụng các quyền hạn mới theo Digital Markets, Competition and Consumers Act nhằm tăng cường kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn.

Giám đốc điều hành CMA, bà Sarah Cardell, cho biết việc áp dụng cơ chế SMS sẽ giúp cơ quan này có đủ công cụ để can thiệp khi cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh AI đang trở thành một phần không thể tách rời của các phần mềm doanh nghiệp.

Về phía Microsoft, tập đoàn cho biết sẽ hợp tác với cơ quan quản lý để đảm bảo quyền lựa chọn cho khách hàng và duy trì cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, nếu phải thực hiện các điều chỉnh sâu về mô hình cấp phép, doanh thu từ các mảng chủ lực như Microsoft 365, Azure và Copilot tại thị trường Anh có thể chịu tác động đáng kể.

Theo kế hoạch, cuộc điều tra SMS sẽ kéo dài tối đa 9 tháng. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định liệu CMA có áp đặt các nghĩa vụ hành vi cụ thể hay triển khai các biện pháp can thiệp nhằm thúc đẩy cạnh tranh. Động thái này cũng phản ánh quyết tâm của Anh trong việc kiểm soát sức ảnh hưởng của các “Big Tech” trong kỷ nguyên AI, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp và khu vực công khỏi nguy cơ phụ thuộc quá mức vào một số nền tảng công nghệ lớn.