BIDV có thể gặp khó trong việc xử lý và thu hồi khoản nợ từ PSH

BIDV đứng trước nguy cơ mất trắng hơn 4.200 tỷ khi dầu khí nam sông hậu đối diện hủy niêm yết. Dù đã bị đình chỉ giao dịch, PSH vẫn tiếp tục vi phạm khi chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán và bán niên năm 2024, tính đến thời điểm hiện tại.

Từng là doanh nghiệp xăng dầu có doanh thu hơn 10.300 tỷ đồng vào năm 2018, PSH giờ đây lâm vào khủng hoảng tài chính. Trong năm 2024, doanh thu của công ty lao dốc chỉ còn 678 tỷ đồng, giảm gần 89% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ ròng lên tới 790 tỷ đồng, kéo theo lỗ lũy kế chưa phân phối vượt 513 tỷ đồng tính đến 30/9/2024.

Trong khi hoạt động kinh doanh sa sút, chi phí tài chính lại tăng đột biến, đạt 508 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi vay ngân hàng.

Nợ thuế 1.200 tỷ đồng, bị cưỡng chế hóa đơn tại Hậu Giang và Cần Thơ. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi PSH bị cơ quan thuế cưỡng chế với tổng số tiền hơn 1.230 tỷ đồng. Cụ thể:

Ngày 18/12/2023, Cục Thuế Hậu Giang cưỡng chế gần 1.140 tỷ đồng bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn đến tháng 12/2024. Tiếp đó, ngày 22/12/2023, Cục Thuế Cần Thơ tiếp tục cưỡng chế thêm 92 tỷ đồng, cũng bằng hình thức tương tự.

Ngoài ra, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ khi PSH không thể chứng minh tính hiện hữu của hàng tồn kho hơn 131 tỷ đồng tại CTCP Dầu khí Đông Phương, một công ty có liên quan.

Trong tổng dư nợ vay hơn 6.900 tỷ đồng của PSH tính đến cuối năm 2024, BIDV là chủ nợ lớn nhất, nắm giữ tới 4.270 tỷ đồng bao gồm 3.615 tỷ vay ngắn hạn và 654 tỷ vay dài hạn. Ngoài BIDV, PSH còn nợ Agribank 1.700 tỷ đồng, Sacombank 50 tỷ đồng và nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Đặc biệt, PSH còn có 2 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng mệnh giá 758 tỷ đồng, lãi suất từ 10% đến 11,7%/năm đã làm gia tăng áp lực chi phí tài chính.

Việc PSH bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chậm nộp báo cáo tài chính và có ý kiến kiểm toán ngoại trừ là dấu hiệu cho thấy tình hình tài chính “yếu” của doanh nghiệp này. Việc PSH bị HoSE xem xét hủy niêm yết có thể khiến BIDV gặp khó khăn lớn trong việc xử lý và thu hồi khoản nợ hàng ngàn tỷ đồng.

Không chỉ là rủi ro riêng của BIDV, đây có thể là bài học cảnh báo hệ thống ngân hàng về công tác thẩm định tín dụng và giám sát dòng vốn khi tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ của doanh nghiệp không còn chắc chắn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PSH hiện dừng lại ở mức 1.770 đồng/cổ phiếu, trước thời điểm bị đình chỉ giao dịch. Vốn hóa thị trường hiện chỉ còn 223 tỷ đồng, chưa bằng 6% dư nợ mà PSH đang nợ BIDV.

Vốn điều lệ của công ty là 1.262 tỷ đồng, trong đó ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT - nắm giữ hơn 53,8 triệu cổ phần, tương đương 43,3%. Câu hỏi đặt ra là: liệu cổ đông lớn có chịu trách nhiệm hay sẽ rút lui trong im lặng?

Trong bối cảnh nợ xấu đang là vấn đề nhức nhối của hệ thống tín dụng, khoản nợ hơn 4.200 tỷ đồng tại PSH có thể trở thành “điểm đen” đối với BIDV nếu không được xử lý kịp thời và minh bạch.