5 xu hướng mạng xã hội cho doanh nghiệp Việt trong năm 2026 mà có thể bạn chưa biết

ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam

Trong bài chia sẻ của mình mới đây, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam, Meta đã nêu rõ 5 xu hướng mạng xã hội nổi bật gắn liền với hoạt động kinh doanh trên các nền tảng của Meta, nhằm giúp doanh nghiệp kết nối hiệu quả hơn với khách hàng trong năm mới.

Theo Decision Lab, 94% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng Facebook, đưa nền tảng này trở thành mạng xã hội phổ biến nhất cả nước. Trong khi đó, Instagram nằm trong top 5 ứng dụng được người dùng thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z sử dụng nhiều nhất. Mức độ sử dụng mạng xã hội này giúp các nền tảng của Meta không chỉ là công cụ giao tiếp, mà đã trở thành hạ tầng cốt lõi cho thương mại và tăng trưởng kinh doanh.

5 xu hướng mạng xã hội dành cho doanh nghiệp Việt trong năm 2026 mà có thể bạn chưa biết

1. Trí tuệ nhân tạo & Tự động hóa

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành công cụ kết nối quan trọng giữa khám phá sản phẩm, dịch vụ thông qua mạng xã hội và quyết định mua hàng. Tại Việt Nam 73% người tiêu dùng Việt Nam thể hiện mức độ tin tưởng cao vào AI, và cảm thấy thoải mái khi trao đổi với doanh nghiệp thông qua chatbot AI.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về mức độ ứng dụng AI trong nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), với 93% SME cho biết đã sử dụng AI, đạt tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Đây là một năng lực cốt lõi để doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội nếu muốn mở rộng quy mô.

Về phía Meta, ngoài việc cung cấp một bộ công cụ kinh doanh ứng dụng AI nhằm giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả như Advantage+ (Adv+) sử dụng máy học để tự động hóa việc thiết lập chiến dịch, nhắm mục tiêu và tối ưu hóa sáng tạo, giúp tiếp cận đúng đối tượng ở quy mô lớn một cách dễ dàng hơn: các tính năng Opportunity Score mang đến những gợi ý hành động dựa trên việc phân tích dữ liệu chiến dịch và đề xuất cải thiện, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn và đạt kết quả tốt hơn trên các nền tảng. Meta còn đưa ra các giải pháp AI và tự động hóa của Meta đã giúp nhà quảng cáo tại Việt Nam tăng 22% hiệu quả tỷ lệ hoàn vốn trên chi phí quảng cáo (ROAS), khẳng định vai trò của AI trong việc nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành công cụ kết nối quan trọng giữa khám phá sản phẩm, dịch vụ thông qua mạng xã hội và quyết định mua hàng.

Trên Threads, các doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn một giải pháp mới vừa được bổ sung vào hệ thống AI để tiếp cận tập khách hàng trẻ. Quảng cáo trên Threads sẽ mang lại trải nghiệm cá nhân hóa tương tự như trên Facebook và Instagram. Các nhà quảng cáo có thể dễ dàng mở rộng chiến dịch Meta của mình sang Threads, với các định dạng quảng cáo hình ảnh và video xuất hiện tự nhiên trong bảng tin.

Một ví dụ điển hình là chuỗi cửa hàng phân phối kính mắt HMK Eyewear đã tận dụng Opportunity Score của Meta để xác định cơ hội tăng trưởng dựa trên dữ liệu. Kết hợp nội dung đa định dạng như Reels, livestream, KOLs cùng Conversion API và tối ưu đa kênh, thương hiệu đã chuyển hiệu quả lượt xem online thành doanh số tại cửa hàng. Chiến lược này mang lại 105 triệu lượt xem, ROAS tăng gấp 4 lần, doanh số offline tăng 2,6 lần và chi phí mỗi tin nhắn giảm 26%.

=> Gợi ý cho doanh nghiệp: Đầu tư vào các công cụ AI để nâng cao khả năng nhắm mục tiêu tới tệp khách hàng tiềm năng, cá nhân hóa gợi ý và tinh gọn hành trình mua sắm. Tận dụng các giải pháp AI và tự động hóa của Meta để tối ưu hiệu suất chiến dịch và gia tăng ROAS.

Có đến 89% người tiêu dùng trực tuyến nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất mỗi lần một tuần, và 89% cho biết họ hài lòng khi trao đổi với doanh nghiệp trên Messenger.

2. Kinh doanh Hội thoại trong kỷ nguyên AI

Có đến 89% người tiêu dùng trực tuyến nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất mỗi lần một tuần, và 89% cho biết họ hài lòng khi trao đổi với doanh nghiệp trên Messenger.

Trong các giai đoạn cao điểm như Tết, mua sắm thông qua tin nhắn càng được người tiêu dùng ưa chuộng, với 62% người mua sắm tăng cường sử dụng nhắn tin trong dịp Tết, biến các nền tảng nhắn tin trở thành những trung tâm mua bán trên nền tảng số. Người tiêu dùng kỳ vọng có thể khám phá sản phẩm, đặt câu hỏi, trao đổi và hoàn tất giao dịch trong cùng một cuộc hội thoại.

Song song với đó, người tiêu dùng Việt Nam cũng đã quen với việc AI tham gia vào hành trình mua sắm và quá trình tương tác với doanh nghiệp. Hơn 85% người dùng cho rằng chatbot AI hữu ích trong thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe, trong khi 59% cho biết phản hồi kịp thời của chatbot AI giúp cải thiện trải nghiệm khi nhắn tin với doanh nghiệp. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong Kinh doanh Hội thoại tại Việt Nam.

Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới thử nghiệm công cụ Business AI của Meta, đánh dấu bước chuyển từ những thử nghiệm ban đầu với AI trong nhắn tin sang ứng dụng AI đồng bộ trên toàn bộ hành trình khách hàng. Các trợ lý AI đang được tích hợp xuyên suốt quảng cáo, Messenger và website thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hội thoại mà vẫn giữ được trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng.

Thanh toán là yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng Kinh doanh Hội thoại. Với tính năng “Chuyển tiền qua ứng dụng thanh toán”, Messenger hiện hỗ trợ giao dịch liền mạch thông qua các ngân hàng và ví điện tử quen thuộc như MoMo, Techcombank, BIDV và MBBank, củng cố vai trò của Messenger như một kênh thương mại hoàn chỉnh.

Opportunity Scores tiếp tục củng cố hiệu quả của Kinh doanh Hội thoại tại Việt Nam. Các nhà quảng cáo ứng dụng Opportunity Scores ghi nhận mức giảm trung bình 12% chi phí trên mỗi kết quả, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động bán hàng qua hội thoại ở quy mô lớn một cách hiệu quả hơn.

=> Gợi ý cho doanh nghiệp: Tích hợp nhắn tin vào chiến lược bán hàng và chăm sóc khách hàng, cho phép người tiêu dùng tương tác và mua sắm liền mạch trên các nền tảng nhắn tin. Hợp tác với Đối tác Kinh doanh của Meta để lựa chọn giải pháp Kinh doanh Hội thoại phù hợp.

Các nhà sáng tạo nội dung đang giữ vai trò trung tâm trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng Việt.

3. Chu trình khám phá bắt nguồn từ Nhà sáng tạo nội dung, với sự đồng hành của AI

Các nhà sáng tạo nội dung đang giữ vai trò trung tâm trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng Việt. Họ đồng thời là kênh truyền thông, nguồn tham khảo đáng tin cậy, và động lực chuyển đổi mua hàng, đặc biệt với nhóm người tiêu dùng trẻ. Video ngắn tiếp tục là định dạng khám phá sản phẩm được ưa chuộng, với 89% người tiêu dùng Việt Nam theo dõi ít nhất một nhân vật có sức ảnh hưởng trực tuyến.

Hiện nay, AI đang đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế nhà sáng tạo bằng cách hỗ trợ Việt hóa nội dung nhanh hơn, dự đoán xu hướng và gợi ý sản phẩm phù hợp với từng nhóm người xem. Mô hình tiếp thị liên kết (affiliate) không còn dừng ở những đường link đơn thuần mà đang trở thành một hệ sinh thái bán hàng, nơi nhà sáng tạo vừa kể câu chuyện, vừa trực tiếp tạo ra doanh thu.

Sự kết hợp giữa nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử đang giúp mô hình tiếp thị liên kết của nhà sáng tạo trở nên liền mạch và hiệu quả hơn. Tại Việt Nam, Meta đã hợp tác cùng Shopee ra mắt chương trình Facebook Affiliate Partnerships, cho phép nhà sáng tạo kết nối trực tiếp tài khoản Facebook với tài khoản tiếp thị liên kết Shopee, lựa chọn sản phẩm và gắn link mua hàng ngay trong bài đăng hoặc Reels. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa nội dung truyền cảm hứng và hành động mua sắm, biến mỗi nội dung của nhà sáng tạo thành một điểm bán hàng tự nhiên ngay trên nền tảng mạng xã hội.

Những yếu tố này đã tạo nên một vòng lặp, nơi nhà sáng tạo khơi gợi nhu cầu khám phá sản phẩm, AI cải thiện nội dung, đưa ra gợi ý ngày càng đúng nhu cầu và tiếp cận được nhiều người hơn, và sự tương tác của người tiêu dùng lại tiếp tục tạo động lực cho làn sóng nội dung và mua sắm tiếp theo, tất cả diễn ra trên cùng một nền tảng.

=> Gợi ý cho doanh nghiệp: Hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung và nhân vật có sức ảnh hưởng để mở rộng phạm vi tiếp cận và xây dựng uy tín cho thương hiệu, tận dụng các mô hình hợp tác và liên kết mới mang lại kết quả đo lường được, đồng thời sử dụng các công cụ giúp đơn giản hóa việc tích hợp nhà sáng tạo vào chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp.

Video đã trở thành hình thức phổ biến nhất của thương mại điện tử tại Việt Nam.

4. Trải nghiệm mua sắm tích hợp: Video, Live và AI

Video đã trở thành hình thức phổ biến nhất của thương mại điện tử tại Việt Nam. Trong một môi trường số ngày càng bão hòa, thương hiệu không thể đòi hỏi sự chú ý của người tiêu dùng, mà phải chinh phục họ bằng nội dung hấp dẫn, hữu ích và chạm đến cảm xúc.

Video ngắn, đặc biệt là Reels, đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn nhận biết và cân nhắc, với 70% người mua sắm dịp Tết ưu tiên xem video để tìm hiểu về sản phẩm. Livestream bán hàng cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong những thời điểm cao điểm như Tết, với 71% người mua sắm cho biết hình thức này tác động đến quyết định mua hàng. Dựa trên sức ảnh hưởng của kênh thương mại này với quyết định mua hàng của người tiêu dùng, livestream ngày càng được kết hợp chặt chẽ với video và các công cụ AI để rút ngắn hành trình mua sắm, đưa người tiêu dùng từ khám phá đến mua hàng chỉ trong một phiên tương tác.

Sự kết hợp giữa video, livestream và tối ưu hóa bằng AI giúp doanh nghiệp Việt tạo ra những trải nghiệm mua sắm dễ mở rộng quy mô, gần gũi với văn hóa bản địa, phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại và cách người tiêu dùng đặt niềm tin trên mạng xã hội.

=> Gợi ý cho doanh nghiệp: Ưu tiên nội dung video tương tác, đặc biệt là livestream, để thu hút và chuyển đổi khách hàng, đồng thời tận dụng phân phối quảng cáo có hỗ trợ AI để đạt hiệu quả cao.

Việt Nam đang nổi lên không chỉ với vai trò bên bán, mà còn là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng toàn cầu.

5. Mua sắm xuyên biên giới

Doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng tầm nhìn ra những thị trường quốc tế. Trong dòng chảy giao thương ngày càng sôi động trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đang nổi lên không chỉ với vai trò bên bán, mà còn là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng toàn cầu.

WhatsApp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Với hơn 3 tỷ người dùng trên toàn cầu, WhatsApp cho phép doanh nghiệp Việt Nam kết nối liền mạch với khách hàng, nhà phân phối và đối tác quốc tế.

Một ví dụ điển hình là tập đoàn thương mại điện tử hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, Thành Vinh Holdings, đã hợp tác cùng Pancake, đối tác kinh doanh của Meta, để mở rộng tại thị trường Malaysia. Bằng cách thử nghiệm tối ưu quảng cáo dẫn về WhatsApp theo mục tiêu mua hàng, kết hợp Conversions API, doanh nghiệp đã tiếp cận đúng nhóm khách hàng có khả năng chuyển đổi cao. Chiến dịch giúp doanh số tăng 1,8 lần và giảm 40% chi phí trên mỗi đơn hàng so với cách tối ưu tin nhắn truyền thống.

Với sự hỗ trợ từ các công cụ tự động hóa và tối ưu hóa dựa trên AI của Meta, doanh nghiệp Việt Nam ngày nay có thể thử sức ở những thị trường mới với mức rủi ro thấp hơn, mở rộng trao đổi với khách hàng nước ngoài và vẫn đạt hiệu quả ngay cả khi tiếp cận những nhóm khách hàng còn xa lạ. Điều này giúp Việt Nam khẳng định vị thế là nhà xuất khẩu số linh hoạt trong hệ sinh thái thương mại xã hội toàn cầu.

=> Gợi ý cho doanh nghiệp: Từng bước mở rộng năng lực thương mại xuyên biên giới thông qua các giải pháp tự động hóa và dữ liệu, giúp xác định thị trường mới, tối ưu chiến dịch và mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch trong khu vực.

Nhận định về tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam, ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam, Meta, chia sẻ: “AI không còn là xu hướng mới, mà đã trở thành một phần của đời sống hằng ngày. Bước sang năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam linh hoạt chuyển đổi giữa việc tìm hiểu sản phẩm trên mạng xã hội, cân nhắc với sự hỗ trợ của AI và mua sắm thông qua các cuộc trò chuyện, tạo nên một vòng trải nghiệm liền mạch. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt những thay đổi này để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng kết nối ý nghĩa với khách hàng. Meta cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các công cụ và giải pháp đổi mới, giúp doanh nghiệp thích ứng với môi trường đang không ngừng thay đổi và hướng tới tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.”