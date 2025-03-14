Sự xuất hiện của Manus AI

Ngày 6/3/2025, công ty khởi nghiệp Trung Quốc Butterfly Effect đã chính thức ra mắt hệ thống AI hoàn toàn tự động mang tên Manus. Chỉ trong vòng vài giờ sau khi công bố, lượng truy cập khổng lồ đã khiến trang web của Manus bị quá tải, báo hiệu sức hút to lớn của công nghệ này đối với cộng đồng AI toàn cầu.

Butterfly Effect là một doanh nghiệp nhỏ có trụ sở tại Bắc Kinh và Vũ Hán với chỉ vài chục nhân viên. Người sáng lập là Tiêu Hồng (Xiao Hong), một doanh nhân 33 tuổi tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung năm 2015.

Trước đây, Tiêu Hồng đã phát triển các ứng dụng cho WeChat và sau đó là Monica.ai, một trợ lý AI khác. Trong khi đó, phần kỹ thuật được dẫn dắt bởi Yichao "Peak" Ji, người đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Manus AI.

Sự xuất hiện của Manus không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và tương lai của trí tuệ nhân tạo trong đời sống và kinh tế.

Ảnh: scmp

Manus AI hoạt động như thế nào?

Khác với các mô hình AI truyền thống như ChatGPT hay Gemini, Manus không yêu cầu sự chỉ dẫn trực tiếp của người dùng mà có khả năng chủ động nhận diện, phân tích và thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập. Từ tìm kiếm căn hộ, sàng lọc ứng viên xin việc cho đến phân tích tài chính, Manus có thể xử lý các tác vụ phức tạp mà không cần sự giám sát liên tục.

Điểm đặc biệt của hệ thống này là khả năng hoạt động nền: ngay cả khi người dùng ngoại tuyến, Manus vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra kết quả tối ưu. Đây là một đặc điểm mang tính cách mạng trong lĩnh vực AI, khi máy móc không chỉ phản hồi mà còn có thể chủ động hành động dựa trên dữ liệu có sẵn.

Manus đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng công nghệ. Ví dụ, trưởng bộ phận sản phẩm tại Hugging Face gọi Manus là "công cụ AI ấn tượng nhất mà tôi từng dùng thử". Nhà nghiên cứu chính sách AI Dean Ball mô tả Manus là "máy tính sử dụng AI tinh vi nhất".

Sự ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh AI toàn cầu

Manus xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua AI giữa Trung Quốc và phương Tây ngày càng trở nên khốc liệt. Nếu như OpenAI, Google và Microsoft đã dẫn đầu với các mô hình ngôn ngữ lớn, thì Trung Quốc đang thể hiện quyết tâm trong việc phát triển những hệ thống AI có tính ứng dụng thực tế cao hơn.

Sự hợp tác gần đây giữa Manus AI và nhóm phát triển mô hình AI Qwen của Alibaba càng củng cố tham vọng này, nhằm nội địa hóa công nghệ và giảm phụ thuộc vào nền tảng phương Tây.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua những thách thức mà Manus phải đối mặt. Các hệ thống AI tự động hoàn toàn thường vấp phải vấn đề về độ chính xác và kiểm soát dữ liệu. Trong một số thử nghiệm ban đầu, Manus đã tạo ra các thông tin không chính xác và thậm chí là dữ liệu giả mạo khi phân tích xu hướng xã hội. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát và giám sát AI trong tương lai.

Thách thức về đạo đức và chính sách

Việc một AI có khả năng hoạt động mà không cần con người giám sát mở ra tiềm năng lớn nhưng cũng đồng thời đi kèm với rủi ro. Một mặt, Manus có thể giúp tự động hóa các công việc phức tạp, tăng hiệu suất làm việc và giảm chi phí vận hành. Mặt khác, AI này cũng đặt ra những thách thức về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và thậm chí là mất việc làm hàng loạt trong nhiều lĩnh vực.

Sự xuất hiện của Manus đã châm ngòi cho các cuộc thảo luận về cách quản lý AI tự động hoàn toàn. Các nhà hoạch định chính sách có thể cần cân nhắc việc thiết lập các quy định nhằm kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn mà AI mang lại. Một câu hỏi lớn đặt ra: liệu con người có thể kiểm soát hoàn toàn một AI có khả năng học hỏi và tự quyết định hay không?

Bước đột phá hay một rủi ro công nghệ

Manus AI đại diện cho một bước tiến quan trọng trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, mang đến khả năng tự động hóa vượt trội và ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, như bất kỳ công nghệ nào có tầm ảnh hưởng lớn, nó cũng mang đến những nguy cơ nhất định. Thành công của Manus sẽ phụ thuộc vào việc liệu hệ thống này có thể vượt qua được các thách thức về độ tin cậy, kiểm soát dữ liệu và quy định pháp lý hay không.

Dù là một bước đột phá hay một rủi ro công nghệ, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Manus AI là một dấu mốc quan trọng, góp phần định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo và nền kinh tế số toàn cầu.