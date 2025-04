Phương pháp làm mát 3D mới sử dụng nước sôi để tăng hiệu suất thiết bị điện tử gấp 7 lần

Có thể bạn muốn biết Nhiệt ẩn và làm mát hai pha là gì? 1. Nhiệt ẩn (Latent Heat): "Năng lượng ẩn" trong quá trình sôi và bay hơi Theo NASA và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE), nhiệt ẩn là năng lượng cần để một chất chuyển pha (ví dụ: từ lỏng sang khí) mà không thay đổi nhiệt độ. Ví dụ dễ hiểu: Khi đun nước, nhiệt độ tăng dần (nhiệt dung riêng). Nhưng khi nước sôi ở 100°C, nhiệt độ không tăng thêm dù tiếp tục đun. Năng lượng lúc này được dùng để phá liên kết phân tử, chuyển nước thành hơi, đó là nhiệt ẩn. So sánh: Nhiệt ẩn khi nước bay hơi (~2.260 kJ/kg) gấp 7 lần nhiệt dung riêng (~4,18 kJ/kg°C). Điều này có nghĩa là quá trình bay hơi hấp thụ nhiệt gấp 7 lần so với chỉ làm nóng nước. 2. Làm mát hai pha (Two-Phase Cooling): Tận dụng sức mạnh của nước sôi Theo Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Intel, làm mát hai pha sử dụng cả pha lỏng và pha khí để tản nhiệt hiệu quả hơn so với làm mát bằng chất lỏng thông thường. Cơ chế đơn giản: Nước hấp thụ nhiệt từ vi mạch, sôi lên và tạo bọt khí.

Bọt khí mang nhiệt đi xa, ngưng tụ lại thành lỏng ở bộ tản nhiệt, hoàn thành chu trình. Ưu điểm: Hiệu quả gấp 7 lần nhờ tận dụng cả nhiệt dung riêng và nhiệt ẩn.

Tiết kiệm năng lượng vì có thể hoạt động thụ động (dùng mao dẫn thay bơm). Ứng dụng thực tế: Tủ lạnh và điều hòa: Chất làm lạnh bay hơi, hấp thụ nhiệt ẩn để làm mát nhanh.

Chip điện tử: Công nghệ của Đại học Tokyo kiểm soát bọt khí trong kênh vi lưu, giúp CPU mát hơn so với quạt gió hay nước thông thường. Hiểu đơn giản: Làm mát hai pha giống như vi mạch "đổ mồ hôi", nước sôi, bay hơi và mang nhiệt đi xa, giúp thiết bị hoạt động mát mẻ và bền bỉ hơn. (Nguồn: NASA Climate Kids, DOE Office of Science, MIT News, Intel Cooling Technologies)