ChatGPT gây bất ngờ cho người dùng với khả năng chọn cổ phiếu.

Kể từ khi công ty nghiên cứu Open AI mở quyền truy cập vào ChatGPT vào tháng 12, chatbot này đã khiến người dùng choáng váng với khả năng đưa ra các câu trả lời dài và phức tạp cho các câu hỏi.

Những ứng dụng tiềm năng của nó - từ viết các bài luận ở trường trung học cho tới cả việc đầu tư - khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng làm dấy lên mối lo ngại rằng công nghệ này có thể cung cấp thông tin sai lệch, cho phép học sinh gian lận trong các kỳ thi và đảo thải người lao động.

Ông Ostler cho rằng cách tiếp cận “an toàn và nên làm” đối với các nhà đầu tư cá nhân là tiến hành nghiên cứu của riêng họ hoặc nói chuyện với một cố vấn tài chính có trình độ. Ông cảnh báo rằng còn quá sớm để các nhà đầu tư tin tưởng vào AI để ra quyết định.

"Việc dân chủ hóa AI dường như là thứ sẽ gây gián đoạn và cách mạng hóa các ngành tài chính", ông Ostler đánh giá.

Huyền thoại Warren Buffett không quá lo ngại về AI

Trong một cuộc họp thường niên gần đây của Berkshire Hathaway, huyền thoại đầu tư Warren Buffett và Charlie Munger đều tỏ thái độ hoài nghi với AI.

Ông Charlie Munger, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) chắc chắn sẽ làm thay đổi nhiều ngành công nghiệp trong nhiều năm tới. Tuy vậy ông hoài nghi về cơn cuồng nhiệt xoay quanh lĩnh vực này.

"Tôi nghĩ trí thông minh kiểu cũ vẫn hoạt động tốt thôi", ông nói.

Trong khi đó, Huyền thoại Warren Buffett không quá lo ngại về AI, cho rằng việc đầu tư vẫn sẽ dựa trên các nguyên tắc cơ bản và cơ hội sẽ xuất hiện khi những người khác hành động phi lý trí.

"Cơ hội của bạn xuất hiện khi người khác làm điều ngu ngốc", ông cho biết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Berkshire Hathaway diễn ra vào ngày 06/05. "Trong 58 năm chúng tôi vận hành Berkshire Hathaway, tôi có thể nói rằng ngày càng nhiều người làm điều ngu ngốc".

"Thế giới này tập trung quá nhiều vào ngắn hạn", ông Buffett nói. "Tôi sẽ muốn sinh ra vào ngày hôm nay và ra ngoài với lượng tiền không quá lớn, với hy vọng sẽ biến nó thành cả gia tài".

ChatGPT tiếp tục gây bất ngờ cho người dùng với khả năng chọn cổ phiếu

Từ ngày 06/03 đến 28/04, danh mục đầu tư của ChatGPT gồm 38 cổ phiếu đã tăng giá 4.9% trong khi 10 quỹ đầu tư hàng đầu lỗ trung bình 0.8%, theo một thử nghiệm do trang web so sánh tài chính finder.com thực hiện. Trong cùng giai đoạn, chỉ số S&P 500 của Mỹ chỉ tăng 3%, còn chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu tăng 0.5%.

“Chẳng bao lâu nữa sẽ có một lượng lớn người dùng cố gắng sử dụng ChatGPT để thu lợi tài chính”, ông Jon Ostler, Giám đốc điều hành của Finder, cho hay.

Để thực hiện nghiên cứu này, các chuyên viên phân tích của Finder đã lấy 10 quỹ phổ biến nhất của Anh trên nền tảng giao dịch Interactive Investor làm tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất của quỹ do ChatGPT tạo ra. Các quỹ do HSBC và Fidelity quản lý cũng nằm trong các quỹ được lựa chọn để so sánh.

Các nhà phân tích đã yêu cầu ChatGPT lựa chọn cổ phiếu dựa trên một số tiêu chí thường được sử dụng, bao gồm chọn các công ty có mức nợ thấp và thành tích tăng trưởng tốt trong quá khứ. Microsoft, Netflix và Walmart nằm trong số các công ty được chọn.

Việc sử dụng AI để ra quyết định đầu tư không còn lạ lẫm, một số quỹ lớn đã sử dụng AI trong nhiều năm qua. Tuy vậy, với ChatGPT, công chúng cũng có thể tiếp cận được với công cụ này và từ đó có thể tự đưa ra quyết định đầu tư.

Một cuộc khảo sát với 2,000 người trưởng thành ở Anh do Finder thực hiện vào tuần trước cho thấy 8% đã sử dụng ChatGPT để được tư vấn tài chính, trong khi 19% cho biết họ sẽ cân nhắc làm như vậy. Nhưng có tới 35% người cho biết sẽ không dùng ChatGPT.

"Dù vậy, các quỹ đầu tư sẽ cảm thấy lạnh vai gáy với sự xuất hiện của các công cụ AI thông minh", Ostler cho hay.