Cục Thuế tỉnh Hậu Giang: Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục dẫn đầu danh sách nợ thuế

Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu danh sách nợ thuế.

Theo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, tính đến ngày 30/4/2024, toàn tỉnh có 59 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1.296 tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với lần công bố trước (hơn 1.256 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) tiếp tục giữ vị trí đầu bảng nợ thuế với số tiền hơn 1.192 tỷ đồng, tăng hơn 75 tỷ đồng so với lần thông báo trước (hơn 1.117 tỷ đồng).

Ngày 23/4, HĐQT PSH thông qua nghị quyết chấp thuận khoản vay 290 triệu USD từ tổ chức Acuity Funding (Úc). Khoản vay này nhằm thanh toán nợ thuế, nợ ngân hàng, cung cấp vốn lưu động, và đầu tư thực hiện các dự án; dự kiến giải ngân vào quý 2/2024. Thỏa thuận này nằm trong Ý định thư ký kết giữa PSH và Acuity Funding ngày 22/1/2024.

Acuity Funding cam kết tài trợ tối đa 650 triệu USD cho PSH thực hiện 7 dự án, bao gồm: nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Nam Việt Cái Răng; nâng cấp cơ sở vật chất kho Trà Nóc; mở rộng kho cảng Mái Dầm và nhà máy chế biến xăng dầu; nâng cấp, mở rộng kho cảng Ngoại quan Gò Công; xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nam Sông Hậu Tiền Giang; nâng cấp và mở rộng sản xuất dầu nhờn Long An; và cung cấp hạn mức tín dụng cho giao dịch, nhập khẩu xăng dầu.

Ba dự án đầu tiên với tổng chi phí khoảng 290 triệu USD sẽ được triển khai trong quý 2/2024. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding, ông Ranjit Thamby Rajah, cho biết vốn tài trợ này sẽ mở đường cho các dự án nâng cấp, mở rộng tiếp theo.

Các doanh nghiệp khác nợ thuế lớn tại Hậu Giang bao gồm:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (11Bis Nguyễn Gia Thiều, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) nợ hơn 33,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát (khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) nợ hơn 23,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang (khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang) nợ hơn 15,7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang (số 60 đường Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang) nợ hơn 6,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Hậu Giang (Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) nợ hơn 5,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Trí (ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) nợ gần 3 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát (khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) nợ hơn 2,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư DHG (Số 94A đường 1/5, phường V, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang) nợ hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác nợ thuế từ 1 đến 2 tỷ đồng, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Thúy Sơn – HG (2 tỷ đồng), Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Hậu Giang (hơn 1,8 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Phát triển Hiệp Phong (gần 1,6 tỷ đồng), và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt (hơn 1,5 tỷ đồng).

Theo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, các doanh nghiệp này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g, khoản 1, Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.