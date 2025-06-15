Hệ thống pin năng lượng 5MWh chịu được 15 giờ thiêu đốt liên tục

Công ty công nghệ lưu trữ năng lượng HiTHIUM của Trung Quốc cho biết vừa hoàn thành thử nghiệm cháy quy mô lớn đầu tiên trên thế giới với hệ thống lưu trữ năng lượng pin ∞Block 5MWh (BESS). Thành tựu này thiết lập chuẩn mực mới cho phương pháp xác thực an toàn, mở ra giai đoạn mới quan trọng trong ngành lưu trữ năng lượng toàn cầu.

Trong một thử nghiệm, các kỹ sư tắt hoàn toàn hệ thống chữa cháy. Hệ thống chỉ nhờ vào khả năng chống cháy thụ động để chống chọi với lửa cháy dữ dội kéo dài. Ảnh: hithium

Khi các sự cố về quá nhiệt và an toàn khác trong hệ thống lưu trữ năng lượng pin ngày càng gây lo ngại, việc thử nghiệm an toàn nghiêm ngặt và chuẩn hóa trở nên cấp thiết. Thử nghiệm cháy cửa mở được phát triển để đáp ứng yêu cầu này với bốn thử thách khắc nghiệt.

Thử nghiệm đốt cháy toàn bộ cửa mở tạo ra môi trường đốt cháy hoàn toàn tự do với luồng oxy tăng cường, khắc nghiệt hơn nhiều so với các tình huống cửa đóng truyền thống. Các hệ thống được đặt cạnh nhau và lưng sát lưng với khoảng cách chỉ 15cm. Dù ngọn lửa vượt quá 1300°C, tình trạng lan truyền nhiệt vẫn chưa xảy ra, chứng minh khả năng cách ly hiệu quả ở khoảng cách gần.

Tất cả hệ thống chữa cháy bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Hệ thống chỉ dựa vào bảo vệ thụ động chống cháy để chịu đựng ngọn lửa lớn và kéo dài, thể hiện khả năng chống cháy tự động và độ tin cậy cao. Hệ thống được thử nghiệm ở công suất đầy đủ để tối đa hóa việc giải phóng năng lượng nhiệt, xác thực độ tin cậy và ổn định của hệ thống trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

UL Solutions, cơ quan chứng nhận an toàn được công nhận toàn cầu, tiến hành thử nghiệm và được các kỹ sư bảo vệ chống cháy được chứng nhận của Mỹ cùng khách hàng chứng kiến. Thử nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn UL 9540A và NFPA 855.

Dù trải qua 15 giờ đốt cháy hoàn toàn, cấu trúc hệ thống vẫn nguyên vẹn, lửa chưa lan sang bất kỳ thùng chứa nào trong số ba thùng chứa kề cận. Kết quả này xác thực kiến trúc an toàn thụ động đa lớp và khả năng cách ly nhiệt của HiTHIUM, ngay cả trong điều kiện cực hạn nhất.

Thành tựu này làm nổi bật cam kết của HiTHIUM trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng, cung cấp những kiến thức có giá trị cho việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn ngành. Thời gian tới, HiTHIUM sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất an toàn thông qua vai trò dẫn đầu công nghệ và hợp tác toàn cầu, định hướng ngành phát triển theo hướng an toàn và bền vững hơn.

Giới nghiên cứu ca ngợi thử nghiệm này như một "tiến bộ vượt bậc" trong thử nghiệm an toàn chống cháy lưu trữ năng lượng, tăng độ khó rõ rệt trên các khía cạnh động lực học lửa, ràng buộc không gian, trạng thái sạc và điều kiện phản ứng. Kết quả chưa chỉ nâng cao độ tin cậy của các tuyên bố an toàn mà còn cung cấp khung có thể tái tạo để thiết lập các chuẩn mực an toàn thực tế, sát với thế giới thực hơn.