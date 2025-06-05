Công nghệ quét 3D vật thể trong suốt chỉ mất 2 giây

Trước đây, việc quét 3D các vật thể trong suốt như thủy tinh, nhựa hoặc kim loại phản quang mất đến 15 giây. Các nhà khoa học tại Viện Fraunhofer IOF (Đức) cho biết đã phát triển thành công công nghệ Single-Shot chỉ cần dưới 2 giây để hoàn thành công việc này.

Hệ thống goROBOT3D có thể quét và xử lý các vật liệu khó nhận diện thành hình ảnh ba chiều nhờ công nghệ chụp ảnh nhiệt thông minh. Nguồn: Fraunhofer IOF

TS. Martin Landmann từ phòng hình ảnh và cảm biến của Viện giải thích: "Phương pháp của chúng tôi làm nóng bề mặt vật thể theo cấu trúc nhất định. Một mẫu điểm thống kê nhiệt hình thành trên bề mặt vật thể sẽ phát ra tín hiệu, hai camera nhiệt ghi nhận tín hiệu này. Thông qua phép tương quan chéo không gian, chúng tôi có thể tạo ra kết quả 3D từ cặp hình ảnh đã ghi".

Thay vì sử dụng phép chiếu sọc để tạo mẫu như trước, các nhà nghiên cứu hiện dùng hai phần tử quang học nhiễu xạ (DOE) để tạo mẫu điểm không đều. Các DOE này áp dụng nguyên lý nhiễu xạ ánh sáng để nhân bản chùm laser và chia thành mẫu.

Hệ thống goROBOT3D hoạt động trong tình huống gắp các vật thể khó nhận diện từ thùng chứa. Nguồn: Fraunhofer IOF

Phương pháp cũ cần ghi và xử lý hàng trăm cặp hình nhiệt (một quá trình rất tốn thời gian). TS. Landmann cho biết: "Thay vì chụp hàng trăm cặp hình nhiệt như phương pháp cũ, công nghệ mới chỉ cần một cặp hình duy nhất để tái tạo thông tin 3D trong vài mili giây. Tốc độ đo và xử lý nhanh hơn gấp nhiều lần so với trước".

Hệ thống phân tích dữ liệu 3D thu được bằng trí tuệ nhân tạo. AI tự động xác định vị trí và góc độ kẹp tốt nhất, rồi gửi lệnh đến cánh tay robot có đầu hút. Công nghệ này áp dụng phương pháp "Bin-Picking", cho phép robot kỹ thuật gắp vật thể lộn xộn trong thùng chứa.

Hệ thống chiếu mẫu điểm nhiệt lên khu vực cần đo bằng phương pháp Single-Shot. Máy tính xử lý kết quả 3D chỉ trong vài giây. Nguồn: Fraunhofer IOF

Thời gian chụp và xử lý rút ngắn đáng kể mở ra khả năng mới cho các quy trình công nghiệp tự động, đặc biệt trong nhà máy sản xuất và thiết kế sản phẩm. Robot có thể nhận diện và gắp các vật thể trong suốt hoặc tối màu một cách an toàn, đồng thời làm việc gần như liên tục.

TS. Martin Landmann nhấn mạnh: "Trong khi robot xử lý một vật thể, phép đo tiếp theo đã có thể bắt đầu. Điều này tạo ra quy trình sản xuất liên tục".