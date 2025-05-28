Microsoft Build 2025: Kỷ Nguyên tác nhân AI và Web Agentic

Tại sự kiện Build 2025, Microsoft đã trình bày chiến lược xây dựng web Agentic - tương lai AI agent thông minh và có thể mở rộng, nhấn mạnh việc mở rộng cơ hội cho các nhà phát triển.

Các bản cập nhật chính bao gồm cải tiến Visual Studio và VS Code (đặc biệt là việc tích hợp sâu và mã nguồn mở Copilot trong VS Code), đồng thời giới thiệu GitHub Copilot như một peer programmer có khả năng thực hiện các tác vụ tự động.

Microsoft cũng giới thiệu một giao diện người dùng cho AI, kết hợp trò chuyện, tìm kiếm, sổ ghi chép, tạo và các agent, có khả năng làm việc với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Hơn nữa, họ đã công bố một nền tảng mạnh mẽ (Foundry) để xây dựng và triển khai các agent cấp doanh nghiệp, bao gồm cả khả năng tinh chỉnh Copilot và hỗ trợ nhiều mô hình, đồng thời đảm bảo bảo mật và quản lý dữ liệu cho các agent.

Cuối cùng, Microsoft đang mang khả năng xây dựng ứng dụng này ra ngoài biên và máy khách với Foundry Local, tích hợp chặt chẽ với Windows AI Foundry và hỗ trợ các mô hình cục bộ, đồng thời công bố WSL mã nguồn mở hoàn toàn và các tính năng mới để tạo ra các ứng dụng agentic và xử lý dữ liệu cho AI.