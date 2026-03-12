Bài viết dưới đây do Mary Beth Westmoreland, Phó Chủ tịch phụ trách Trải nghiệm Đối tác Bán hàng Toàn cầu của Amazon biên soạn sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn chi tiết nhất về việc Amazon đã tận dụng AI làm thay đổi cuộc chơi như thế nào.

Mới đây, Amazon chính thức ra mắt trải nghiệm canvas trong Seller Central (Trung tâm nhà bán hàng), tích hợp trò chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với các biểu đồ, hình ảnh trực quan động, được cá nhân hóa.

Tại đây, nhà bán hàng có thể trực quan hóa dữ liệu và các phân tích quan trọng, mô phỏng nhiều kịch bản kinh doanh khác nhau, đồng thời triển khai các hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Trải nghiệm này được xây dựng trên nền tảng kiến trúc dựa trên agent (agentic architecture) của Seller Assistant, vận hành bởi Amazon Bedrock và kế thừa hơn 25 năm kinh nghiệm của Amazon trong việc hỗ trợ nhà bán thành công và nâng cao sự hài lòng c ủa khách hàng.

Có thể nói sau 25 năm, Amazon dù vẫn luôn tiên phong trong lĩnh vực machine learning và trí tuệ nhân tạo, cũng như không ngừng ứng dụng các công nghệ này để phát triển những công cụ nhằm hỗ trợ các đối tác bán hàng phát triển bền vững. Và hôm nay, Amazon một lần nữa tận dụng công nghệ, tận dụng AI tạo sinh (generative AI) và AI tác tử (agentic AI) để mở ra khả năng tái định hình toàn diện trải nghiệm của Nhà bán hàng theo những cách chưa từng có trước đây.

Amazon chính thức ra mắt trải nghiệm canvas trong Seller Central (Trung tâm nhà bán hàng)

Hành trình của Amazon trong việc khai thác AI tạo sinh nhằm chuyển đổi phương thức vận hành kinh doanh của Nhà bán hang được hỗ trợ bởi AI, giúp tạo ra các trang sản phẩm hấp dẫn, nội dung A+, và hình ảnh phong cách sống với ít công sức hơn đáng kể.

Trong đó, trợ lý ảo Seller Assistant sẽ đảm nhận nhiệm vụ trò chuyện hoạt động liên tục, giúp cung cấp cho đối tác nhà bán hàng những phân tích, hỗ trợ, khuyến nghị mang tính cá nhân hoá. Mới đây, Seller Assistant tiếp tục được nâng cấp với năng lực AI tác tử (agentic AI), cho phép hệ thống không chỉ phản hồi câu hỏi của người bán mà còn có thể phân tích, lập kế hoạch và chủ động thực hiện hành động thay mặt họ. Kết quả là người bán hiện chấp nhận gần 90% các khuyến nghị từ Seller Assistant, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực vận hành.

Và hôm nay, Amazon tiếp tục tiến thêm một bước tiến quan trọng mang đến trải nghiệm canvas động trong Seller Central, mở ra những năng lực hoàn toàn mới cho nhà bán hàng. Lần đầu tiên, nhà bán hàng có thể tạo ra không gian làm việc trực quan được cá nhân hóa, thích ứng theo thời gian thực, nơi tập hợp dữ liệu liên quan, các phân tích chuyên sâu và hành động được đề xuất, phù hợp với mục tiêu kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp.

Canvas này hoạt động đồng bộ cùng Seller Assistant và được xây dựng trên nền tảng kiến trúc AI tác tử (agentic architecture) của Seller Assistant. Qua đó, người bán có thể tương tác trực tiếp với không gian làm việc này và tinh chỉnh nội dung hiển thị theo nhu cầu, từ phân tích mức tồn kho, theo dõi xu hướng lưu lượng truy cập khách hàng, thử nghiệm các kịch bản cho mùa cao điểm bán hàng, cho đến tìm hiểu sâu hơn về các cơ hội tăng trưởng. Canvas sẽ phản hồi linh hoạt và cung cấp chính xác những thông tin cần thiết để người bán có thể tự tin đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo Amazon, trải nghiệm canvas được xây dựng trên cùng nền tảng kiến trúc AI tác tử (agentic AI) như Seller Assistant, vận hành bởi Amazon Bedrock và tích hợp các mô hình Amazon Nova cùng Anthropic Claude. Công nghệ này được kết hợp từ kinh nghiệm 25 năm trong việc phục vụ người bán và khách hang của Amazon, qua đó cung cấp các phân tích và cơ hội tăng trưởng dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Để bắt đầu sử dụng tính năng này, người bán có thể đặt câu hỏi cho Seller Assistant hoặc lựa chọn từ các gợi ý có sẵn. Hệ thống sau đó sẽ tự động xây dựng một canvas được cá nhân hóa, tổng hợp dữ liệu, phân tích chuyên sâu và các hành động đề xuất. Tất cả đều được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của từng nhà bán hàng.

Điểm khác biệt của trải nghiệm này nằm ở tính linh hoạt cao: người bán có thể đào sâu vào bất kỳ thông tin nào bằng cách đặt thêm câu hỏi hoặc yêu cầu góc nhìn khác về dữ liệu. Canvas sẽ ngay lập tức thích ứng, tạo các biểu đồ trực quan hóa mới, phân tích dữ liệu sâu hơn, đồng thời đưa ra những insight mới phù hợp với nội dung và người bán đang quan tâm.

Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu từ trải nghiệm canvas để nhà bán hàng đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn:

Theo dõi hiệu quả kinh doanh và nhận diện cơ hội tăng trưởng

Người bán có thể đặt các câu hỏi như “Hãy phân tích hiệu quả bán hàng của tôi” hoặc “Sản phẩm của tôi đang kinh doanh như thế nào?” để tạo ra bảng tổng hợp (dashboard) và các chiến lược đề xuất. Canvas sẽ tập hợp dữ liệu doanh số, lưu lượng truy cập khách hàng, xu hướng theo thời gian cùng các khuyến nghị hành động cụ thể trong một giao diện duy nhất, giúp người bán có cái nhìn toàn diện và xác định rõ những cơ hội cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Canvas giúp tập hợp dữ liệu và cung cấp phân tích chuyên sâu, giúp xác định cơ hội tăng trưởng

Không dừng lại ở đó, Canvas còn chủ động đưa ra những phân tích chuyên sâu (insights) phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể. Ví dụ, nếu doanh số của một sản phẩm tăng đột biến, hệ thống sẽ tự động làm nổi bật thông tin này, đồng thời cung cấp bối cảnh liên quan và các khuyến nghị phù hợp, chẳng hạn như tăng mức tồn kho để đáp ứng nhu cầu. Người bán có thể tiếp tục đào sâu bằng cách đặt câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu phân tích dữ liệu từ các góc nhìn khác. Canvas sẽ tạo ra các trực quan hóa mới, hỗ trợ khám phá sâu hơn và giúp phát hiện những cơ hội tăng trưởng mà trước đó có thể đã bị bỏ lỡ.

“Thông thường, tôi sẽ mất hàng giờ để tổng hợp được lượng thông tin và các khuyến nghị như những gì canvas có thể cung cấp chỉ trong vài giây. Các đề xuất và hành động được gợi ý đều được cá nhân hóa rất sát với mô hình kinh doanh của tôi. Những phân tích dự báo giúp tôi tự tin hơn khi đưa ra quyết định, dù đó là điều chỉnh tồn kho hay ra mắt một dòng sản phẩm mới.” Bà Charlene Anderson, nhà sáng lập và chủ sở hữu Purveyor of All Things Creative, chia sẻ.

Tối ưu hóa hiệu quả marketing

Canvas cũng sẽ hỗ trợ người bán thấu hiểu và nâng cao hiệu quả hoạt động marketing. Ví dụ khi người bán đặt câu hỏi như: “Làm thế nào để các chiến dịch khuyến mãi của tôi hoạt động tốt hơn?”, hệ thống sẽ phân tích ngân sách quảng cáo, lượt hiển thị, tỷ lệ chuyển đổi và mức tăng trưởng doanh số theo từng sản phẩm.

Đáng chú ý, qua câu hỏi này, canvas còn đưa ra nhiều đề xuất chiến lược mang tính định hướng tương lai, kèm theo lập luận rõ ràng và dự báo kết quả cụ thể, đồng thời mở ra một quá trình lập kế hoạch tương tác cùng người bán. Người bán có thể điều chỉnh các tham số chiến dịch theo những giới hạn thực tế của mình (ví dụ: “Tôi muốn giảm chi tiêu trong tháng này” hoặc “Chỉ tập trung vào hàng tồn kho dư thừa”), và canvas sẽ cập nhật kế hoạch tương ứng, đảm bảo đề xuất luôn phù hợp với mục tiêu kinh doanh hiện tại.

Canvas phân tích hiệu quả marketing và đề xuất chiến lược kèm dự báo kết quả cụ thể

Tự tin ra quyết định quản lý tồn kho

Ví dụ khi người bán hỏi: “Tôi nên bổ sung tồn kho những sản phẩm nào?”. Thay vì chỉ cung cấp một danh sách đơn thuần, canvas sẽ phân tích tình hình kinh doanh riêng biệt của từng người bán và đưa ra nhiều phương án hành động khác nhau: nhập thêm hàng ngay, tạm hoãn để theo dõi nhu cầu, hoặc giảm giá để xử lý lượng tồn kho dư thừa. Đồng thời, hệ thống hiển thị rõ tác động dự kiến của từng lựa chọn đối với doanh thu, dòng tiền, rủi ro hết hàng, chi phí lưu kho và vị thế cạnh tranh — giúp người bán đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và phù hợp với chiến lược kinh doanh của mình.

Người bán cũng có thể trao đổi trực tiếp để khám phá các kịch bản “điều gì sẽ xảy ra nếu”, kiểu như đặt câu hỏi “Nếu nhu cầu giảm 10% thì sao?” hoặc “Nếu tôi giảm giá thay vì nhập thêm hàng thì sao?”

Với câu hỏi này, Canvas sẽ cập nhật các dự báo theo thời gian thực, giúp người bán hiểu rõ những ưu nhược điểm của từng phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Khi đã lựa chọn hướng đi phù hợp, người bán có thể phối hợp cùng Seller Assistant để triển khai hành động. Theo thời gian, Seller Assistant sẽ có khả năng tự động thực hiện ngày càng nhiều tác vụ thay mặt người bán, như cập nhật giá bán hoặc tạo đơn đặt hàng bổ sung, giúp rút ngắn hành trình từ insight đến hành động và mang lại trải nghiệm liền mạch hơn.

Canvas hỗ trợ quyết định bổ sung tồn kho dựa trên dữ liệu thông qua việc phân tích tác động đến doanh thu, dòng tiền và rủi ro hết hàng

Lập kế hoạch ra mắt sản phẩm mới

Canvas cũng sẵn sàng hỗ trợ người bán giải quyết những câu hỏi chiến lược như: “Tôi nên ra mắt sản phẩm nào tiếp theo?” bằng cách tổng hợp xu hướng doanh số trong quá khứ, phân tích về khách hàng, tín hiệu nhu cầu của ngành hàng và mức độ cạnh tranh trên thị trường để xây dựng một chiến lược ra mắt được ưu tiên theo mức độ tiềm năng.

Thay vì chỉ đưa ra một khuyến nghị duy nhất, canvas cũng sẽ đồng hành cùng người bán trong việc đánh giá nhiều phương án mở rộng khác nhau, chẳng hạn như phát triển các biến thể sản phẩm được cá nhân hóa dựa trên danh mục hiện có, hoặc mở rộng sang ngành hàng mới. Đối với mỗi lựa chọn, hệ thống sẽ giải thích rõ các yếu tố đánh đổi về mức đầu tư, rủi ro và thời gian dự kiến để đạt điểm hòa vốn hoặc sinh lời, giúp người bán đưa ra quyết định chiến lược phù hợp với năng lực và mục tiêu tăng trưởng của mình.

Có thể nói, việc trao đổi trực tiếp với canvas để khám phá nhiều kịch bản khác nhau (ví dụ: “Nếu tôi muốn bắt đầu với mức tồn kho thấp hơn thì sao?”), và việc canvas thích ứng theo thời gian thực để hiển thị các dự báo đã được cập nhật sẽ giúp người bán có thể phối hợp cùng Seller Assistant để chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang thực thi, chuẩn bị checklist ra mắt, dự báo nhu cầu tồn kho ban đầu và thiết lập các bước hành động cần thiết để đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Dựa trên xu hướng và tín hiệu nhu cầu, Canvas xây dựng chiến lược ra mắt và làm rõ yếu tố đầu tư, rủi ro và thời gian dự kiến đạt hòa vốn hoặc sinh lời

Lập kế hoạch tiếp theo

Trải nghiệm canvas hiện đã được triển khai cho tất cả người bán đang kinh doanh tại Mỹ và Anh mà không phát sinh thêm chi phí. Amazon sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm này dựa trên phản hồi và insight từ cộng đồng người bán, với nhiều tính năng mới dự kiến ra mắt trong những tháng tới.

Ngoài ra, Canvas cũng sẽ đồng hành cùng người bán trong việc xử lý những kịch bản ngày càng phức tạp, từ lập kế hoạch ra mắt sản phẩm đến tối ưu hóa đầu tư marketing… thông qua các tính năng ngày càng trực quan, giúp khám phá cơ hội và đưa ra quyết định một cách tự tin.

Cuối năm nay, trải nghiệm canvas sẽ được mở rộng sang nhiều quốc gia và hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

